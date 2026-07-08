Usta Oyuncu Ruhsar Gültekin Beyin Kanaması Geçirdi
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Usta tiyatro sanatçısı Ruhsar Gültekin'den üzücü haber geldi. Şiddetli baş ağrısı ve kusma şikayetiyle hastaneye başvuran oyuncunun beyin kanaması geçirdiği belirlendi. Tedavi sürecinde ikinci kez beyin kanaması geçiren Gültekin, acil ameliyata alınırken operasyonun başarılı geçtiği ve yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
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Usta oyuncu Ruhsar Gültekin'in beyin kanaması geçirdiği öğrenildi.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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