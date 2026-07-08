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Usta Oyuncu Ruhsar Gültekin Beyin Kanaması Geçirdi

Usta Oyuncu Ruhsar Gültekin Beyin Kanaması Geçirdi

Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
08.07.2026 - 11:47
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Usta tiyatro sanatçısı Ruhsar Gültekin'den üzücü haber geldi. Şiddetli baş ağrısı ve kusma şikayetiyle hastaneye başvuran oyuncunun beyin kanaması geçirdiği belirlendi. Tedavi sürecinde ikinci kez beyin kanaması geçiren Gültekin, acil ameliyata alınırken operasyonun başarılı geçtiği ve yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

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Usta oyuncu Ruhsar Gültekin'in beyin kanaması geçirdiği öğrenildi.

Usta oyuncu Ruhsar Gültekin'in beyin kanaması geçirdiği öğrenildi.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre şiddetli baş ağrısı ve kusma şikayetlerini ilk etapta migren atağı sanan Gültekin'in hastanede yapılan tetkiklerinde beyin kanaması geçirdiği, ilk kanamanın ise kendiliğinden durduğu belirlendi.

Tedavisi Küçükçekmece Acıbadem Atakent Hastanesi'nde sürerken ikinci kez beyin kanaması geçiren oyuncu acil olarak ameliyata alındı. Dün akşam gerçekleştirilen operasyonun başarılı geçtiği öğrenildi. Doktorların gözetiminde yoğun bakımda tutulan Gültekin'in, kritik kabul edilen 48 saatlik sürecin sorunsuz tamamlanmasının ardından uyandırılması planlanıyor.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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