Milli Eğitim Bakanlığı’nın Yapay Zeka Destekli İngilizce Platformu DİLİM Kullanıma Sunuldu
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Milli Eğitim Bakanlığı, (MEB) İngilizce öğrenimini kolaylaştıracak yeni bir uygulamayı devreye attı. Yapay zeka destekli 'Dilim' isimli platform öğrencilerin kullanımına sunuldu.
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"Türkiye'nin Yabancı Dil Öğrenme Platformu (DİLİM)" tanıtıldı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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