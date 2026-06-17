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Milli Eğitim Bakanlığı’nın Yapay Zeka Destekli İngilizce Platformu DİLİM Kullanıma Sunuldu

Milli Eğitim Bakanlığı’nın Yapay Zeka Destekli İngilizce Platformu DİLİM Kullanıma Sunuldu

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
17.06.2026 - 09:00
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Milli Eğitim Bakanlığı, (MEB) İngilizce öğrenimini kolaylaştıracak yeni bir uygulamayı devreye attı. Yapay zeka destekli 'Dilim' isimli platform öğrencilerin kullanımına sunuldu.

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"Türkiye'nin Yabancı Dil Öğrenme Platformu (DİLİM)" tanıtıldı.

"Türkiye'nin Yabancı Dil Öğrenme Platformu (DİLİM)" tanıtıldı.

Platform, Avrupa Dilleri Ortak Çerçevesi esas alınarak tasarlandı. Yapay zeka desteği sayesinde, öğrencilere kişiselleştirilmiş dil eğitimi imkanı sunuyor.

Çocukları dijital ortamda bekleyen tehlikelere dikkat çeken Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğrencilerin İngilizce öğrenimini kolaylaştıracak yeni bir adımın devreye alındığını duyurdu.

Platformdaki her kelimenin arkasında bir Türk öğretmenin emeği, vicdanı ve terbiyesi olduğuna dikkat çeken Bakan Tekin, 'Evladımız yabancı bir dili öğreniyor. Lakin bunu yaparken kendi kimliğinden uzaklaşmıyor. O kimlikle daha da pekişiyor.' dedi.

'Bir kelime öğrensin diye o ekranı açan çocuklarımızın, yaşına uygun olmayan görüntülerle, kendi değerlerimizle bağdaşmayan içeriklerle bir anda yüz yüze gelmesi her zaman mümkün.' diye konuşan Bakan Tekin, DİLİM'in ilk adımında öğrencinin seviyesini ölçtüğünü dile getirdi.

Platforma ilişkin bilgi veren Bakan Tekin, 'Çocuklarımızın nerede takıldığını fark ediyor, ona göre yol gösteriyor, yazdığına ve söylediğine sabırla, anında karşılık veriyor. Yapay zeka destekli sohbet arkadaşı ise öğrencimize, öğrendiği dili karşılıklı bir muhabbet içinde yaşayarak pekiştirme imkânı sunuyor.' diye konuştu.

Bakan Tekin, geçici koruma statüsü veya çalışma izniyle Türkiye'de bulunanların da platform üzerinden Türkçe öğrenebileceğini duyurdu.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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