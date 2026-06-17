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Öğretmenler Süresiz Açlık Grevi Başlattı: "Verilen Sözler Tutulsun"

Öğretmenler Süresiz Açlık Grevi Başlattı: "Verilen Sözler Tutulsun"

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
17.06.2026 - 09:17
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Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası ve mülakat mağduru öğretmenler, taleplerinin karşılanması ve verilen sözlerin tutulması için süresiz açlık grevine başladı.

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Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası ve mülakat mağduru öğretmenlerin çağrısıyla, öğretmenlere verilen sözlerin tutulması talebiyle başlatılan eylem kapsamında, Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası önünde yapılan açıklamada açlık grevine başladıkları duyuruldu.

Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası ve mülakat mağduru öğretmenlerin çağrısıyla, öğretmenlere verilen sözlerin tutulması talebiyle başlatılan eylem kapsamında, Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası önünde yapılan açıklamada açlık grevine başladıkları duyuruldu.

Sendika adına konuşan sözcü şu ifadeleri kullandı: 'Bize verilen sözler tutulana kadar, bize hak verdiğini söyleyen ve çözüm sözleri veren başta Yusuf Tekin, Ayşen Gürcan olmak üzere bürokratlar bizimle aynı masaya oturana kadar aç kalacağız. Ankara'daki mücadelemiz yalnızca bir günlük bir tepki değil; haklarımızı kazanana kadar sürdüreceğimiz kararlı bir direniştir. Mülakat mağduru öğretmenlerinin atanma hakkı ile özel sektör öğretmenlerinin insanca çalışma koşulları talebi, aynı mücadelenin ayrılmaz parçalarıdır. Bu mücadele, herkes için nitelikli kamusal eğitim hakkı mücadelesidir. Baskılara, gözaltılara ve yıldırma politikalarına rağmen, alınan süresiz eylem kararı doğrultusunda eğitim emekçilerinin mücadelesi büyümeye devam edecektir.'

Açıklamada konuşan CHP Milletvekili Suat Özçağdaş ise, şöyle konuştu: 'Bugün gün boyunca yaşadıklarımız, dün yaşadıklarımız aslında aylardır, yıllardır öğretmenlerin ve emekçilerin yaşadıklarının bir başka halkası oldu. Ülkede 2023 yılında seçime giderken 'Mülakatı kaldırdık, bize oy verin' diyenlerin, seçimi kazandıktan sonra 'Mülakat gibi mülakat yapacağız' yüzsüzlüğüyle geldiğimiz nokta, bin 611 öğretmenimizin mağdur edilmesidir.

Milli Eğitim Bakanlığı koltuğunu işgal eden Yusuf Tekin'e defalarca mülakatın nesnel bir ölçü aracı  olmayacağını, jüriler arasında farklılıklar yaşanacağını ve hakların yenileceğini söyledik. Dinletemedik, anlatamadık. Bugün itibarıyla Meclis'teki AKP ve MHP grubu da dahil olmak üzere bu arkadaşlarımızın mülakat mağduru olmadığını düşünen hiç kimse kalmadı. Fakat Yusuf Tekin ve onun yöneticisi Recep Tayyip Erdoğan'ın hırsı nedeniyle bu öğretmen arkadaşlarımız, anneleri ve babaları mağdur edilmektedir. Bugün itibarıyla bir kez daha yasa teklifi verdik. Bin 611 mülakat mağduru öğretmenimizin amasız, fakatsız göreve başlatılmasını istiyoruz.

İkinci söyleyeceğim şudur: Özel sektör öğretmenleri çok uzun zamandır sabrediyorlar. Bugün talep ettikleri şeyi, özellikle iktidar partisine oy veren seçmenlere söylüyorum. Özel sektör öğretmenlerinin taban maaş hakkı, 1965 yılında özel sektör öğretmenlerine verilmiş bir haktır. 61 yıl önce bu hak verilmişti. Ama ne zaman ki Yusuf Tekin müsteşar oldu, ne zaman ki Yusuf Tekin'in kendisine yakın patronlarla birlikte devreye girdiği süreç başladı, özel sektör öğretmenlerinin hakkı gasp edildi. Bu öğretmenlerimiz daha önce hiç sahip olmadıkları bir haktan bahsetmiyorlar. Bizzat Yusuf Tekin ve şürekâsı tarafından ellerinden alınmış bir hakkı yeniden talep ediyorlar.'

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, hak aramak için açlık grevine başlayan öğretmenlere destek ziyaretinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenerek, "Ayıptır, yazıktır, günahtır. Bu öğretmenlerin hakkını verin. Bu işin siyaseti yok. Bu öğretmenler ne CHP’li ne bir başka partili. Her partiden insan var. Anadolu'nun her yerinden insan var. Bundan sonra yapılan bu zulmü sona erdirmek boynunuzun borcudur" dedi.

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, hak aramak için açlık grevine başlayan öğretmenlere destek ziyaretinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenerek, "Ayıptır, yazıktır, günahtır. Bu öğretmenlerin hakkını verin. Bu işin siyaseti yok. Bu öğretmenler ne CHP’li ne bir başka partili. Her partiden insan var. Anadolu'nun her yerinden insan var. Bundan sonra yapılan bu zulmü sona erdirmek boynunuzun borcudur" dedi.

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası ve mülakat mağduru öğretmenlerin Ankara'da sürdürdükleri açlık grevine destek olmak amacıyla Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası Genel Merkezi'nde öğretmenleri ziyaret etti.  Açlık grevindeki öğretmenler ve aileleriyle sohbet eden Özel, 'Biz kim mağdursa, kimin hakkı yenmişse onun yanındayız' dedi. Hak arayışını sürdüren öğretmenlerle birlikte açıklamalarda bulunan Özel,  “Değerli arkadaşlar Ankara’da bir kaldırımın üstündeyiz. Bir erkek kuaförünün, bir gözlükçünün önündeyiz. Dünyanın en kutsal mesleğini yapan, her birimizi yetiştiren öğretmenlik mesleğine değer vermeyenlerin, kendi düzenleri açısından hak arayan öğretmenleri risk görenlerin ülkeye yaşattığı yeni bir ayıpla karşı karşıyayız” dedi.

Özel'den sonra konuşan Özel Setör Öğretmenleri Sendikası Genel Başkanı Eren Edebali ise şunları kaydetti: 'Resmi tutanaklarda da, resmi yazılarda da yer alıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çözülebilecek olan ve Sayın Latif Selvi'nin ifadesiyle iktidar ile muhalefet arasında tek ittifak konusu olan taban maaş kanunu, Yusuf Tekin istemiyor diye hâlâ hayata geçirilmiyor.'

Kendilerine verilen sözlerin tutulmadığını hatırlatan Edebali, 'AK Parti, yüz binlerce öğretmeni patronlara ve sermayeye teslim ediyor. AK Parti, haklı olmalarına rağmen bin 611 öğretmeni burada emniyet güçlerine dövdürtüyor' dedi. 

Hak arayışını sürdüren öğretmenlerden birinin annesi Selma Güler de, 'Çocuklarımız artık uyuyamıyor. Benim kızımın psikolojisi bozuldu. İki gündür de bizi parklarda, orada burada süründürüyorlar. Biz bunları hak etmiyoruz. Ben İstanbul'dan geliyorum. Ankara'nın bize yaptığı bu zulüm değer mi? İki gündür çok perişanız. Çocuklarımız açlık grevine başladı. Onlar yemek yemeyince biz de yiyemiyoruz. Biz çözüm istiyoruz' ifadelerini kullandı. 

Özel, açlık grevini sürdüren öğretmenlerin yanından ayrılırken, 'Sonuna kadar arkanızdayız. Elimizden ne geliyorsa yapmaya devam edeceğiz. Mücadelelerinizin arkasındayız' dedi.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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