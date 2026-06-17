Öğretmenler Süresiz Açlık Grevi Başlattı: "Verilen Sözler Tutulsun"
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Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası ve mülakat mağduru öğretmenler, taleplerinin karşılanması ve verilen sözlerin tutulması için süresiz açlık grevine başladı.
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Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası ve mülakat mağduru öğretmenlerin çağrısıyla, öğretmenlere verilen sözlerin tutulması talebiyle başlatılan eylem kapsamında, Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası önünde yapılan açıklamada açlık grevine başladıkları duyuruldu.
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CHP Grup Başkanı Özgür Özel, hak aramak için açlık grevine başlayan öğretmenlere destek ziyaretinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenerek, "Ayıptır, yazıktır, günahtır. Bu öğretmenlerin hakkını verin. Bu işin siyaseti yok. Bu öğretmenler ne CHP’li ne bir başka partili. Her partiden insan var. Anadolu'nun her yerinden insan var. Bundan sonra yapılan bu zulmü sona erdirmek boynunuzun borcudur" dedi.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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