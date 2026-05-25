Sevgili Akrep, Mars ile Plüton karesinin yansımasıyla ufak inatlaşmalar kalpleri biraz yorabilir. Partnerinle arandaki fikir ayrılıklarını kırıcı sözlerle değil şefkatli bir ses tonuyla çözmeyi denemelisin. Anlayışlı yaklaştığında bağınızın eskisinden çok daha kuvvetli hale geldiğini göreceksin.

Ancak henüz hayatında biri yoksa, sana sürekli meydan okuyan ve seninle rekabet eden bir adayla karşılaşabilirsin. Aranızdaki çekişme zamanla hareketli ve heyecan dolu bir flört sürecine dönüşebilir. Karizmatik çekişmeler kalbini canlandıracaktır. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...