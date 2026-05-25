Sevgili Akrep, Mars ile Plüton karesi ortaklıklarda bazı gizli rekabetleri gün yüzüne çıkarabilir. İş ortağınla yollarını ayırma fikri aklından geçiyorsa ani kararlar vermek yerine sakince beklemek çok daha kârlı olabilir. Adil bir anlaşma yolu bulmak daima mümkündür.

Ticari itibarını korumak adına hukuki süreçleri yakından takip etmek isteyebilirsin. Duygusal kararları bir kenara bırakıp profesyonel bir destek aldığında hakkın olanı barışçıl yollarla elde etmen epey kolaylaşacaktır.

Peki ya aşk? Ufak inatlaşmalar kalpleri yorabilir. Partnerinle arandaki fikir ayrılıklarını sert kelimelerle değil şefkatli bir ses tonuyla çözmeyi denediğinde aşkı kuvvetlendirebilirsin. Bekarsan sana sürekli meydan okuyan ve rekabet eden biriyle tatlı lakin biraz hareketli bir flört sürecine girebilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...