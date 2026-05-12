İlişki Testi: 12 Erkek Arketipinden Hangisi Senin Ruh Eşin?

Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
12.05.2026 - 16:01

Aşk sadece “iyi anlaşmak” değil; bazen seni tamamlayan, bazen seni dönüştüren bir enerjidir. Hayatına giren insanlar tesadüf değil, senin iç dünyanla uyumlu arketiplerin bir yansımasıdır. Kimileri güçlü bir liderden etkilenir, kimileri derin bir düşünürden, kimileri ise özgür ruhlu bir maceracıdan… Peki senin ruh eşin hangi erkek arketipini taşıyor?

Hadi öğrenelim!

1. Bir ilişkide seni en çok ne etkiler?

2. Bir insanı tanıdığında, ona ilk bakışta nasıl yaklaşım sergilersin?

3. Kendini en çok hangi durumda güçlü hissedersin?

4. Aşk senin için nedir?

5. Karar alırken hangi faktör seni daha çok etkiler?

6. Boş zamanını nasıl geçirirsin?

7. Şu anki ya da önceki ilişkilerinde tartışmalarınız sonrası barışmanız ne kadar sürüyor?

8. İlişkilerin uzun sürebilmesi için en önemli nokta sence hangisi?

9. Bir ilişkin sıkıcılaşmaya başladıysa ne yaparsın?

10. Son olarak burcunu seçer misin?

Lider

Senin ruh eşin doğuştan lider bir karakter. Güçlü, kararlı ve yön veren bir yapıya sahip. Onun yanında kendini güvende hissedersin çünkü kontrolü elinde tutmayı bilir. Bu arketip hayatında netlik ve istikrar sağlar. Karar almaktan kaçmaz, sorumluluk üstlenir. Bu da ilişkide sana güçlü bir zemin sunar. Ancak zaman zaman baskın tavırları seni zorlayabilir. Sen bu enerjiye çekiliyorsun çünkü içinde de güçlü bir denge arayışı var. Onunla birlikte hayat daha planlı, daha net ve daha sağlam ilerler.

Şifacı

Senin ruh eşin duygusal derinliği olan, anlayışlı ve empatik biri. Onun yanında kendini gerçekten “görülmüş” hissedersin. Bu arketip seni iyileştirir, dinler ve anlamaya çalışır. İlişkiniz yüzeyde kalmaz; duygusal olarak bağ kurarsınız. Ancak bazen fazla hassas olabilir. Sen bu arketipe çekiliyorsun çünkü içsel bağ ve duygusal güven senin için vazgeçilmez.

Kaşif

Senin ruh eşin özgür ruhlu, meraklı ve maceraperest. Onunla hayat asla sıkıcı olmaz. Sürekli yeni deneyimler peşindedir ve seni de bu akışa çeker. Rutinden hoşlanmaz, spontane yaşamayı sever. Ancak bağlanma konusunda zaman zaman zorlanabilir. Sen bu enerjiye çekiliyorsun çünkü hayatı dolu dolu yaşamak istiyorsun.

Koruyucu

Senin ruh eşin güven veren, sahiplenen ve sadık bir karakter. Onun yanında kendini güvende hissedersin. Bu arketip ilişkide istikrar sağlar. Sözlerinin arkasında durur ve seni her koşulda destekler. Ancak bazen fazla sahiplenici olabilir.Sen bu arketipi seçiyorsun çünkü güven ve bağlılık senin için en önemli şey.

Asi

Senin ruh eşin kuralları yıkan, tutkulu ve yoğun bir karakter. Onunla her şey daha heyecanlı ve daha gerçek. Duygularını bastırmaz, olduğu gibi yaşar. Bu da ilişkiye güçlü bir dinamizm katar. Ancak iniş çıkışlar yaşanabilir. Sen bu arketipe çekiliyorsun çünkü sıradanlık sana göre değil.

Sanatçı

Senin ruh eşin yaratıcı, duygusal ve estetik bir bakış açısına sahip. Onunla hayat daha anlamlı ve daha derin. Duygularını sanatla ifade eder, dünyaya farklı bir pencereden bakar. Ancak zaman zaman içine kapanabilir. Sen bu arketipi seçiyorsun çünkü ruhsal bağ ve estetik senin için önemli.

Bilge

Senin ruh eşin zeki, analitik ve derin düşünen biri. Onunla sohbet etmek bile başlı başına bir deneyim. Hayatı sorgular, anlam arar. Bu da ilişkiye farklı bir boyut katar. Ancak duygularını ifade etmekte zorlanabilir. Sen bu arketipe çekiliyorsun çünkü zihinsel uyum senin için vazgeçilmez.

Karizmatik

Senin ruh eşin dikkat çeken, sosyal ve etkileyici biri. Girdiği ortamda fark edilir. İnsanlarla iletişimi güçlüdür, seni özel hissettirmeyi bilir. Ancak bazen yüzeysel kalabilir. Sen bu enerjiye çekiliyorsun çünkü ilgi ve çekim senin için önemli.

Maceracı

Senin ruh eşin cesur, risk alan ve adrenalini seven biri. Onunla hayat hızlı akar. Sınırları zorlar, korkularıyla yüzleşir. Ancak bazen düşünmeden hareket edebilir. Sen bu arketipe çekiliyorsun çünkü heyecan seni besliyor.

Dengeleyici

Senin ruh eşin sakin, uyumlu ve dengeli biri. Onunla her şey yerli yerine oturur. Krizleri büyütmez, çözüm odaklıdır. Ancak bazen fazla pasif kalabilir. Sen bu arketipi seçiyorsun çünkü huzur senin için vazgeçilmez.

Yalnız Kurt

Senin ruh eşin bağımsız, mesafeli ama derin bir karakter. Herkesle değil, doğru kişiyle bağ kurar.Kendi dünyası vardır ve bunu kolay açmaz. Ancak bağ kurduğunda çok güçlü olur. Sen bu arketipe çekiliyorsun çünkü derinlik seni etkiliyor.

İdealist

Senin ruh eşin hayal kuran, hedefleri olan ve geleceğe odaklı biri. Büyük düşünür, büyük yaşamak ister. Seni de bu vizyona çeker. Ancak bazen gerçeklikten kopabilir. Sen bu arketipe çekiliyorsun çünkü anlamlı bir hayat istiyorsun.

