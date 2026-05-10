article/comments
article/share
Haberler
Test
Astroloji Testleri
En Travmatik Burçlar Listesi Açıklandı! Sen Kaçıncı Sıradasın?

En Travmatik Burçlar Listesi Açıklandı! Sen Kaçıncı Sıradasın?

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
10.05.2026 - 10:01

Bazı insanlar hayatı daha sakin yaşarken, bazıları adeta duygusal bir roller coaster içinde ilerler. İlişkiler, kırgınlıklar, iniş çıkışlar… Her burcun kendine has bir “travmatik” tarafı olabilir. Bu test tamamen eğlence amaçlıdır ve burçların duygusal yoğunluklarını mizahi bir dille sıralar. 

Bakalım sen bu listede kaçıncı sıradasın?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Burcunu seç:

1. SIRA

Akrep burcu bu listenin zirvesinde çünkü duyguları yüzeyde yaşamaz, derine iner. Bir şeyi ya tamamen sever ya da tamamen siler. Bu yoğunluk, hayatı onun için sıradan bir deneyim olmaktan çıkarır. Her şey ya çok anlamlıdır ya da tamamen değersiz. Bu kadar derin hissetmek, onu güçlü kıldığı kadar yıpratır da. Güven, ihanet, bağlılık gibi kavramlar onun hayatında çok keskindir. Bir kırgınlık yaşadığında bunu kolay kolay unutmaz ve iç dünyasında uzun süre taşır. Akrep’in travmatik tarafı, hissettiklerinin ağırlığından gelir. Çünkü o sadece yaşamaz, yaşadıklarını içselleştirir.

2. SIRA

Balık burcu duyguların en saf ve en yoğun yaşandığı yerlerden biridir. Empati yeteneği o kadar güçlüdür ki bazen başkalarının duygularını bile kendi gibi hisseder. Bu durum onu çok anlayışlı biri yaparken aynı zamanda fazlasıyla kırılgan hale getirir. Hayal kırıklıkları, beklentiler ve gerçekler arasında sıkışabilir. Kendini korumak yerine daha çok hisseder. Balık’ın travması, dünyayı fazla derin algılamasından gelir. Çünkü o sadece kendi yükünü değil, başkalarınınkini de taşır.

3. SIRA

Yengeç burcu duygusal hafızası en güçlü burçlardan biridir. Yaşadığı hiçbir şeyi kolay kolay unutmaz. Geçmiş onun için sadece bir anı değil, hâlâ yaşayan bir duygudur. Sevdiğinde tam sever ama kırıldığında da derin yaralar alır. Güven onun için çok önemli olduğu için bir kez sarsıldığında toparlanması zor olabilir. Yengeç’in travmatik tarafı, geçmişle bağını koparamamasıdır. Çünkü o, hissettiklerini silmez; saklar.

4. SIRA

İkizler burcu dışarıdan eğlenceli ve rahat görünse de zihinsel olarak oldukça yoğun bir yapıdadır. Sürekli düşünen, sorgulayan ve farklı ihtimaller arasında gidip gelen bir zihne sahiptir. Bu durum onu zeki ve uyumlu yapar ama aynı zamanda içsel bir karmaşa yaratır. Kararsızlık ve sürekli düşünme hali zamanla yorgunluk oluşturur. İkizler’in travması, zihninin hiç susmamasıdır.

5. SIRA

Başak burcu için hiçbir şey “yeterince iyi” değildir. Sürekli daha iyisini arar, hataları görür ve düzeltmeye çalışır. Bu da onu detaycı ve başarılı yapar. Ama aynı zamanda kendine karşı çok serttir. En küçük hata bile zihninde büyüyebilir ve içsel bir baskıya dönüşebilir. Başak’ın travması, kendi yarattığı mükemmeliyetçilik baskısıdır.

6. SIRA

Terazi burcu denge arayışıyla bilinir ama bu dengeyi bulmak her zaman kolay değildir. Sürekli iki seçenek arasında kalmak onu yorar. İnsanları kırmamak için kendinden ödün verebilir. Bu da zamanla içsel bir huzursuzluk yaratır. Terazi’nin travması, kendi kararlarını ertelemesidir.

7. SIRA

Koç burcu duygularını bastırmaz, doğrudan yaşar. Bu da onu dürüst ama aynı zamanda ani tepkiler veren biri yapar. Öfke, hayal kırıklığı ya da heyecan… Her şeyi yoğun yaşar ama çabuk söner. Ancak bu iniş çıkışlar onu yorar. Koç’un travması, duygularının kontrolsüz çıkışıdır.

8. SIRA

Kova burcu duygularını geri planda tutarak kendini korumayı seçer. Mantık onun için daha güvenlidir. Ancak bu mesafe zamanla yalnızlık hissine dönüşebilir. İnsanlarla bağ kurmakta zorlanabilir. Kova’nın travması, kendini fazla korumasıdır.

9. SIRA

Oğlak burcu sorumluluk duygusu yüksek bir burçtur. Hayatı ciddiye alır ve sürekli güçlü kalmaya çalışır. Ama bu yük zamanla ağırlaşır. Duygularını geri plana atmak onu içten içe yorabilir. Oğlak’ın travması, her şeyi tek başına taşımasıdır.

10. SIRA

Yay burcu özgürlüğüne düşkündür. Sorunlarla yüzleşmek yerine uzaklaşmayı tercih edebilir. Bu da onu rahat gösterse de bazı şeylerin üstünü kapatmasına neden olabilir. Yay’ın travması, yüzleşmekten kaçmasıdır.

11. SIRA

Aslan burcu güçlü görünmeyi sever ama iç dünyasında hassas bir yapı barındırır. Onay görmek onun için önemlidir. Beklediği ilgiyi görmediğinde içten içe kırılabilir. Aslan’ın travması, görünmeyen hassasiyetidir.

12. SIRA

Boğa burcu stabiliteyi sever. Değişim onun için zorlayıcıdır. Ancak hayat değiştikçe bu direnç stres yaratabilir. Boğa’nın travması, değişime karşı koymasıdır.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlgini çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın