article/comments
article/share
Haberler
Test
Astroloji Testleri
, Kişilik Testleri
Seni Kıskanan Kişinin Burcunu Söylüyoruz!

Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
01.05.2026 - 10:27

Herkesin hayatında, fark etmese bile onu gizlice kıskanan biri vardır. Bu bazen yakın bir arkadaş, bazen iş ortamından biri, bazen de hiç beklemediğin bir kişi olabilir. Davranışlar, tepkiler ve enerjiler çoğu zaman bu duyguyu ele verir. Peki seni en çok kıskanan kişinin burcu ne?

Haydi öğrenelim!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Cinsiyetini seçerek başla!

2. Şimdi de yaşını seç!

3. İnsanlar seni en çok neyinle över?

4. Birisi seni kıskandığında bunu nasıl anlarsın?

5. En güçlü yönün?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. İnsanlar seninle rekabete girer mi?

7. En çok hangi ortamda parlıyorsun?

8. Birinin seni kıskandığını fark edince ne yaparsın?

9. Bir ortamda seni tanımlayan şey?

10. Kendi kıskançlık oranın ne?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Seni Kıskanan: Akrep Burcu

Seni kıskanan kişi yoğun duygular yaşayan, derin ve kontrolcü bir yapıya sahip. Seni sürekli gözlemleyen, hatta bazen senden habersiz analiz eden biri olabilir. Onun kıskançlığı yüzeyde değil, tamamen içseldir. Senin güçlü duruşun, gizemli tarafın ya da insanların sana duyduğu ilgi bu kişide ciddi bir etki yaratıyor. Bu etki hem hayranlık hem de kıskançlık karışımı bir duyguya dönüşüyor. Bu kişi seni kolay kolay hayatından çıkarmaz. Ama sana karşı her zaman dikkatli, temkinli ve biraz da mesafeli olur.

Seni Kıskanan: Aslan Burcu

Seni kıskanan kişi dikkat çekmeyi seven, sahne ışığını kaybetmek istemeyen biri. Senin bulunduğun ortamda öne çıkman, onun için bir tehdit gibi algılanabiliyor. Senin enerjin, özgüvenin ve insanların sana olan ilgisi bu kişide rekabet duygusu yaratıyor. Özellikle sen farkında olmadan parladığında bu kıskançlık daha da artıyor. Bu kişi kıskançlığını tamamen saklayamaz. Zaman zaman seni gölgede bırakmaya çalışabilir ya da kendini daha fazla göstermeye çabalar.

Seni Kıskanan: Başak Burcu

Seni kıskanan kişi detaycı ve gözlemci biri. Senin bazı şeyleri doğal bir şekilde başarabilmen, onun içinde kıyaslama yaratıyor. Bu kişi kıskançlığını açık açık göstermez. Daha çok seni eleştirerek, küçük detaylara takılarak ya da mesafe koyarak bunu belli eder. Aslında seni oldukça dikkatli izler ve çoğu zaman fark etmeden seni referans alır. Yani kıskançlıkla birlikte gizli bir hayranlık da vardır.

Seni Kıskanan: Oğlak Burcu

Seni kıskanan kişi hırslı ve başarı odaklı. Senin elde ettiklerin onun için bir karşılaştırma noktası haline geliyor. Senin ilerleyişin, disiplinin ya da rahat görünen başarın bu kişiyi tetikliyor. Bu yüzden seni geçmek ya da senin seviyene ulaşmak ister. Bu kişi kıskançlığını duygusal değil, tamamen rekabetçi yaşar. Seni rakip olarak görür ama aynı zamanda saygı duyar.

Seni Kıskanan: İkizler Burcu

Seni kıskanan kişi sosyal, konuşkan ama aynı zamanda içten içe karşılaştırma yapan biri. Senin dikkat çekmen ya da insanların seni ilgiyle dinlemesi onu etkileyebilir. Bu kişi kıskançlığını açıkça belli etmez ama laf arasında küçük göndermeler yapabilir. Bazen seni överken bile alt metinde rekabet hissi olabilir. Senin iletişim gücün ve enerjin, onun için hem ilham hem de kıskançlık kaynağıdır.

Seni Kıskanan: Terazi Burcu

Seni kıskanan kişi estetik, sosyal ve uyumlu biri. Ama senin doğal çekiciliğin ya da insanların sana olan ilgisi onu içten içe rahatsız edebilir. Özellikle sen fark etmeden ilgi odağı olduğunda bu kişi kendini geri planda hissedebilir. Bu da kıskançlık duygusunu tetikler. Ancak bunu açıkça belli etmez. Daha çok içsel bir kıyaslama yaşar ve zaman zaman mesafe koyabilir.

Seni Kıskanan: Koç Burcu

Seni kıskanan kişi rekabetçi, hızlı ve direkt biri. Senin öne çıkman onun için bir “yarış” başlatabilir. Bu kişi kıskançlığını gizlemek yerine aksiyona döker. Seni geçmeye çalışır, senden daha iyi olmaya odaklanır. Senin enerjin ve kararlılığın, onda hem hayranlık hem de mücadele isteği yaratır.

Seni Kıskanan: Yengeç Burcu

Seni kıskanan kişi duygusal ve hassas biri. Senin güçlü ya da rahat görünmen, onun kendini yetersiz hissetmesine neden olabilir. Bu kıskançlık daha çok içe dönüktür. Seni kaybetmekten korkabilir ya da sana karşı mesafeli davranabilir. Aslında bu kıskançlığın altında bağ kurma isteği ve duygusal yoğunluk vardır.

Seni Kıskanan: Kova Burcu

Seni kıskanan kişi özgür ruhlu ve farklı biri. Ama senin dikkat çekici yönlerin onun bile dikkatini çeker. Bu kişi kıskançlığını kabul etmez. Hatta çoğu zaman kendine bile itiraf etmez. Ama seni sürekli gözlemler. Senin özgünlüğün ve farkın, onda hem merak hem de gizli bir kıskançlık yaratır.

Seni Kıskanan: Balık Burcu

Seni kıskanan kişi hayalperest ve duygusal biri. Senin gerçek hayatta güçlü duruşun, onun iç dünyasında bir karşılaştırma yaratabilir. Bu kişi kıskançlığını direkt göstermez. Daha çok içine atar ve zaman zaman uzaklaşır. Ama aslında seni idealize eder. Kıskançlıkla karışık bir hayranlık söz konusudur.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın