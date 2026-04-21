Seyirciyle Tartışan Müjdat Gezen Rahatsızlandı: Gırgıriye'nin Bu Akşamki Gösterisi İptal Edildi!

Lila Ceylan - Magazin Editörü
21.04.2026 - 22:19

Gırgıriye Müzikali'nde beklenmedik bir hadise yaşandı. Gösteri öncesi seyirciyle tartışan Müjdat Gezen rahatsızlandı ve bu akşamki gösteri iptal edildi.

Umduğunu bulamayan seyirci büyük tepki gösterdi. 

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Reklam

Müjdat Gezen’in yönetmenliğini üstlendiği ve Yeşilçam’ın unutulmaz serisini sahneye taşıyan “Gırgıriye Müzikali”, bu kez eğlenceli sahneleriyle değil, yaşanan beklenmedik bir olayla gündeme geldi.

Birkaç gün önce gösterimine başlanan Gırgıriye Müzikali daha ilk gününden büyük ilgi görmüş, seyircinin beğenisini kazanmıştı. 

Yeşilçam’ın kült serilerinden Gırgıriye filmlerini sahneye taşıyarak nostaljiyle eğlenceyi buluşturan projelerden biri olarak dikkat çeken, dev kadrosuyla da gündem olan Gırgıriye Müzikali'nin bu akşamki gösterisinde tatsız bir hadise yaşandı. 

Gösteri öncesinde seyircilerle yaşanan tartışmanın ardından Müjdat Gezen’in rahatsızlandığı öğrenildi. Yaşanan bu gelişme üzerine bu akşamki temsil iptal edilirken, salona gelen izleyiciler büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. Bekledikleri gösteriyi izleyemeyen seyircilerin tepkisi ise kısa sürede sosyal medyaya yansıdı.

Sahneye çıkan oyuncular, "Maalesef yaşanan tatsız olaydan dolayı hocamız biraz rahatsızlandı. Çok özür dileyerek devam edemeyeceğiz" açıklamasında bulundu.

Seyircilerin yuhalamaları eşliğinde büyüyen tepkiyle beraber oyunculardan, 'Şöyle bir şey yapacağız. Sizlerden çok özür diliyoruz. Lütfen bilet aldığınız yerlerle iletişime geçin. Bu hafta içerisinde size özel bir gösteri daha yapacağız' açıklaması geldi. 

Yine de tepkiler tüm hızıyla devam etti, sosyal medyada düşen videoda seyircilerin yaşanan olay karşısında gösterdiği tepki dikkat çekti.

Yaşanan tartışmanın sebebi henüz bilinmiyorken ilk açıklama Uğur Dündar'dan geldi.

Sosyal medyada yaşanan tatsızlığın organizyon eksikliğinden kaynaklandığı öne sürüldü.

Uğur Dündar, birkaç dakika içerisinde organizasyon düzensizliği iddiasını doğruladı. Seyirciden özür diledi.

Reklam

Müjdat Gezen'in gösteriyi iptal ettiği anlara dair yeni görüntüler de ortaya çıktı.

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Reklam
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
