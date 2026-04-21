Seyirciyle Tartışan Müjdat Gezen Rahatsızlandı: Gırgıriye'nin Bu Akşamki Gösterisi İptal Edildi!

Birkaç gün önce gösterimine başlanan Gırgıriye Müzikali daha ilk gününden büyük ilgi görmüş, seyircinin beğenisini kazanmıştı.

Yeşilçam’ın kült serilerinden Gırgıriye filmlerini sahneye taşıyarak nostaljiyle eğlenceyi buluşturan projelerden biri olarak dikkat çeken, dev kadrosuyla da gündem olan Gırgıriye Müzikali'nin bu akşamki gösterisinde tatsız bir hadise yaşandı.

Gösteri öncesinde seyircilerle yaşanan tartışmanın ardından Müjdat Gezen’in rahatsızlandığı öğrenildi. Yaşanan bu gelişme üzerine bu akşamki temsil iptal edilirken, salona gelen izleyiciler büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. Bekledikleri gösteriyi izleyemeyen seyircilerin tepkisi ise kısa sürede sosyal medyaya yansıdı.