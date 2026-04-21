Lafını Sakınmadı: Ural Kaspar’la Olaylı Boşanan İrem Helvacıoğlu'ndan Göndermeli Paylaşım!

1.5 yıllık evliliklerini tek celsede bitiren ikili henüz 6 ay önce ilk bebekleri Sora'yı kucağına almıştı. Sessiz sedasız olmalarından ilişkide bir şeylerin ters gittiği belliydi, tescillendi de.

Geçtiğimiz günlerde görülen boşanma davasının detayları ise sosyal medyada büyük tepkiye sebep oldu. Ural Kaspar'ın kızı Sora'ya nafaka ve tazminat ödemek istemediğini belirttiği iddiası ve bunun üzerine İrem Helvacıoğlu'nun kızına kendi soyadını vermek için ek bir madde eklettiği iddiası birçok annenin ve sosyal medya kullanıcısının Ural Kaspar'a daha büyük bir tepki göstermesine sebep olmuştu.

Birkaç saat önce konuyla ilgili ilk açıklamasını yapan Ural Kaspar, kişilik haklarını zedeleyen, yanıltıcı ve asılsız paylaşımlar hakkında gerekli hukuki süreçlerin başlatılacağını ifade etmiş, doğruluğu teyit edilmemiş içeriklere itibar edilmemesi gerektiğinin de altını özellikle çizmişti.