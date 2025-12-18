GAİN Medya Soruşturması: Okan Karacan Gözaltına Alındı
Anahat Holding’in sahibi olduğu GAİN Medya’da yasa dışı bahis ve kara para operasyonu düzenlenmiş ve savcılık tarafından TMSF kayyum olarak atanmıştı. Dün holding yetkilisi 3 kişi gözaltına alınırken, bugün ise ünlü sunucu Okan Karacan gözaltına alındı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
GAİN Medya’ya düzenlenen operasyonda bugün yeni bir gelişme yaşandı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın