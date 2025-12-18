onedio
GAİN Medya Soruşturması: Okan Karacan Gözaltına Alındı

İsmail Kahraman
18.12.2025 - 09:31

Anahat Holding’in sahibi olduğu GAİN Medya’da yasa dışı bahis ve kara para operasyonu düzenlenmiş ve savcılık tarafından TMSF kayyum olarak atanmıştı. Dün holding yetkilisi 3 kişi gözaltına alınırken, bugün ise ünlü sunucu Okan Karacan gözaltına alındı.

GAİN Medya’ya düzenlenen operasyonda bugün yeni bir gelişme yaşandı.

Yasa dışı bahisten elde edilen kara paranın aklanması iddiasıyla savcılık, Anahat Holding’e TMSF’nin kayyum olarak atanmasına karar vermişti.

Operasyon kapsamında magazin dünyasının yakından tanıdığı ünlü sunucu Okan Karacan’ın da gözaltına alındığı öğrenildi.

Okan Karacan daha önce mide küçültme ameliyatı ve akıl hastanesine yatış itirafı ile de gündeme gelmişti.

