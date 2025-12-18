onedio
Bakanlık Açıkladı: Her Evde Kullanılan Ürün Piyasadan Tamamen Toplanacak

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
18.12.2025 - 09:06

Ticaret Bakanlığı, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden halk sağlığına zarar verebilecek ürünleri ifşa etmeye devam ediyor. Bakanlık, son olarak Türkiye’de pek çok mutfakta kullanılan Metan marka lavabo açıcı hakkında piyasadan toplatma kararı aldı.

Ticaret Bakanlığı’nın sitesinde ifşa ettiği firmalara bir yenisi daha eklendi.

Ticaret Bakanlığı’nın internet sitesinde yer alan açıklamada, Metan marka lavabo açıcının kullanımının sağlıksız ve güvensiz olduğu belirtildi. Yapılan incelemelerde ürünün tüketici sağlığı açısından risk taşıdığı tespit edildi.

Bu tespitlerin ardından ilgili ürün hakkında satış yasağı uygulanmasına karar verildi. Ayrıca ürünün piyasadan tamamen toplatılmasına hükmedildi. Alınan kararla, söz konusu ürünün tüketicilere sunulmasının önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
