Saatine 20 Dolar Veriyorlar: İş Robot Köpek Gezdirmek!
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
ABD'nin San Francisco kentindeki Dimensional adlı girişim, robot köpeklerini şehrin sokaklarında gezdirecek insanlar arıyor. Saatine 20 dolar ödenecek işte en önemli şart, yolda bozulan robotu sırtlayıp ofise geri getirebilmek. Şirketin kurucusu, yapay zekanın robotları yönetmekte hala insanların gerisinde kaldığını söylüyor.
Bozulan robotu sırtlayıp ofise taşıyabilmek gerekiyor
Yapay zeka robot köpeği yürütmekte insanın gerisinde kaldı
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın