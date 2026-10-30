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Saatine 20 Dolar Veriyorlar: İş Robot Köpek Gezdirmek!

Saatine 20 Dolar Veriyorlar: İş Robot Köpek Gezdirmek!

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
30.10.2026 - 18:59
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ABD'nin San Francisco kentindeki Dimensional adlı girişim, robot köpeklerini şehrin sokaklarında gezdirecek insanlar arıyor. Saatine 20 dolar ödenecek işte en önemli şart, yolda bozulan robotu sırtlayıp ofise geri getirebilmek. Şirketin kurucusu, yapay zekanın robotları yönetmekte hala insanların gerisinde kaldığını söylüyor.

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Bozulan robotu sırtlayıp ofise taşıyabilmek gerekiyor

Bozulan robotu sırtlayıp ofise taşıyabilmek gerekiyor

İş ilanı San Francisco Körfez Bölgesi'ndeki bir sosyal medya iş grubunda paylaşıldı, daha sonra kaldırıldı. İlanda çalışanların robot köpekleri şehrin kamuya açık alanlarında gezdireceği yazıyordu. Vardiyalar 4 ile 6 saat arasında sürüyor, en az 4 saat çalışmak gerekiyor.

Adaylardan yaklaşık 15 kiloluk ekipmanı güvenle taşıyabilmeleri isteniyor. Sebebi basit, yolda bozulan robotu kucaklayıp şirketin Dogpatch semtindeki ofisine geri götürmek de işin parçası.

Yapay zeka robot köpeği yürütmekte insanın gerisinde kaldı

Yapay zeka robot köpeği yürütmekte insanın gerisinde kaldı

Dimensional, ağır fiziksel iş yapan robotlar için açık kaynaklı bir işletim sistemi geliştiriyor. Şirketin ilk denemelerinde yapay zekanın robotları yönetmekte insan operatörlerden daha başarısız olduğu görüldü. İnsan eşliğindeki yürüyüşlerle daha fazla veri toplanması amaçlanıyor.

Kurucu Stash Pomichter, New York Times'a 'Köpek gezdirme deneyimizden çıkardığımız sonuç, yapay zekanın donanımı kontrol etmekte hala çok kötü olduğuydu. İşin içinde hala insanlara ihtiyaç var' dedi. Şirket robotların her birini Çinli bir üreticiden 2 bin dolara satın aldı.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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