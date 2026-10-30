Saatine 20 Dolar Veriyorlar: İş Robot Köpek Gezdirmek!

Dimensional, ağır fiziksel iş yapan robotlar için açık kaynaklı bir işletim sistemi geliştiriyor. Şirketin ilk denemelerinde yapay zekanın robotları yönetmekte insan operatörlerden daha başarısız olduğu görüldü. İnsan eşliğindeki yürüyüşlerle daha fazla veri toplanması amaçlanıyor.

Kurucu Stash Pomichter, New York Times'a 'Köpek gezdirme deneyimizden çıkardığımız sonuç, yapay zekanın donanımı kontrol etmekte hala çok kötü olduğuydu. İşin içinde hala insanlara ihtiyaç var' dedi. Şirket robotların her birini Çinli bir üreticiden 2 bin dolara satın aldı.