Megan Fox Cadılar Bayramı İçin Siren Oldu: Kostümü Beğeni Topladı!

Fotoğrafçı Cibelle Levi'nin objektifine poz veren yıldız, karanlık bir sahilde gerçekleştirilen çekimde metalik bir üst ve balık kuyruğunu andıran boncuklu, fileli bir etek giydi. Görünümünün en dikkat çekici detayı ise parmak aralarını perdeli gösteren el protezleriydi. Uzun siyah tırnaklar, pulları andıran makyaj, yüzündeki parlak taşlar ve ıslak görünümlü saçları da bu dönüşümü tamamladı. Fox, fotoğraflarına “Şarkı bir tuzaktı, deniz ise mezar” notunu ekleyerek konseptin karanlık havasını paylaşımına da taşıdı.