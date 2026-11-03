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Megan Fox Cadılar Bayramı İçin Siren Oldu: Kostümü Beğeni Topladı!

Megan Fox Cadılar Bayramı İçin Siren Oldu: Kostümü Beğeni Topladı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
03.11.2026 - 16:01
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Hollywood'un tanınan isimlerinden Megan Fox, bu yıl Cadılar Bayramı için dikkat çekici bir kostüm tercih etti! Instagram'da paylaştığı karelerde Fox'un klasik deniz kızı imajından uzak, daha karanlık bir kostüm tercih ettiği görüldü. Gelin, Fox'un kostümüne birlikte bakalım.

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Megan Fox, 2000'li yıllardan bu yana Hollywood'un en tanınan yüzlerinden biri.

Megan Fox, 2000'li yıllardan bu yana Hollywood'un en tanınan yüzlerinden biri.

Transformers serisinde canlandırdığı Mikaela karakteriyle dünya çapında ün kazanan oyuncu, Jennifer's Body'deki Jennifer rolüyle de hafızalara kazındı. Ninja Kaplumbağalar filmlerinde April O'Neil olarak izlediğimiz Fox, New Girl dizisinde ve Eminem ile Rihanna'nın Love the Way You Lie klibinde de karşımıza çıktı. Oyuncu, bu kez yeni bir rolüyle değil, Cadılar Bayramı için hazırladığı görünümüyle dikkat çekti.

Fox, Cadılar Bayramı için denizcileri büyüleyerek tehlikeye sürükleyen mitolojik bir sirene dönüştü.

Fox, Cadılar Bayramı için denizcileri büyüleyerek tehlikeye sürükleyen mitolojik bir sirene dönüştü.

Fotoğrafçı Cibelle Levi'nin objektifine poz veren yıldız, karanlık bir sahilde gerçekleştirilen çekimde metalik bir üst ve balık kuyruğunu andıran boncuklu, fileli bir etek giydi. Görünümünün en dikkat çekici detayı ise parmak aralarını perdeli gösteren el protezleriydi. Uzun siyah tırnaklar, pulları andıran makyaj, yüzündeki parlak taşlar ve ıslak görünümlü saçları da bu dönüşümü tamamladı. Fox, fotoğraflarına “Şarkı bir tuzaktı, deniz ise mezar” notunu ekleyerek konseptin karanlık havasını paylaşımına da taşıdı.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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