Megan Fox Cadılar Bayramı İçin Siren Oldu: Kostümü Beğeni Topladı!
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Hollywood'un tanınan isimlerinden Megan Fox, bu yıl Cadılar Bayramı için dikkat çekici bir kostüm tercih etti! Instagram'da paylaştığı karelerde Fox'un klasik deniz kızı imajından uzak, daha karanlık bir kostüm tercih ettiği görüldü. Gelin, Fox'un kostümüne birlikte bakalım.
Megan Fox, 2000'li yıllardan bu yana Hollywood'un en tanınan yüzlerinden biri.
Fox, Cadılar Bayramı için denizcileri büyüleyerek tehlikeye sürükleyen mitolojik bir sirene dönüştü.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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