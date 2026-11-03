Mali Krizdeki Serhat Ardahanspor, Ardahanlı Hülya Avşar'a Kulüp Başkanlığı Teklif Edecek!

Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden Serhat Ardahanspor, mali sıkıntılarla boğuşuyor. Kulüp yönetimi, bu darboğazdan çıkmak için dikkat çekici bir karar aldı: Ardahanlı sanatçı Hülya Avşar'a kulüp başkanlığı teklif edilecek. Teklifin önümüzdeki günlerde yüz yüze iletileceği açıklandı. Avşar'ın konuyla ilgili bir yanıtı ise şimdilik bilinmiyor.

Gelin, detaylara birlikte bakalım.