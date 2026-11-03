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Mali Krizdeki Serhat Ardahanspor, Ardahanlı Hülya Avşar'a Kulüp Başkanlığı Teklif Edecek!

Mali Krizdeki Serhat Ardahanspor, Ardahanlı Hülya Avşar'a Kulüp Başkanlığı Teklif Edecek!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
03.11.2026 - 14:31
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Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden Serhat Ardahanspor, mali sıkıntılarla boğuşuyor. Kulüp yönetimi, bu darboğazdan çıkmak için dikkat çekici bir karar aldı: Ardahanlı sanatçı Hülya Avşar'a kulüp başkanlığı teklif edilecek. Teklifin önümüzdeki günlerde yüz yüze iletileceği açıklandı. Avşar'ın konuyla ilgili bir yanıtı ise şimdilik bilinmiyor.

Gelin, detaylara birlikte bakalım.

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Serhat Ardahanspor, mali darboğazdan çıkmak için Hülya Avşar'a başkanlık teklif edecek.

Serhat Ardahanspor, mali darboğazdan çıkmak için Hülya Avşar'a başkanlık teklif edecek.

Bölgesel Amatör Lig ekibi Serhat Ardahanspor yönetimi, mali darboğazı aşmak ve kulübün marka değerini yükseltmek için Ardahanlı sanatçı Hülya Avşar'a kulüp başkanlığı teklif etme kararı aldı.

Teklif, yönetim kurulunun ortak kararıyla hazırlandı. Kulüp Müdürü Özkan Karakaya, teklifin önümüzdeki günlerde Avşar'a yüz yüze iletileceğini açıkladı.

Kulüp Müdürü Karakaya, kulübe güçlü bir kadın elinin değmesi gerektiğine inandıklarını söyledi.

Kulüp Müdürü Karakaya, kulübe güçlü bir kadın elinin değmesi gerektiğine inandıklarını söyledi.

Karakaya, Serhat Ardahanspor'a artık güçlü bir kadın elinin değmesi gerektiğine inandıklarını söyledi. Avşar'ın sinema ve müzik dünyasındaki başarılarına, marka değerine ve spora olan tutkusuna dikkat çeken Karakaya, kendisine kulüp başkanlığı için resmi davette bulunacaklarını belirtti.

Yönetim kurulunun aldığı kararın, mali krizle mücadele eden takımın geleceği ve marka değeri açısından hayati önem taşıdığı ifade edildi.

Kulüp, Ardahanlı iş insanlarından beklediği desteği göremediğini belirtti.

Kulüp, Ardahanlı iş insanlarından beklediği desteği göremediğini belirtti.

Karakaya, bugüne kadar Ardahanlı iş insanlarından beklenen desteği göremediklerini söyledi. Serhat Ardahanspor'un kentin en önemli markası olduğunu vurgulayan Karakaya, takımın yok olmasına seyirci kalmayacaklarını ifade etti.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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