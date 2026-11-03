Mali Krizdeki Serhat Ardahanspor, Ardahanlı Hülya Avşar'a Kulüp Başkanlığı Teklif Edecek!
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Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden Serhat Ardahanspor, mali sıkıntılarla boğuşuyor. Kulüp yönetimi, bu darboğazdan çıkmak için dikkat çekici bir karar aldı: Ardahanlı sanatçı Hülya Avşar'a kulüp başkanlığı teklif edilecek. Teklifin önümüzdeki günlerde yüz yüze iletileceği açıklandı. Avşar'ın konuyla ilgili bir yanıtı ise şimdilik bilinmiyor.
Gelin, detaylara birlikte bakalım.
Serhat Ardahanspor, mali darboğazdan çıkmak için Hülya Avşar'a başkanlık teklif edecek.
Kulüp Müdürü Karakaya, kulübe güçlü bir kadın elinin değmesi gerektiğine inandıklarını söyledi.
Kulüp, Ardahanlı iş insanlarından beklediği desteği göremediğini belirtti.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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