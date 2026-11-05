Merve Boluğur'dan Radikal Karar: Avrupa Vatandaşı Olacak!
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Muhteşem Yüzyıl'ın Nurbanu Sultan'ıyla tanıdığımız oyuncu Merve Boluğur, bu kez yurt dışı planıyla gündeme geldi. Boluğur, Yunanistan'dan Golden Visa almak için harekete geçti ve işlemlerini tamamlamak üzere yakında Yunanistan'a gideceğini açıkladı. Oyuncunun planla ilgili sözleri dikkat çekti.
Gelin, Boluğur'un yurt dışı planına birlikte bakalım.
Merve Boluğur, Acemi Cadı'dan Muhteşem Yüzyıl'a uzanan kariyeriyle tanınıyor.
Boluğur, Yunanistan'dan Golden Visa almak için harekete geçti.
Boluğur, yurt dışında yeni fırsatlar görebileceğine inanıyor.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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