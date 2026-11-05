Merve Boluğur'dan Radikal Karar: Avrupa Vatandaşı Olacak!

Merve Boluğur'u geniş kitleler 2006'da başlayan Acemi Cadı'daki Ayşegül karakteriyle tanıdı. Ardından Küçük Sırlar'da rol aldı, Kuzey Güney'de Zeynep'i canlandırdı. Asıl büyük çıkışını ise 2013'te, Muhteşem Yüzyıl'ın dördüncü sezonunda Nurbanu Sultan rolüyle yaptı ve 36 bölüm boyunca bu karakteri oynadı.

Oyuncunun ekranda izlendiği son dizi, 2017'de yayınlanan İçimdeki Fırtına oldu. Boluğur, son dönemde ise sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla gündemde. Geçtiğimiz günlerde bir çanta defilesinde podyumda yürüdü ve paylaşımına düştüğü notla dikkat çekti.