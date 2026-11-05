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Merve Boluğur'dan Radikal Karar: Avrupa Vatandaşı Olacak!

Merve Boluğur'dan Radikal Karar: Avrupa Vatandaşı Olacak!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
05.11.2026 - 18:14
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Muhteşem Yüzyıl'ın Nurbanu Sultan'ıyla tanıdığımız oyuncu Merve Boluğur, bu kez yurt dışı planıyla gündeme geldi. Boluğur, Yunanistan'dan Golden Visa almak için harekete geçti ve işlemlerini tamamlamak üzere yakında Yunanistan'a gideceğini açıkladı. Oyuncunun planla ilgili sözleri dikkat çekti.

Gelin, Boluğur'un yurt dışı planına birlikte bakalım.

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Merve Boluğur, Acemi Cadı'dan Muhteşem Yüzyıl'a uzanan kariyeriyle tanınıyor.

Merve Boluğur, Acemi Cadı'dan Muhteşem Yüzyıl'a uzanan kariyeriyle tanınıyor.

Merve Boluğur'u geniş kitleler 2006'da başlayan Acemi Cadı'daki Ayşegül karakteriyle tanıdı. Ardından Küçük Sırlar'da rol aldı, Kuzey Güney'de Zeynep'i canlandırdı. Asıl büyük çıkışını ise 2013'te, Muhteşem Yüzyıl'ın dördüncü sezonunda Nurbanu Sultan rolüyle yaptı ve 36 bölüm boyunca bu karakteri oynadı.

Oyuncunun ekranda izlendiği son dizi, 2017'de yayınlanan İçimdeki Fırtına oldu. Boluğur, son dönemde ise sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla gündemde. Geçtiğimiz günlerde bir çanta defilesinde podyumda yürüdü ve paylaşımına düştüğü notla dikkat çekti.

Boluğur, Yunanistan'dan Golden Visa almak için harekete geçti.

Boluğur, Yunanistan'dan Golden Visa almak için harekete geçti.

Oyuncu, bu süreçte bir gayrimenkul danışmanıyla anlaştı ve işlemlerini tamamlamak üzere yakında Yunanistan'a gideceğini açıkladı.

Gezmeyi çok seven biri olduğunu söyleyen Boluğur, bu adımla vize sorunu yaşamayacağını belirtti ve 'Vize derdi kalmayacak' dedi.

Golden Visa, yatırım yapan yabancılara verilen bir oturum izni olarak biliniyor, vatandaşlık anlamına gelmiyor.

Boluğur, yurt dışında yeni fırsatlar görebileceğine inanıyor.

Boluğur, yurt dışında yeni fırsatlar görebileceğine inanıyor.

Boluğur, belki yurt dışında da projeler yapabileceğini söyledi. Golden Visa'nın kendisi için çok daha güzel kapılar açacağına kalben inandığını da ekledi.

Oyuncunun sözleri, yurt dışındaki iş fırsatlarına açık olduğunu gösterdi.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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