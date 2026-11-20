Sinemada saniyede 24 kare akıyor ve elle yapılan animasyonda bu karelerin her biri ya da ikide biri ayrı bir çizim demekti. Her elden tek parmak eksiltmek, binlerce karede ciddi zaman ve emek kazandırıyordu. Bilgisayar çağında bu hesap eski önemini yitirse de Family Guy'daki Peter Griffin gibi pek çok karakter geleneği sürdürüyor. Peki neden üç değil? Üç parmaklı eller çoğu zaman uzaylı ya da mutant karakterlere yakışır, beş parmak ise sevimli bir çizimi fazla gerçekçi gösterebilir. Dört parmak bu iki ucun arasında rahat bir orta yol. İzleyici de artık bu eli yadırgamıyor, aksine tanıdık buluyor.