Çizgi Film Karakterlerinin Neden Dört Parmağı Var? İşin Arkasında Hem Zaman Hem Estetik Hesabı Yatıyor
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Mickey Mouse, Homer Simpson, Süngerbob... Bir kez fark edince gözünüz hep oraya gidiyor: Çizgi film kahramanlarının çoğunun elinde yalnızca dört parmak var! 🖐️ Peki bu bir tesadüf mü, bilinçli bir tercih mi? Cevap sandığınızdan basit ama bu küçük ayrıntının arkasında animasyon tarihinin epey eğlenceli bir hikâyesi var. Buyurun, beraber bakalım! 👇
ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR
1. Her şey 1920'lerin elle çizilen çizgi filmleriyle başladı.
2. Walt Disney'in kendi açıklaması meseleyi tek cümlede özetliyor.
3. Bir parmak eksik, binlerce çizim hafif!
4. Pamuk Prenses'in beş parmağı vardı, cücelerin yoktu.
5. Simpsonlar'da beş parmakla çizilen tek karakter: Tanrı!
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