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Yapamazsın Diyenlere İnat Ekti: Topraksız Tarımla Dünyanın En Değerli Baharatını Yetiştirdi

Yapamazsın Diyenlere İnat Ekti: Topraksız Tarımla Dünyanın En Değerli Baharatını Yetiştirdi

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
02.11.2026 - 16:03
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Kayseri'de iklim şartları nedeniyle yetiştirilmesi zor kabul edilen safran, genç girişimci Mustafa Demir'in çalışmasıyla kapalı alanda ve topraksız tarım yöntemiyle üretildi. Kilosu 800 bin TL ile 1 milyon 400 bin TL arasında değişen safran, kentte ilk kez denenen uygulamada çiçek açtı ve ilk hasadı yapıldı.

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Kaynak: İHA

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Girişimci Mustafa Demir, açık arazide aldığı başarılı sonuçların ardından üretimi kapalı alana taşıdı.

Girişimci Mustafa Demir, açık arazide aldığı başarılı sonuçların ardından üretimi kapalı alana taşıdı.

Dünyanın en değerli baharatları arasında gösterilen safrana yönelik talebin her geçen yıl arttığını belirten Demir, üretim çalışmalarını büyütmeyi amaçladıklarını söyledi. Şehirde ilk olarak açık arazide topraklı tarımla safran yetiştirmeyi denediklerini ve başarılı sonuçlar aldıklarını aktaran Demir, iklim risklerini azaltmak için üretimi kapalı alana taşıdıklarını ifade etti. Bu yıl Kayseri'de ilk kez kapalı alanda topraksız tarımla safran yetiştirdiklerini belirten Demir, yarım kilogramdan fazla safran hasadı yapmayı hedeflediklerini kaydetti. Girişimcilere de çevrelerinin yorumlarına fazla kulak asmamalarını öneren Demir, genellikle başaramayacakları yönünde bir kanaat bulunduğunu söyledi.

Ziraat Yüksek Mühendisi Kalkay, safranın beklenenden erken açtığını ve sonuçlara çok sevindiklerini söyledi.

Ziraat Yüksek Mühendisi Kalkay, safranın beklenenden erken açtığını ve sonuçlara çok sevindiklerini söyledi.

Ziraat Yüksek Mühendisi Raisa Kalkay, Kayseri gibi iklim şartları safran yetiştiriciliği açısından zorlayıcı olan bir şehirde böyle bir üretimin gerçekleştirilmesinin önemli olduğunu belirtti. Başlangıçta biraz tereddütlü olduğunu ancak safranın beklenenden çok daha erken açtığını anlatan Kalkay, sonuçların kendilerini çok mutlu ettiğini söyledi. Kapalı alan üretiminin geniş arazisi bulunmayan girişimciler için de alternatif oluşturabileceğini dile getiren Kalkay, tarımın ekonomik ve manevi açıdan önemine dikkat çekerek üretimin insan psikolojisine de olumlu katkı sağladığını ifade etti.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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