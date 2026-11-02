Yapamazsın Diyenlere İnat Ekti: Topraksız Tarımla Dünyanın En Değerli Baharatını Yetiştirdi
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Kayseri'de iklim şartları nedeniyle yetiştirilmesi zor kabul edilen safran, genç girişimci Mustafa Demir'in çalışmasıyla kapalı alanda ve topraksız tarım yöntemiyle üretildi. Kilosu 800 bin TL ile 1 milyon 400 bin TL arasında değişen safran, kentte ilk kez denenen uygulamada çiçek açtı ve ilk hasadı yapıldı.
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Kaynak: İHA
Girişimci Mustafa Demir, açık arazide aldığı başarılı sonuçların ardından üretimi kapalı alana taşıdı.
Ziraat Yüksek Mühendisi Kalkay, safranın beklenenden erken açtığını ve sonuçlara çok sevindiklerini söyledi.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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