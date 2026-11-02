Yapamazsın Diyenlere İnat Ekti: Topraksız Tarımla Dünyanın En Değerli Baharatını Yetiştirdi

Ziraat Yüksek Mühendisi Raisa Kalkay, Kayseri gibi iklim şartları safran yetiştiriciliği açısından zorlayıcı olan bir şehirde böyle bir üretimin gerçekleştirilmesinin önemli olduğunu belirtti. Başlangıçta biraz tereddütlü olduğunu ancak safranın beklenenden çok daha erken açtığını anlatan Kalkay, sonuçların kendilerini çok mutlu ettiğini söyledi. Kapalı alan üretiminin geniş arazisi bulunmayan girişimciler için de alternatif oluşturabileceğini dile getiren Kalkay, tarımın ekonomik ve manevi açıdan önemine dikkat çekerek üretimin insan psikolojisine de olumlu katkı sağladığını ifade etti.