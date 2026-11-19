Twitter'ın 2010'lu yıllardan beri en sevilen hesaplarından Lagrima (@lagrimacanta), 18 Kasım'da hayatını kaybetti. Gerçek adı Yakup Karakurt olan Lagrima, yıllarca muhafazakâr taşra esnafı ağzıyla yazdı. Abartısını anlamayanlar onu ciddiye aldı, anlayanlar her tweetini bekledi. Kimseyi kırmadan trollemesiyle tanınıyordu. Bazı tweetlerini Türkiye'de görmeyen kalmamıştır. Özellikle atanamayan öğretmen tweeti hala gerçekmiş gibi Facebook gruplarında paylaşılır.

Ölüm haberinin ardından X'te yüzlerce kişi onun için veda mesajı paylaştı. Lagrima'nın en çok etkileşim alan tweetlerini tekrar Rtlediler. Ben de onun anısına bu içeriği hazırladım.