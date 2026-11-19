Twitter'ın Efsane İsmi Lagrima Hayatını Kaybetti: Unutulmaz Tweetleri ve Ardından Yazılan Veda Mesajları
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Twitter'ın 2010'lu yıllardan beri en sevilen hesaplarından Lagrima (@lagrimacanta), 18 Kasım'da hayatını kaybetti. Gerçek adı Yakup Karakurt olan Lagrima, yıllarca muhafazakâr taşra esnafı ağzıyla yazdı. Abartısını anlamayanlar onu ciddiye aldı, anlayanlar her tweetini bekledi. Kimseyi kırmadan trollemesiyle tanınıyordu. Bazı tweetlerini Türkiye'de görmeyen kalmamıştır. Özellikle atanamayan öğretmen tweeti hala gerçekmiş gibi Facebook gruplarında paylaşılır.
Ölüm haberinin ardından X'te yüzlerce kişi onun için veda mesajı paylaştı. Lagrima'nın en çok etkileşim alan tweetlerini tekrar Rtlediler. Ben de onun anısına bu içeriği hazırladım.
Ölüm haberini 18 Kasım akşamı arkadaşı hakan (@bayhakansimsek) duyurdu.
Lagrima'nın gerçek adı Yakup Karakurt'tu.
En çok etkileşim alan tweeti: "Ücretsiz bile 5 lira olmuş"
Bir internet efsanesi olan bu troll tweetini görmeyen kalmamıştır. Birçokları inandı, alay etti. İroni anlayanlar gülüp geçti. Birçok tweetinde olduğu gibi.
Pandeminin ilk günlerinde: "Lan bu o mu?"
Mercedes bayisinin önünden: "Bir milyoncuya geldik"
İnce ince verdiği mesajlar şüphesiz ki anlayanaydı.
Bu tweetlerine hangimiz gülmedik ki?
"Sözelciye emanet edecek kadar yolda bulmadık ruhumuzu kardeş."
"Dost yoğurtlara kurşun işlemez."
Tek kelimelik klasiklerinden: "Doğrumubu?"
Oytun Erbaş'ın babasının pazarcı olduğunu açıklaması üzerine: "Pazarcı adam oğluna Ahmet der, Mehmet der, Oytun demez aslanım."
Domates 20 lira olunca Fatih Sultan Mehmet'i örnek gösterdi.
Gençlere sürekli ''çok çalışırsanız kazanırsınız'' diyen zenginlere bu tweeti atmıştı: "10 tane dükkânım olsa babadan kalma, ne güzel öğütler verirdim gençlere."
Parkta cüzdan bulan Lagrima'nın "iyiliği"
"Bu yavrumun da benden başka kimsesi yok ya."
Ben burada fazla paylaşmadım ama politik tweetleri de güldürürdü.
Boş bırakılmış taziye kalıbı bugün başka okunuyor.
Veda mesajlarından biri, bir takipçisinin hayatını nasıl değiştirdiğini anlatıyordu.
Adana'da bir zeytin ağacına Lagrima'nın adı verilecek.
Fatih Kadir Akın, en iyi tweetlerini bir anma sayfasında topladı.
Gencer Özkazman, onun anısına askıda yemek kampanyası başlattı.
Ardından onun üslubuyla gülümseten de oldu.
"Sırf Lagrima ne yazmış diye Twitter'a girerdim."
Tarihçi Emrah Safa Gürkan da veda edenler arasındaydı.
"Onlar Twitter mizahının jargonunu oluşturan adamlar."
"Lagrima dili diye bir kavram yaratmış adamdı."
"Lagrima'nın ölümü Twitter'ın ölümünün ilanıdır."
Bir zamanlar TRT Haber'e de konuk olmuştu.
200 bine yakın tweet, incitilen tek kişi yok.
"Twitter'ın en güzel, naif zamanlarının hatırası"
"Başbakan ölse bu kadar olmaz."
"Bıraktığı iz bundan çok daha fazla, kültürel bir temsiliyet."
Bu da Lagrima başkana vedamdır: Bir gün troll kelimesine itibarını iade edeceğiz. Söz, başkan.
İçeriği efsane tweetlerinden biriyle bitirelim.
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