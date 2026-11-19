Çok Basit Durmasına Rağmen Hayat Kalitenizi Arşa Çıkaracak Birbirinden Etkili 16 Alışkanlık
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Hayatı kolaylaştırmak için büyük kararlar almak şart değil! Bazen çorapları katlama şekliniz, bazen yatmadan önce hazırladığınız çanta bütün günün gidişatını değiştiriyor. Kimi doktorların, kimi araştırmacıların da altını çizdiği 16 küçük alışkanlığı sizin için derledik. Buyurun, beraber bakalım! 👇
1. Her fırsatta özür dilemek yerine teşekkür etmeyi deneyin.
2. İlacınızı içip içmediğinizi hatırlayamıyorsanız kutusunu içer içmez ters çevirin.
3. Alarmınızı elinizin uzanamayacağı bir yere koyun.
4. Yan yatarak uyuyorsanız dizlerinizin arasına bir yastık koyun.
5. Evden çalışıyorsanız molalarda küçük ev işlerini aradan çıkarın.
6. Çalışma alanınızla dinlenme alanınızı birbirinden ayırın.
7. Ertesi günün çantasını akşamdan hazırlayın.
8. Eşyaları 'şimdilik şuraya' bırakmak yerine hemen yerine koyun.
9. Yıkanan çorapları eşleriyle iç içe katlayıp öyle kaldırın.
10. Buzdolabına ve kapının yanına not kâğıdı asın.
11. Nemlendiricinizi duştan çıkar çıkmaz sürün.
12. Yemek yaparken bir yandan da mutfağı toparlayın.
13. Çocuğunuzun her boş anını etkinlikle doldurmaya çalışmayın.
14. Markete gitmeden önce liste yapın.
15. Güne bir bardak suyla başlayın.
16. Sabah kalkar kalkmaz yatağınızı toplayın.
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