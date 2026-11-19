Sabah telaşında 'Ben bugün ilacımı içtim mi?' diye düşünmek çok tanıdık bir an. Çözümü de çok basit: İlacınızı alır almaz kutusunu ya da şişesini ters çevirin, ertesi sabah eski hâline getirin. Günlere bölünmüş ilaç kutuları da aynı işi görüyor. İlacınızı ne zaman ve nasıl kullanacağınızı ise doktorunuza ya da eczacınıza sorun. Şikâyetiniz varsa bir uzmana danışın.