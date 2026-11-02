Alişer Delek, Erman Toroğlu'nun İstifasının Ardında Yatan Gerçeği Açıkladı

Erman Toroğlu, canlı yayında ayrılması halinde yaklaşık 15 kişinin işine devam edebileceğini söylemişti. Sözcü gazetesinde 50 kişinin işten çıkarıldığı haberlerinin ardından yapılan bu açıklamaya Sözcü TV'den İpek Özbey'in yanıtı ise işten çıkarma olmadığı yönündeydi. Delek, birkaç hafta önce yaşanan küçülmenin teknik birimlerle sınırlı kaldığını, gazete tarafında 50 kişinin çıkarıldığına dair haberlerin ise internet sitelerinden yayıldığını söyledi.

Delek, Toroğlu'nun karar sürecini şu sözlerle yorumladı:

'Erman Toroğlu senin benim gibi, hatta sokaktaki vatandaş gibi es kaza okuduğu bir haber üzerinden kendisinin geleceğine dair bir karar vermiş.'