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Alişer Delek, Erman Toroğlu'nun İstifasının Ardında Yatan Gerçeği Açıkladı

Alişer Delek, Erman Toroğlu'nun İstifasının Ardında Yatan Gerçeği Açıkladı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
02.11.2026 - 23:41
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KRT'nin yeni yönetim kurulu başkanı ve genel yayın yönetmeni Alişer Delek, Faruk Demirel'le çıktığı yeni programda Sözcü TV'de yaşanan gelişmeleri de değerlendirdi. Delek, Erman Toroğlu'nun ayrılık kararının arkasında ne olduğunu ve işten çıkarma iddialarının gerçek durumunu anlattı. Fatih Portakal'ın sunduğu ana haberin reklam piyasasındaki yerine dair verdiği örnek de programda dikkat çekti. 

Kaynak - Manşet TV

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Toroğlu'nun açıklaması gündem oldu.

Toroğlu'nun açıklaması gündem oldu.

Erman Toroğlu, canlı yayında ayrılması halinde yaklaşık 15 kişinin işine devam edebileceğini söylemişti. Sözcü gazetesinde 50 kişinin işten çıkarıldığı haberlerinin ardından yapılan bu açıklamaya Sözcü TV'den İpek Özbey'in yanıtı ise işten çıkarma olmadığı yönündeydi. Delek, birkaç hafta önce yaşanan küçülmenin teknik birimlerle sınırlı kaldığını, gazete tarafında 50 kişinin çıkarıldığına dair haberlerin ise internet sitelerinden yayıldığını söyledi.

Delek, Toroğlu'nun karar sürecini şu sözlerle yorumladı:

'Erman Toroğlu senin benim gibi, hatta sokaktaki vatandaş gibi es kaza okuduğu bir haber üzerinden kendisinin geleceğine dair bir karar vermiş.'

Delek'e göre Toroğlu, TV'den YouTube'a kayan yayınlar ve İçişleri Bakanı'nın haberine yer verilmemesini eleştirdi.

Delek'e göre Toroğlu, TV'den YouTube'a kayan yayınlar ve İçişleri Bakanı'nın haberine yer verilmemesini eleştirdi.

Delek şu ifadeleri kullandı: 

'Toroğlu'nun açıklamasının satır aralarında başka bir sebep de vardı. Televizyon olarak başlayan işin YouTube'a taşınacak olmasına Toroğlu tepki gösterdi. İpek Özbey'in açıklamasına göre bu durum Toroğlu'nun yüzüne söylendi ve görüşme olumlu geçti. Toroğlu'nun gazetede rakip bir kuruluşun ilanını görmesini ve içişleri bakanının haberinin yayınlanmamasını eleştirmesi ise bana göre kanalın yayın politikası konusunda yeni bir tartışma. Bir buçuk yıldır orada yayın yapıyorsun, yayın politikasını şimdi mi görüyorsun?'

Delek, Toroğlu'nun '15 kişiyi kurtarma' çıkışına dair şu değerlendirmeyi yaptı:

'Erman Toroğlu'nun 15 kişiyi kurtarma hikayesi, gerçekten kahramanlık yapmış. Ama 15 kişi yok ki.'

"Portakal markası reklam getiriyordu."

"Portakal markası reklam getiriyordu."

Toroğlu'nun maaşı üzerine yapılan tartışmanın Sözcü TV'de Fatih Portakal'ın maaşının ortaya çıkmasıyla da yaşandığını hatırlatan Delek, o dönem sözleşme gereği bu konuda konuşmasının mümkün olmadığını ancak şimdi hesabı paylaşabileceğini söyledi. Delek'e göre Fatih Portakal markası, reklam departmanının ana haberin önünü, içini ve sonunu satabildiği bir birimdi ve bu sayede kanal kazandığı reklam gelirini normalin çok üzerine çıkarıyordu.

Delek, Portakal'ın sunduğu saatin reklam değerini şu örnekle anlattı:

'Normal haber kanalının reklamdaki dakikası 1 liraysa Fatih Portakal'ın sunduğu saatte 10 liraydı. Normalin 10 katıydı.'

Delek, Portakal'ın ayda yaklaşık 20 gün yayın yaptığını ve kendi maaşını birkaç günde çıkardığını da ekledi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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