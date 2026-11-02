Alişer Delek, Erman Toroğlu'nun İstifasının Ardında Yatan Gerçeği Açıkladı
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KRT'nin yeni yönetim kurulu başkanı ve genel yayın yönetmeni Alişer Delek, Faruk Demirel'le çıktığı yeni programda Sözcü TV'de yaşanan gelişmeleri de değerlendirdi. Delek, Erman Toroğlu'nun ayrılık kararının arkasında ne olduğunu ve işten çıkarma iddialarının gerçek durumunu anlattı. Fatih Portakal'ın sunduğu ana haberin reklam piyasasındaki yerine dair verdiği örnek de programda dikkat çekti.
Toroğlu'nun açıklaması gündem oldu.
Delek'e göre Toroğlu, TV'den YouTube'a kayan yayınlar ve İçişleri Bakanı'nın haberine yer verilmemesini eleştirdi.
"Portakal markası reklam getiriyordu."
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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