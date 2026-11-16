Gelenekten Geleceğe “Susuz Yaz”: Hülya Koçyiğit, Lizge Cömert’e El Verdi
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Necati Cumalı’nın toplumsal gerçekçi eserinden Metin Erksan tarafından sinemaya uyarlanan Susuz Yaz, 63 yıl sonra yeniden hayat buldu. İlk sinema filmi olan Susuz Yaz’da Bahar’a hayat veren Hülya Koçyiğit, aynı adı taşıyan Kanal D’nin yeni dizisinde geleneği geleceğe taşıyan halefi Lizge Cömert ile buluştu. Antalya’da düzenlenen küresel iklim zirvesi COP31’de Susuz Yaz’ı birlikte izleyip filmin afişi önünde poz veren usta oyuncu, “Hülya Koçyiğit el verdi” diyerek ‘Yeni Bahar’a desteğini gösterdi.
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