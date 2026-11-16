Gelenekten Geleceğe “Susuz Yaz”: Hülya Koçyiğit, Lizge Cömert’e El Verdi

Altın Ayı Kazandı

1963 yılında Necati Cumalı’nın Ege bölgesinin kırsal kesiminde yaşanan sorunları ele aldığı öyküsü Susuz Yaz, Türk sinemasının usta ismi Metin Erksan tarafından filme çekildi. Türk sinemasının ilk kez uluslararası ödüle layık görüldüğü Berlin Film Festivali’nde Altın Ayı kazanan eser, çocuk yaşlarındaki Hülya Koçiyiğit’in oynadığı ilk sinema filmi olarak da tarihe geçti.

Star Sistemini Yıktı

Necati Cumalı’nın suyu odağına alan sarılarla bezeli öyküsünü beyaz perdenin unutulmazları arasına sokan Metin Erksan’ın aynı adlı eseri, İzmir’in Urla ilçesine bağlı Bademler köyünde yaşanan susuzluğu, Türk sinemasında star sistemini al aşağı ederek seyirciyle buluşturdu. Yeşilçam’ın aksine filmde daha önce hiç tanınmamış oyuncular rol aldı.

63 Yıl Sonra TV’de

Aradan geçen 63 yılda küresel iklim değişikliğinin etkileri daha belirgin hale geldi. Su, artık ülkeler tarafından bir ‘milli güvenlik’ meselesi olarak algılanırken Susuz Yaz’ın kırılgan ve çaresiz Bahar’ı tüm gerçekliğiyle bu kez televizyon ekranında kendisini gösterdi.

Akdeniz Buluşması

63 yıl önce Bahar’a hayat veren Hülya Koçyiğit ile Kanal D’nin Ay Yapım imzalı yeni dizisi Susuz Yaz’da Bahar’ı canlandıran Lizge Cömert, dünyanın küresel ısınmaya çare aradığı bir zirvede buluştu. Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Konferansı COP31’de bir araya gelen iki kadın sanatçı, Metin Erksan imzalı Susuz Yaz’ın özel gösterimi ve söyleşisinde buluştu.