Seyyanen Zamda Son Durum: Teklif Sunuldu, Detaylar Ortaya Çıktı

Temmuz 2023'te kamu görevlilerinin maaşına eklenen 8 bin 77 TL'lik seyyanen zam, aradan geçen sürede memur maaş katsayısındaki artışlarla birlikte büyüdü. Karakaş'ın aktardığına göre bu tutar, bugün çalışan memurun maaş bordrosunda 25 bin 153 TL olarak yer alıyor. Aynı kalemin emekli memurun maaşındaki karşılığı ise hâlâ sıfır.

Karakaş, yazısında seçim öncesinde verilen sözü de hatırlattı. O dönem 'Memura verilen seyyanen zam, emeklisine de aynen yansıtılacak' mesajı verilmişti; ancak bu artış emekli aylıklarına bugüne kadar işlenmedi. Uzman isme göre çalışırken aynı masayı paylaşan, aynı unvanı taşıyan meslektaşların gelirlerinin emeklilikten sonra neredeyse yarı yarıya ayrışması, çalışma barışını da zedeliyor.

Mesele yalnızca bordrodaki bir rakam farkı olarak görülmüyor. Kira, gıda ve ulaşım giderlerindeki artış, sabit gelirle geçinen emekli memurların alım gücünü her ay biraz daha aşındırıyor. Karakaş da bu nedenle konunun artık ertelenemeyecek bir sosyal mutabakat alanına dönüştüğünü vurguluyor.