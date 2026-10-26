Seyyanen Zamda Son Durum: Teklif Sunuldu, Detaylar Ortaya Çıktı
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Çalışan memurlara 2023'te verilen seyyanen zammın emekli memurlara yansıtılmaması, aradan geçen üç yılın ardından yeniden Meclis gündemine taşındı. SGK Uzmanı İsa Karakaş, Türkiye gazetesindeki yazısında 20 Ekim'de TBMM Başkanlığına sunulan kanun teklifinin ayrıntılarını paylaştı. Teklif, bugün çalışan memurun bordrosunda 25 bin 153 TL'ye ulaşan seyyanen zammın yaklaşık 2 milyon 540 bin memur emeklisine de ödenmesini öngörüyor.
8 bin 77 TL olarak başlayan seyyanen zam, bugün çalışan memurun bordrosunda 25 bin 153 TL'ye ulaştı.
Seyyanen zam teklifi Meclis'te.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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