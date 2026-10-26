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Seyyanen Zamda Son Durum: Teklif Sunuldu, Detaylar Ortaya Çıktı

Seyyanen Zamda Son Durum: Teklif Sunuldu, Detaylar Ortaya Çıktı

SGK memur Emekli Maaşı
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
26.10.2026 - 16:31
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Çalışan memurlara 2023'te verilen seyyanen zammın emekli memurlara yansıtılmaması, aradan geçen üç yılın ardından yeniden Meclis gündemine taşındı. SGK Uzmanı İsa Karakaş, Türkiye gazetesindeki yazısında 20 Ekim'de TBMM Başkanlığına sunulan kanun teklifinin ayrıntılarını paylaştı. Teklif, bugün çalışan memurun bordrosunda 25 bin 153 TL'ye ulaşan seyyanen zammın yaklaşık 2 milyon 540 bin memur emeklisine de ödenmesini öngörüyor.

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8 bin 77 TL olarak başlayan seyyanen zam, bugün çalışan memurun bordrosunda 25 bin 153 TL'ye ulaştı.

8 bin 77 TL olarak başlayan seyyanen zam, bugün çalışan memurun bordrosunda 25 bin 153 TL'ye ulaştı.

Temmuz 2023'te kamu görevlilerinin maaşına eklenen 8 bin 77 TL'lik seyyanen zam, aradan geçen sürede memur maaş katsayısındaki artışlarla birlikte büyüdü. Karakaş'ın aktardığına göre bu tutar, bugün çalışan memurun maaş bordrosunda 25 bin 153 TL olarak yer alıyor. Aynı kalemin emekli memurun maaşındaki karşılığı ise hâlâ sıfır.

Karakaş, yazısında seçim öncesinde verilen sözü de hatırlattı. O dönem 'Memura verilen seyyanen zam, emeklisine de aynen yansıtılacak' mesajı verilmişti; ancak bu artış emekli aylıklarına bugüne kadar işlenmedi. Uzman isme göre çalışırken aynı masayı paylaşan, aynı unvanı taşıyan meslektaşların gelirlerinin emeklilikten sonra neredeyse yarı yarıya ayrışması, çalışma barışını da zedeliyor.

Mesele yalnızca bordrodaki bir rakam farkı olarak görülmüyor. Kira, gıda ve ulaşım giderlerindeki artış, sabit gelirle geçinen emekli memurların alım gücünü her ay biraz daha aşındırıyor. Karakaş da bu nedenle konunun artık ertelenemeyecek bir sosyal mutabakat alanına dönüştüğünü vurguluyor.

Seyyanen zam teklifi Meclis'te.

Seyyanen zam teklifi Meclis'te.

Muhalefet tarafından hazırlanan teklif, 20 Ekim 2026'da TBMM Başkanlığına sunuldu. Teklifin ilk maddesi, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'na yeni bir hüküm eklenmesini öngörüyor. Buna göre çalışan memurlara ödenen seyyanen zammın güncel karşılığı olan 25 bin 153,05 TL, memur emeklilerine de dosya bazında ödenecek.

Tutarın nasıl bulunduğu da teklifte açıkça tarif ediliyor: 15 bin 965 gösterge rakamı, memur aylık katsayısıyla çarpılıyor. Katsayı her zam döneminde güncellendiği için bu yöntemle hesaplanan tutar da memur maaşlarıyla birlikte değişiyor.

Teklife göre söz konusu ek ödemeden vergi kesilmeyecek, ödeme haczedilemeyecek ve kaynağı Hazine tarafından karşılanacak.

Seyyanen zam var mı?

Seyyanen zam var mı?

Teklifin ikinci maddesi, ödemenin geçici bir destek olarak kalmasının önüne geçmeyi hedefliyor. 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin ek 40'ıncı maddesinde yapılması önerilen değişiklikle, ilave ödemenin emekli aylığına esas tutara ve prime esas kazanca yansıtılması öngörülüyor. Son iki madde ise düzenlemenin yürürlüğe girişi ve yürütülmesine ilişkin.

Seyyanen zam gelecek mi?

Teklifin yasalaşabilmesi için önce ilgili komisyondan geçmesi, ardından TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilmesi gerekiyor. Sürecin nasıl ilerleyeceği, yaklaşık 2 milyon 540 bin memur emeklisinin önümüzdeki dönemde en yakından takip edeceği başlık olacak.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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