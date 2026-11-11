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Evde Tek Başına Devriye Gezen Drone Tanıtıldı: Ring'den 250 Dolarlık Uçan Güvenlik Kamerası

Evde Tek Başına Devriye Gezen Drone Tanıtıldı: Ring'den 250 Dolarlık Uçan Güvenlik Kamerası

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
11.11.2026 - 10:08 Son Güncelleme: 11.11.2026 - 10:30
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Ring, evin içinde kendi başına devriye gezen bir güvenlik drone'unu ve işletmeler için tekerlekli bir devriye robotunu tanıttı. 10 Kasım'da duyurulan Ring Robotics serisindeki Drone Cam 249,99 dolardan 27 Ocak 2027'de satışa çıkacak, Rover Cam ise 999,99 dolarla 16 Aralık'ta ABD'de raflara gelecek. İkisi de Ring'in yeni yapay zekâ sistemi AI Pilot ile çalışıyor.

[Kaynak: TechCrunch, Fox Business]

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Drone Cam, alarm çalan ya da sensörü tetiklenen odaya kendi uçarak gidip görüntüyü telefona aktarıyor.

Drone Cam, alarm çalan ya da sensörü tetiklenen odaya kendi uçarak gidip görüntüyü telefona aktarıyor.

Ring Drone Cam, Ring'in 'uçan iç mekân güvenlik kamerası' dediği bir cihaz. Evde bir alarm çaldığında ya da bir sensör tetiklendiğinde, dock istasyonundan havalanıp doğrudan o noktaya gidiyor. Kullanıcılar isterse belirli saatlerde devriye rotası belirleyebiliyor, isterse drone'u anında göndererek Ring uygulamasından canlı görüntü izleyebiliyor. Cihaz 2K çözünürlükte video kaydediyor, 148 derecelik görüş açısına ve 360 derece dönebilen kameraya sahip. Karanlıkta çalışması için iki LED ışık da var.

Fiyatı 249,99 dolar olan Drone Cam'in 27 Ocak 2027'de satışa çıkması bekleniyor. Tam özellikleri kullanmak için Ring Protect aboneliği gerekiyor. Bir şirket sözcüsünün NBC News'e aktardığına göre abonelik ayda 5, yılda 60 dolar. Serinin ikinci ürünü Rover Cam ise işletmeler için tasarlanmış tekerlekli bir devriye robotu. Belirlenen saatlerde rota izliyor, 4K'ya kadar video aktarıyor ve bir insan algıladığında kayda başlayabiliyor. İki yönlü ses, dahili siren ve engellerin üzerinden bakabilen ayarlanabilir periskop kamera da donanımında yer alıyor. 999,99 dolar fiyatlı Rover Cam'in ABD'de 16 Aralık 2026'da satışa çıkması planlanıyor.

İki cihazı da yöneten AI Pilot sistemi, gezdiği mekânın haritasını kendisi çıkarıyor, devriye noktaları öneriyor ve engellerin etrafından dolaşıyor. Ring'in kurucusu ve baş mucidi Jamie Siminoff, yaklaşımı şöyle özetledi: 'Dürüst cevap daha fazla kamera değildi; bir güvenlik cihazının ne olabileceğini yeniden hayal etmek demekti.' Şirket ürünler için 'Hiç mesaisi bitmeyen bir devriye görevlisi gibi' ifadesini kullandı. Görüntüler, Ring'in 'en güçlü varsayılan şifreleme' dediği TAKE (Throw Away the Key) sistemiyle korunuyor; cihazlarda kayıt göstergesi ile kamera ve mikrofonu kapatma seçenekleri de var. Ring ve Amazon'un tanıtım paylaşımları:

Drone'un tanıtım filmi:

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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