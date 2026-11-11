Evde Tek Başına Devriye Gezen Drone Tanıtıldı: Ring'den 250 Dolarlık Uçan Güvenlik Kamerası
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Ring, evin içinde kendi başına devriye gezen bir güvenlik drone'unu ve işletmeler için tekerlekli bir devriye robotunu tanıttı. 10 Kasım'da duyurulan Ring Robotics serisindeki Drone Cam 249,99 dolardan 27 Ocak 2027'de satışa çıkacak, Rover Cam ise 999,99 dolarla 16 Aralık'ta ABD'de raflara gelecek. İkisi de Ring'in yeni yapay zekâ sistemi AI Pilot ile çalışıyor.
[Kaynak: TechCrunch, Fox Business]
Drone Cam, alarm çalan ya da sensörü tetiklenen odaya kendi uçarak gidip görüntüyü telefona aktarıyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın