Evde Tek Başına Devriye Gezen Drone Tanıtıldı: Ring'den 250 Dolarlık Uçan Güvenlik Kamerası

Ring Drone Cam, Ring'in 'uçan iç mekân güvenlik kamerası' dediği bir cihaz. Evde bir alarm çaldığında ya da bir sensör tetiklendiğinde, dock istasyonundan havalanıp doğrudan o noktaya gidiyor. Kullanıcılar isterse belirli saatlerde devriye rotası belirleyebiliyor, isterse drone'u anında göndererek Ring uygulamasından canlı görüntü izleyebiliyor. Cihaz 2K çözünürlükte video kaydediyor, 148 derecelik görüş açısına ve 360 derece dönebilen kameraya sahip. Karanlıkta çalışması için iki LED ışık da var.

Fiyatı 249,99 dolar olan Drone Cam'in 27 Ocak 2027'de satışa çıkması bekleniyor. Tam özellikleri kullanmak için Ring Protect aboneliği gerekiyor. Bir şirket sözcüsünün NBC News'e aktardığına göre abonelik ayda 5, yılda 60 dolar. Serinin ikinci ürünü Rover Cam ise işletmeler için tasarlanmış tekerlekli bir devriye robotu. Belirlenen saatlerde rota izliyor, 4K'ya kadar video aktarıyor ve bir insan algıladığında kayda başlayabiliyor. İki yönlü ses, dahili siren ve engellerin üzerinden bakabilen ayarlanabilir periskop kamera da donanımında yer alıyor. 999,99 dolar fiyatlı Rover Cam'in ABD'de 16 Aralık 2026'da satışa çıkması planlanıyor.

İki cihazı da yöneten AI Pilot sistemi, gezdiği mekânın haritasını kendisi çıkarıyor, devriye noktaları öneriyor ve engellerin etrafından dolaşıyor. Ring'in kurucusu ve baş mucidi Jamie Siminoff, yaklaşımı şöyle özetledi: 'Dürüst cevap daha fazla kamera değildi; bir güvenlik cihazının ne olabileceğini yeniden hayal etmek demekti.' Şirket ürünler için 'Hiç mesaisi bitmeyen bir devriye görevlisi gibi' ifadesini kullandı. Görüntüler, Ring'in 'en güçlü varsayılan şifreleme' dediği TAKE (Throw Away the Key) sistemiyle korunuyor; cihazlarda kayıt göstergesi ile kamera ve mikrofonu kapatma seçenekleri de var. Ring ve Amazon'un tanıtım paylaşımları: