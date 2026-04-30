article/comments
article/share
Haberler
Finans
Dürtüsel Harcama Seviyen Yüzde Kaç?

Elif Nur Çamurcu - Onedio Üyesi
30.04.2026 - 12:01

Dürtüsel harcama ne demektir? Aldığınız eşyaya uzun uzun bakarak neden aldığını anlamlandırmadığınız ya da sepete eklediğinize pişman olduğunuz o harcama şeklidir. Merak etme, herkesin yaşadığı bir durum... Hadi, birlikte dürtüsel harcama seviyene bakalım!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
1. İlk olarak, online alışveriş yaparken nasıl davranırsın?

2. İndirimle karşılaştığında nasıl hareket edersin?

3. Moralin bozuk... Harcamalarını etkiler mi?

4. Bir ürünü almadan önce ne kadar düşünürsün?

5. Maaşın yattığında ne yaparsın?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
6. Son olarak! Sepetinde gereksiz ürün olur mu?

%85 - %100 dürtüsel harcama!

Senin için alışveriş anlık bir hisle yapılan bir şey gibi... Gördüğünü alıyor, hoşuna giden bir şeyi kaçırmamaya çalışıyorsun. Düşünmek yerine o an hemen harekete geçmek tam olarak senin tarzın. Haliyle bu durum ekonomik durumunu etkiliyor olabilir. Planlı bir şekilde yapılmayan harcamalar bir süre sonra pişmanlık hissine neden olabilir. İndirimlerin ve kampanyaların seni kolayca etkilemesine izin vermemelisin. Ayrıca duygusal harcamalara olan eğilimine de dur diyebilmelisin. Minik bir bekleme süresi kontrolü ele almana yardımcı olabilir!

%60 - %85 dürtüsel harcama!

Tamamen kontrolsüz olduğun söylenemez. Fakat kendini tutmakta zorlanıyorsun. İndirimler seni çekiyor ve canın sıkıldığında hemen harcamaya başlıyorsun. Bunun farkındasın, yine de harekete geçmek ya da dur demek sana zor geliyor. Plan yapsan bile çok kolay bir şekilde bozabiliyorsun. Mantık ve dürtü arasında gidip gelmek yerine biraz daha istikrarlı olmalısın! Bunun için küçük alışkanlıklar edin! Eğer disiplinli olmazsan kontrol senden çıkabilir...

%30 - %60 dürtüsel harcama!

Dengeli biri olduğunu görüyoruz. Anlık harcamalar yapıyorsun fakat süreklilik göstermiyor. Bilinçli bir şekilde hareket ediyorsun. Planların var ve uygulama aşamasında da başarılısın. Arada minik kaçamaklar oluyor. Bu gayet normal. Sadece önemli olan kontrolün sende olmasına dikkat etmelisin. Küçük harcamaların da ne kadar etkili olabileceğini unutmamak gerekiyor. Genel olarak iyi ilerliyorsun!

%0 - %30 dürtüsel harcama!

Baya kontrollü birisin! Harcamalarını bilinçli bir şekilde yapıyorsun. Dış etkenlerden kolayca etkilenmiyorsun. Bu yüzden indirimler ya da kampanyalar seni harekete geçirmiyor. Önceliklerini biliyorsun, anlık karar vermek yerine önceliklerine göre hareket ediyorsun. İhtiyaçlarını kolay bir şekilde karşılıyorsun. Arada kendini ödüllendirmeyi unutma! Denge önemlidir... Gayet iyi ilerliyorsun fakat esneklik unutulmamalı!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Sakarya Üniversitesi Sosyal Hizmet lisans eğitimini tamamladıktan sonra, Kocaeli Üniversitesi Felsefe lisans ve aynı zamanda Sakarya Üniversitesi Felsefe yüksek lisans eğitimi almaya başladım. Araştırmaya, okumaya ve yazmaya meraklı olan yanımı kullanarak ONEDİO üzerinden içerikler üretmeye devam ediyorum. Teorik bilgilerin pratik hayatta kendisini göstermesiyle işlevsel hale geleceğini düşünerek ilerliyor; bu yüzden araştırmalarımı derinlemesine yaparak güvenilir bir şekilde aktarıyorum. Güncel ve merak edilen konulardan uzaklaşmadan ilerlenen bu yolda, kolay bir şekilde anlaşılabilen içerikler ortaya koymayı temel amaç olarak edinmekteyim.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın