Cüzdanının En Büyük Düşmanı Ne?

Elif Nur Çamurcu - Onedio Üyesi
28.04.2026 - 17:01

Ne kadar para kazandığın çok önemli olsa da o parayı nasıl harcadığını bilmek gerekiyor... Kafanın içinde bütçe oluşturup planlar yapıyor olabilirsin ama ay sonu geldiği zaman cüzdanın pek iç açıcı durmuyor olabilir. Cüzdanının düşmanını bulmak için bu teste başla!

1. İlk olarak, bize maaşın yattığında ile yaptığın şeyi söyler misin?

2. İndirim zamanı! Nasıl hissedersin?

3. Gün içinde minik harcamalar yapar mısın?

4. Peki, online alışverişle aran nasıldır?

5. Aylık bütçe planı yapar mısın?

6. "Kendime ödül" anlayışını biraz anlatır mısın?

7. Arkadaşlarınla dışarı çıkınca neler yapıyorsun?

8. Son olarak! Bir şey alırken düşünür müsün?

Dürtüsel alışveriş canavarı!

Cüzdanının en büyük düşmanı anlık kararların! O an hoşuna giden bir şeyi kaçırmak istemiyorsun. Sonra alırım demek yerine hemen alıyorsun. Bu da ciddi şekilde harcama yapmana neden oluyor olabilir. İhtiyaçlarını öncelikli konuma koymak yerine, o an canın ne istiyorsan ona yöneliyorsun. 

Bu durum seni kısa vadede mutlu edebilir. Fakat uzun vadede düşünmeni isteriz. Cüzdanın biraz zorlanabilir... 'Kendime ödül' gibi bahaneler üreterek anlık alışverişler yapmak yerine biraz ihtiyaçlarını düşünebilirsin!

Fırsat avcısı canavarı!

İndirim gördüğü zaman dayanamayan o insanlardan birisin! Normalde almayacağın şeyler indirimde olduğu zaman gözüne hoş geliyor olabilir. Fiyatın uygun olması mantığını bir süre devre dışı bırakıyor gibi. Fakat burada tuzaklar var... İndirimde olan bir şeyi almak her zaman tasarrufu beraberinde getirmez. Paranı verimli bir şekilde kullanacak potansiyeli taşıyorsun. Fırsat görünümlü engelleri aşmak gerekiyor. 

İlk olarak gerçek ihtiyaçlarını liste haline getirebilirsin. Böylece canavarın cüzdanına dokunmasına izin vermemiş olursun. Farkındalık ve bilinçli tercih her zaman iyidir!

Gizli harcama canavarı!

Kontrollü biri olduğunu görüyoruz. Fakat minik harcamaları pek ciddiye almıyor gibisin. Kahve, atıştırmalık ve minik online alışverişler... Bunlar sana tam olarak harcama gibi gelmiyor olabilir. Oysa fark etmeden cüzdanına sızan düşmanlar! Büyük harcamaları kontrollü bir şekilde yapıyorsun. Küçüklere gelince ise biraz gözlerin kapanıyor. Günlük harcamalarını kontrol ederek gözlerini açabilirsin.

Sorunun büyüklerle değil, biriken küçüklerle! Onları da kontrol altına alınca rahatlarsın. Temelin sağlam. Önemli olan detaylara da bakmak!

Plansızlık canavarı!

En büyük sorunun plan yapmamak... Para geliyor ama nereye gidiyor belli değil! Net bir planın yok. Harcamaların o anki duruma göre şekilleniyor. Haliyle kafan karışıyor. Ay sonunda 'nereye gidiyor bu kadar para?' diye soruyor olabilirsin. Büyük hatalar yapmasan da kontrol eksikliğinden dolayı paranı bir arada tutamıyorsun. Bütçe planlamasıyla cüzdanını koruma altına alabilirsin. 

Çözüm zor değil. Biraz düzenle birlikte rahat edebilirsin. Cüzdanına gelen sistem canavarlarla iyi savaşabilir. Böylece gelir-gider takibini kolayca yaparsın!

Sakarya Üniversitesi Sosyal Hizmet lisans eğitimini tamamladıktan sonra, Kocaeli Üniversitesi Felsefe lisans ve aynı zamanda Sakarya Üniversitesi Felsefe yüksek lisans eğitimi almaya başladım. Araştırmaya, okumaya ve yazmaya meraklı olan yanımı kullanarak ONEDİO üzerinden içerikler üretmeye devam ediyorum. Teorik bilgilerin pratik hayatta kendisini göstermesiyle işlevsel hale geleceğini düşünerek ilerliyor; bu yüzden araştırmalarımı derinlemesine yaparak güvenilir bir şekilde aktarıyorum. Güncel ve merak edilen konulardan uzaklaşmadan ilerlenen bu yolda, kolay bir şekilde anlaşılabilen içerikler ortaya koymayı temel amaç olarak edinmekteyim.
