Yapay Zeka Anlatıyor: Ev Sahibi Olmak veya Kiralamaktan Başka Barınma Çözümleri Var mı?

Eskiden bildiğimiz o bitmek bilmeyen inşaat kooperatiflerini unutun; modern versiyonu çok daha profesyonel ve topluluk odaklı. Avrupa’da (özellikle Almanya ve İsviçre’de) çok popüler olan bu modelde, bir grup insan bir araya gelerek kâr amacı gütmeyen bir yapı kuruyor. Binayı beraber inşa ediyor veya satın alıyorlar. Kimse bireysel olarak 'ev sahibi' değil, herkes topluluğun bir ortağı. Bu sayede kira artışları piyasa spekülasyonlarına göre değil, sadece binanın bakım masraflarına göre belirleniyor.