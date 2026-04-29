Finansal Acil Durumlara Ne Kadar Hazırlıklısın?

Finansal olarak savunmasız bir noktada olduğunu görüyoruz. Beklenmedik bir durumla karşılaştığın zaman stres yaşayabilirsin... Bir güvenlik yastığının olmaması büyük eksiklik. Bu yüzden küçük bile olsa birikin yapmaya başlamalısın. Her ay az bir miktar bile ayırmak rahatlamanı sağlayabilir. Bunun için ilk olarak harcamalarına bir göz gezdir. Gereksiz giderlere dur diyebilirsin! Sana zor geliyor olabilir fakat toparlanman mümkün. Önemli olan ilk adımı atabilmek!