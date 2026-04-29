MasterChef’in Etkinliğine İzmir’de Büyük İlgi!

Merve Ersoy - TV Editörü
29.04.2026 - 14:39

İzmir, 25-26 Nisan'da gastronomi dünyasının nabzını tuttu. Acunmedya'nın hayata geçirdiği Şeflerin Rotası etkinliği, Kültürpark'ı dolup taşan ziyaretçilerle adeta bir festival alanına dönüştürdü.

Acunmedya'nın organize ettiği Şeflerin Rotası gastronomi etkinliği, 25-26 Nisan tarihleri arasında Kültürpark İzmir'de büyük bir ilgiyle karşılandı.

MasterChef Türkiye'nin tanınan yarışmacı şefleri, İzmir'de lezzet dolu bir hafta sonu yaşattı. Sokak yemekleri, workshoplar ve yerel üreticiler etkinliğe ayrı bir canlılık getirdi; yoğun katılım ve uzayan kuyruklar mekana festival atmosferi kazandırdı.

Şeflerin Rotası, yalnızca İzmir'den değil çevre illerden gelen ziyaretçileri de bir araya getirerek gastronomi ve eğlenceyi buluşturan güçlü bir platform haline geldi.

MasterChef Türkiye'nin sevilen isimleri Alican Sabunsoy, Ayaz Geçer, Beyza Huri Aydın, Eren Kaşıkçı, Hasan Biltekin, Kerem Bilginer, Metin Yavuz, Mustafa Aydın, Semihcan Temiz ve Sergen Özen, imzalarını taşıyan lezzetlerle İzmir halkına kalıcı bir hafıza bıraktı.

Etkinlik alanında kurulan Survivor parkuru gençler ve çocuklar arasında özellikle ilgi çekti.

Gün boyunca uzayan kuyruklar, parkuru etkinliğin en çok konuşulan noktalarından biri yaptı. Şeflerin hazırladığı sokak yemekleri ise kısa sürede tükendi.

Etkinlikten fotoğraflar:

Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
