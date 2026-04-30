Burcunun Özelliğini Asla Taşımayan 15 Yabancı Ünlü!

Lila Ceylan - Magazin Editörü
30.04.2026 - 12:31

Yıldızlar Yalan Söyler mi? Bazı ünlüler var ki, doğum tarihlerini bilmesek 'Asla bu burç olamaz!' deriz. Yay burcunun dağınıklığına inat bir strateji dehası olan Taylor Swift’ten, Balık’ın duygusallığını 'Boss Girl' imajıyla ezip geçen Rihanna’ya kadar; astroloji kitaplarını yeniden yazdıran, burcunun ağırlığı altında kalmak yerine kendi karakterini inşa eden en aykırı ünlüleri mercek altına alıyoruz. 

Hazırsanız, gökyüzünün bu 'asi' çocuklarını beraber inceleyelim!

Taylor Swift, her yıl Aralık ayında doğum gününü kutlayan bir Yay burcudur; ancak bu burca ait 'özgür ruh ve bağlanmaktan kaçma' özellikleri, onun gerçek kişiliğiyle ciddi biçimde çelişir. Yay burçları rutinden nefret eder ve spontane yaşar; Taylor ise her turu, her albümü ve her sahne görünüşünü aylarca önceden planlayan, disiplinli bir mükemmeliyetçidir. Şarkılarının neredeyse tamamı derin romantizm, yıkık kalpler ve aşk hikayeleri üzerine kurulmuştur; bu derece duygusal bağlanma Yay burçlarının klişesiyle hiç bağdaşmaz. 'Easter egg' kültürünün mimarı olan Taylor, her albümüne sayısız gizli mesaj saklar; oysa Yay burçları bu kadar stratejik ve hesaplı davranmaz, anlık hareket ederler. 

Yay burçları eleştiriye karşı kayıtsız kalabilirken Taylor, hakkında yazılan her yoruma derin tepkiler verir. Milyarlık marka yönetimini neredeyse bir general titizliğiyle yürüten Taylor, Yay burçlarının para konusundaki rahat ve dağınık tutumundan çok uzaktadır. Arkadaşlıklarını büyük bir özenle koruyan ve 'girl squad'ını ciddiye alan Taylor, Yay burçlarının çoğu zaman sergilediği münzevi tavırla çelişir. Yay burçları tartışmalardan uzak durur; Taylor ise her kavgayı albüme dönüştürerek hesabını kapatır. Ayrıntıya olan bağlılığı ve her şeyi belgeleyen titiz doğası, onu Başak ya da Akrep burcu gibi hissettirse de yıldız haritası ısrarla Yay diyerek diretir.

Rihanna'nın 20 Şubat'ta doğması onu Balık burcu yapar; ancak Balık burçlarının hassas ve savunmasız imgesiyle Rihanna'nın gerçek kişiliği arasındaki uçurum muazzamdır. Balık burçları güçlü sınırlar koyamaz ve başkalarının baskısına karşı korumasız kalır; oysa Rihanna 'hayır' kelimesini koleksiyonunun en güçlü parçası gibi kullanır. Fenty Beauty'yi kurarak güzellik endüstrisini alt üst eden Rihanna, girişimci zekasıyla çoğu iş insanını bile gölgede bırakmıştır; bu stratejik dahi tablo Balık burçlarının hayalperest ve sürüklenen doğasıyla örtüşmez. Balık burçları sahne arkasında kalmayı ve sessizce var olmayı tercih eder; Rihanna ise dünya turları, marka ortaklıkları ve moda imparatorluğuyla sürekli ön planda yer alır. 

Bir röportajda 'Sahnede olduğumda sert ve acımasızım' demiştir; bu soğukkanlılık Balık'ın akışkan doğasıyla doğrudan çelişir. Para yönetimi konusunda son derece titiz olan Rihanna, Balık burçlarının mali dağınıklığından çok uzak bir iş kadınıdır. Balık burçları romantizmde kaybolmayı sever; Rihanna ise ilişkilerini her zaman kendi koşullarında yönetmiş, kimseye boyun eğmemiştir. Fenty Skin ve Savage X Fenty markalarını kurarken gösterdiği iş disiplini, onu Oğlak burcu enerjisine taşır. Pek çok insan Rihanna'yı Aslan ya da Koç burcu sanır; çünkü sahnede sergilediği güç ve liderlik, yumuşak Balık imgesine hiç uymaz.

Elon Musk, 28 Haziran doğum tarihiyle astroloji kitaplarına göre Yengeç burcu; ancak bu iki kelime arasındaki uyumsuzluk neredeyse kozmik düzeyde komiktir. Yengeç burçları aile odaklıdır ve yuvasına derinden bağlıdır; Elon'un ise birden fazla çocuğuyla karmaşık bir aile tablosu ve art arda gelen ilişki krizleri vardır. Yengeç burçları empati kurmakta ustadır; Musk ise zaman zaman çevresindeki insanların duygularına karşı şaşırtıcı bir körlük sergileyebilir. 

Ev sıcaklığına düşkün Yengeç imgesiyle Musk'ın fabrika zeminlerinde uyuması ve yaşam tarzını tamamen işine adaması arasında dağlar kadar fark vardır. Sosyal medyada attığı cüretkar paylaşımlar, Yengeç burçlarının tercih ettiği kenarda durma politikasıyla bağdaşmaz. Yengeç burçları geçmişe ve nostaljiye bağlıdır; Musk ise geleceğe ve Mars'a odaklanır, asla geriye bakmaz. Çalışanlarına yönelik ani işten çıkarma kararları ve soğuk yönetim tarzı, Yengeç'in koruyucu liderlik anlayışıyla tam ters düşer. 'Acımasız bir vizyon sahibi' olarak tanımlanan Elon Musk, Yengeç'in şefkatli imajından çok bir Kova ya da Oğlak enerjisini yansıtır. Yengeç burcu için 'ev nerede kalbindeyse orasıdır' denir; Musk için ev muhtemelen henüz inşa edilmekte olan bir rokettedir.

Kim Kardashian, 21 Ekim doğum tarihiyle Terazi burcu; ancak bu burca eşlik eden 'denge ve diplomasi' kavramlarıyla biraz zorlu bir eşleşme oluşturur. Terazi burçları çatışmadan kaçar ve barışı ön planda tutar; Kim'in ise medya tarihine geçecek kavgaları ve drama dolu aile dinamikleri vardır. Terazi burçları kararlarında sürekli tereddüt ederken Kim, büyük yaşam kararlarını şaşırtıcı bir hızla alır; evlilikler ve iş ortaklıkları bu kararlılığın kanıtıdır. Doğal güzelliği savunan Terazi imgesiyle Kim'in agresif estetik müdahale geçmişi ve 'mükemmel görünme' obsesyonu çelişir. 

Diplomatik olmak Terazi'nin süper gücüdür; ancak Kim'in sosyal medyadaki tavrı genellikle tam anlamıyla diplomatik olmayan bir tablo sunar. Kim aynı zamanda bir markalar imparatorluğunun mimarıdır ve bu girişimci ruhu, Terazi'nin 'kararsızlık' klişesiyle uyuşmaz. Terazi'nin uyumlu doğasının aksine Kim Kardashian, etrafında her zaman bir fırtına bulundurmayı başarır. Aslında tüm bu drama o kadar belirgin bir kontrast yaratır ki, astrologlar Kim'i zaman zaman 'Terazi'nin hırslı ve materyalist gölge yüzünü' temsil eden bir örnek olarak kullanır.

Leonardo DiCaprio, 11 Kasım doğum tarihiyle tam bir Akrep burcu; ancak bu burcu temsil eden 'derin bağlanma ve kalıcı ilişki' özellikleri, DiCaprio'nun ilişki tarihiyle ciddi biçimde çelişir. Akrep burçları bir kez bağlandığında bırakmaz ve uzun soluklu birliktelikler kurar; Leo'nun 25 yaşını geçmiş biriyle romantik ilişki sürdürmemesi ise astrolojik bir paradokstur. Akrep'in gizemli yapısının aksine DiCaprio'nun ilişkileri her zaman paparazzi merceğine takılır ve dünya kamuoyunun tartışma konusu olur. 

Akrep burçları kıskançlık duygusunu yoğun yaşar ve partnere derin sahiplik hisseder; DiCaprio ise sanki her ilişki bir 'sezon' gibi yaşayıp tamamlar ve büyük bir sakinlikle devam eder. Akrep'in intikamcı doğasının aksine Leo, eski ilişkilerini kamuoyu önünde hiç yerden yere vurmaz. Siyasi ve çevreci aktivizm konusunda tutarlı olan DiCaprio, bu yönüyle Akrep'in dönüştürücü enerjisiyle örtüşür; ancak kişisel yaşamı aynı duygusal derinliği yansıtmaz. Akrep burçları yüzeyselden nefret eder; DiCaprio'nun model odaklı kısa ilişkiler tarihinin bu kalıba ne kadar uyduğu tartışılır. DiCaprio, Akrep burcunun stratejik gücünü taşısa da, bu burcu tanımlayan 'tek aşk' motifinden çok uzaktadır.

Jennifer Aniston, 11 Şubat doğum tarihiyle Kova burcu olmakla birlikte Kova'nın mesafeli imajından çok farklı bir enerji yayar. Kova burçları ilişkilere rasyonel yaklaşır ve bağlanmakta zorlanır; Aniston ise aşk hayatını her zaman yaşamının merkezine koymuş, ilişkilerini kamusal alanda yoğun biçimde hissetmiştir. Kova burçları toplumsal devrimlere odaklanırken Jennifer, kişisel bağlarını her fırsatta yansıtır. Arkadaşlıklarına verdiği değer ve 'komşunun kızı' gibi sıcak kişiliği, Kova'nın soğukkanlılığıyla pek bağdaşmaz. 

Kova burçları avant-garde bir tavır sergilerken Jennifer, Hollywood'un en klasik kariyer yolunu izlemiştir. Kova burçları özgürlüğünü her şeyin üstünde tutar; Aniston ise yıllarca ilişkilerin ve toplumun 'anne olma' baskısı altında olduğunu paylaştı. Duygularını saklamak Kova'nın tipik refleksidir; Jennifer ise röportajlarında son derece açık sözlü ve duygusal olmuştur. Kova burçlarının tipik 'soğuk ve aykırı' görünümü yerine Jennifer'da sıcak, samimi ve insan odaklı bir his egemendir. Bu nedenle pek çok uzman, onun yükselen burcunun (Yay) güneş burcundan çok daha belirleyici olduğunu öne sürer.

Angelina Jolie, 4 Haziran doğum tarihiyle İkizler burcu; ancak İkizler'in hafif imgesiyle Jolie'nin ağırbaşlı ve derin kişiliği arasında büyük bir uçurum vardır. İkizler burçları uzun vadeli kararlılıktan ziyade anlık heveslere yönelir; Jolie ise yıllarca BM Mülteci Yüksek Komiserliği için sahada çalışarak derin bir adalet misyonu taşımıştır. İkizler'in odaksız doğasının aksine Angelina, benimsediği davalara onlarca yıl bağlı kalmıştır. 

Esprili İkizler tipinden farklı olarak Jolie, ciddi bir duruş sergiler; röportajları her zaman felsefi bir ağırlık taşır. Jolie, ayrılık süreçlerini bile son derece stratejik ve sert bir şekilde yönetmiştir. Benimsediği insani krizlere verdiği önem, İkizler'in 'anlık ve değişken' tutumunun çok ötesine geçer. Her adımı hesaplıdır; bu disiplin İkizler'e atfedilen 'düşünmeden hareket eder' klişesini yerle bir eder. Aktörlük kariyerindeki derin karakter dönüşümleri, İkizler'in yüzeysel eğlencesi yerine Akrep ya da Oğlak enerjisini çağrıştırır. Angelina Jolie belki İkizler zekasını taşıyor; ama dünyayla kurduğu ilişki çok daha kökleşmiş ve vakur bir burç enerjisi sergiler.

Lady Gaga, 28 Mart doğum tarihiyle Koç burcu; ancak Koç'un 'düşünmeden hareket et' tarzı, Gaga'nın her şeyi derinlemesine kurgulayan sanatçı kimliğiyle çelişir. Koç burçları strateji yapmaktan kaçar; Gaga ise her albümünü ve kostüm konseptini yıllarca tasarlar. Born This Way albümündeki toplumsal mesajlar ve A Star Is Born'daki derin oyunculuk çalışması, onun sabrının kanıtıdır. Koç'a atfedilen 'yüzeysel enerji' ile Gaga'nın felsefe ve psikoloji üzerine kurduğu cümleler arasındaki fark dikkat çekicidir. 

Gaga'nın travmalarıyla yüzleştiği belgeseli, yüzeyin altında derin bir duygusal dünya (Ay Akrep etkisi) olduğunu gösterir. İmpulsive Koç imgesiyle Gaga'nın konsept turları bağdaşmaz. Koç burçları bir tarzda kalmaz ama Gaga'nın değişimleri rastgele değil, titiz bir sanatsal planın parçasıdır. Fiziksel acı çekmesine rağmen (Fibromiyalji) sahnede gösterdiği dayanıklılık, Koç'la örtüşebilecek tek özelliğidir. Ancak genel olarak Gaga, Koç'tan çok Akrep ya da Balık enerjisiyle anılacak kadar katmanlıdır. Lady Gaga, Koç'un ateşini çok daha sistemli bir biçimde kullanır.

Chris Brown, 5 Mayıs doğum tarihiyle Boğa burcu; ancak Boğa'nın sabırlı ve kontrollü imajı Brown'ın davranışlarıyla tam ters orantılıdır. Boğa burçları öfkelerini bastırır ve çatışmadan kaçar; Brown ise öfke kontrolü konusundaki en bilinen vakalardan biridir. Boğa'nın 'güvenilir' imajıyla Chris'in tartışmalı manşetlerle dolu kariyeri arasında ciddi bir uyumsuzluk mevcuttur. 

Boğa burçları sakin bir yaşam ritmi sever; Brown ise kaotik gelişmelerin odağındadır. Materyal zevklere olan düşkünlük Boğa'da da görülür ve bu yönüyle Chris'in lüks yaşam tarzıyla örtüşür; ancak Boğa bu zevkleri huzur içinde yaşar, fırtına içinde değil. Boğa burçları doğaya ve bedene saygı gösterir; Brown ise kendine ve çevresine zarar verecek kadar öfkeli anlara girmesiyle bilinir. Sahnedeki yeteneği Boğa'nın estetik boyutuyla örtüşse de, kişisel yaşamındaki çalkantılı sular Boğa kitabındaki hiçbir sayfaya yazılmamıştır. Boğa sabır burcudur; Chris Brown'ın hikayesi ise sabır testinden ne kadar uzak geçebileceğinin kanıtıdır.

Keanu Reeves, 2 Eylül doğum tarihiyle Başak burcu; ancak Başak'ın 'kaygılı mükemmeliyetçi' imajıyla Reeves'in Budist huzuru arasındaki fark şaşırtıcıdır. Başak burçları sürekli eleştirir ve detaylarda boğulur; Keanu ise sakinliği ve alçakgönüllülüğüyle tanınır. En büyük başarıların ardından bile övgüyü reddeden Reeves, Başak'ın 'hizmet ve fayda' özelliğini taşır ama bu burca özgü gerilim profilini hiç yansıtmaz. 

Başak burçları çoğu zaman sert dil kullanır; Reeves ise az konuşan ama her kelimesine anlam katan biri olarak tanınır. Başak'ın sürekli değişim arayışının aksine Keanu, kariyeri boyunca aynı kalıcı ve mütevazı kimliği korumuştur. Şöhretin en görkemli döneminde bile metroda seyahat etmesi, Başak'ın gizlilik ihtiyacıyla örtüşse de, bunu stres yapmadan gerçekleştirmesi Başak'ın 'kaygı bombardımanı'nın tam tersidir. Matrix kazancını set çalışanlarıyla paylaşması, Başak'ın 'hesaplı' imajını tamamen kırar. Keanu Reeves, bu burcu herhangi bir kalıba sokmayı imkansız kılan en 'zen' Başak örneğidir.

Demi Lovato, 20 Ağustos doğum tarihiyle Aslan burcu; ancak Aslan'a atfedilen 'sarsılmaz özgüven' özellikleri, Lovato'nun kişisel hikayesiyle sık sık çelişir. Aslan burçları spot ışığının altında kusursuzca açar; Demi ise yıllarca öz güven sorunları ve mental sağlık krizleriyle baş ettiğini dürüstçe paylaşmıştır. Aslan'ın 'kırılmazlık' maskesi ardında Demi'nin savunmasız bir iç dünya yaşadığı görülür; bu kırılganlık daha çok Balık ya da Yengeç burçlarına yakındır. 

Aslan burçları güçsüzlüklerini nadiren bu denli açık eder. Sesinin gücü Aslan'la örtüşür; ancak Aslan'ın 'kontrolü asla kaybetmem' tutumunun aksine Lovato kontrolü defalarca kaybetmiş ve yeniden kazanmak için savaşmıştır. Demi'nin şeffaflığı, Aslan'ın 'görkemli ego' dinamiği yerine 'beni tüm yaralarımla görün' çığlığına yakındır. Aslan burçları övgüye ihtiyaç duyar; Demi ise övgünün kendisini iyileştirmeye yetip yetmeyeceğini sorgulayan biridir. Lovato, Aslan burcunun her zaman parlak olmadığını, zaman zaman karanlık bir odada ateş yakmaya çalışmak anlamına geldiğini hatırlatır.

Michelle Obama, 17 Ocak doğum tarihiyle Oğlak burcu; ancak Oğlak'ın soğuk kariyer odaklılığı, Obama'nın halkla kurduğu empatik ilişkiyle çelişir. Oğlak burçları duygularını saklı tutar; Michelle ise kürsüde gözyaşlarına hakim olamayan ve sıcaklığıyla tarihe geçmiş bir figürdür. Mükemmeliyetçiliği Oğlak'a yakışır; ama Michelle, kariyer başarısının ötesinde 'çocukların sağlığı' gibi duygusal misyonları benimseyerek geniş bir profil çizmiştir. 

Oğlak'ın aile ısısından uzak görüntüsünün aksine Obama, anneliği kamu hayatının merkezine oturtmuştur. Her konuşmasında neşesiyle aydınlatan Michelle, Oğlak'ın ciddi enerjisinden çok Aslan ya da Yay burcunu çağrıştırır. Obama ile ilişkisindeki görünür şefkat, Oğlak'ın 'ilişki ikincil' klişesini yerle bir eder. Beyaz Saray yıllarında çocuklarla dans etmesi ve neşe dolu görüntüler vermesi, Oğlak'ın katı imajını kırar. Michelle Obama belki Oğlak disiplinini taşıyor; ama dünyaya gösterdiği yüz, bu burcun en sıcak ve insancıl versiyonunu temsil eder.

Kanye West, 8 Haziran doğum tarihiyle İkizler burcu; ancak İkizler'in uyumlu ve esprili imajı Kanye'nin varlığıyla tam anlamıyla çelişir. İkizler burçları farklı görüşlere kolayca adapte olabilir; Kanye ise inandığı fikirler konusunda son derece katı ve öfkelidir. İkizler'in 'herkesin dostu' olan sosyal karizmasının aksine Kanye, kariyeri boyunca köprüleri yıkmıştır. 

İkizler burçları hafif bir dil kullanırken Kanye, mesajlarını ağır ve provokatif bir tonla sunar. İkizler'in meraklı doğası Kanye'de görülür; müzik, moda ve siyasete aynı anda el atması İkizler enerjisidir. Ancak İkizler'in uyumlu yapısı Kanye'de yoktur; o, herkesin uzlaştığı yerde çatışmayı seçer. İkizler burçları genellikle dinleyiciyle köprü kurar; Kanye ise konuşmalarında çoğu zaman izolasyon duygusu yaratır. Yaratıcı üretkenliği İkizler'in zihinsel hızını çağrıştırsa da, empati kurma konusundaki zorluklar beklenen profille bağdaşmaz. Kanye West, İkizler burcunun en çelişkili ve tartışmalı temsilcisidir.

Selena Gomez, 22 Temmuz doğum tarihiyle tam anlamıyla Yengeç burcu sınırındadır; ancak bu burca ait 'içe dönüklük' özellikleri Selena'nın kariyeriyle çelişir. Yengeç burçları duygusal kırılganlıklarını saklı tutar; Selena ise hastalıkları ve mental sağlık süreciyle ilgili her şeyi tüm dünyayla açıkça paylaşmıştır. Bu durum, Yengeç'in 'kendini koru' refleksiyle bağdaşmaz. Yengeç burçları popülariteden çekinir; Selena ise Instagram'ın en çok takip edilen isimlerinden biri olarak kamusal varlığını sürdürür. 

Yengeç'in aile odaklılığı Selena'da görülür ama o, tipik 'kalabalıktan kaç' dürtüsünü müzik ve marka kariyeriyle tam tersine çevirmiştir. Yengeç burçları sahne önüne geçmekten çekinir; Selena ise ufak bir ara verdiğinde bile gündemin merkezinde kalır. Duygusal şeffaflığını tüm dünyayla paylaşma cesareti bu burca az rastlanan bir özelliktir. Rare Beauty ile toplumsal sorumluluk üstlenmesi, Yengeç'in içe dönük dünyasından çıkışını simgeler. Selena Gomez, Yengeç burcunun en dışa dönük ve yaralarını açıkça yaşayan versiyonunu temsil eder.

Katy Perry, 25 Ekim doğum tarihiyle Akrep burcu; ancak Akrep'in gizemli imajından çok farklı bir enerji yayar. Akrep burçları iç dünyalarını saklı tutar; Katy ise hayatının her bölümünü şarkılarına ve devasa kostümlerine yansıtmıştır. 'Firework' ve 'Roar' gibi şarkılar, her duyguyu büyük ve renkli biçimde ifade ettiğini gösterir; bu maximalist tavır Akrep'in sessizliğiyle örtüşmez. Akrep burçları derinlikten güç alır; Katy ise neon renkler ve dondurma ikonografisiyle tam tersinin temsilcisidir. 

Akrep'in sır saklayan profiliyle Katy'nin neşeli kişiliği arasında kontrast vardır. Russell Brand ile boşanmasını bile şarkılarla anlatan Katy, Akrep'in 'acıyı içinde taşı' kuralını yıkmıştır. Sahneyi bir tatlılar dükkanına dönüştürerek coşkulu bir neşeyle öne çıkmayı tercih eder. Şarkı yazarlığındaki içtenlik Akrep'in derin dünyasıyla örtüşebilir; ama bu derinliği sunuş biçimi ışıltılı ve eğlencelidir. Katy Perry'nin sahne estetiği, Akrep burcunun karanlık şıklığından çok Aslan'ın görkemli enerjisini yansıtır. Katy, Akrep burcunun en rengarenk yüzüdür.

Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
