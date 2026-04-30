Ukrayna’ya Drone Eğitimi Veren Şirket, GTA 5’e FPV Drone Simülatörü Kurdu

Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
30.04.2026 - 12:36

Ukrayna ordusuna drone eğitimi veren bir savunma şirketi, GTA 5 oyun motorunu kullanarak gerçekçi bir FPV drone simülatörü geliştirdi. Şirket, pilotlarını sıcak sahaya göndermeden önce bu dijital ortamda kapsamlı bir eğitimden geçiriyor.

GTA 5 Üzerinde Çalışan FPV Drone Simülatörü

Neden GTA 5?

GTA 5; gelişmiş fizik motoru ve geniş açık dünya yapısıyla drone uçuş simülasyonu için ideal bir platform sunuyor. Savunma şirketi, oyunun altyapısını modifiye ederek gerçek dünya koşullarına en yakın eğitim ortamını oluşturmayı başardı.

Savaş Alanında Oyun Teknolojisi

Ukrayna-Rusya savaşında FPV dronların kritik bir rol üstlendiği biliniyor. Pilotların hızlı ve etkili bir şekilde yetiştirilmesi, cephe dinamiklerini doğrudan etkileyen unsurların başında geliyor. Oyun teknolojilerinin askeri eğitime bu şekilde entegre edilmesi, savunma sektöründe yeni bir dönemin başladığına işaret ediyor.

Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
