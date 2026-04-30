Dünya'da Sadece Türkiye'de Yetişiyor: Ülkemize Tescilli Bu Elmanın Eşi Benzeri Yok

Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
30.04.2026 - 12:29

Türkiye’nin Gürcistan sınırında yer alan Ardahan’ın Posof ilçesi, dünyada nadir görülen ve hem içi hem de dışı kırmızı olan coğrafi işaretli 'Badele Elması' ile tarım dünyasında dikkat çekiyor. Bölgeye özgü mikroklima iklimi sayesinde yetişen bu özel meyve, asırlık ağaçlardan toplanarak sofralara ulaşıyor. Deniz seviyesinden yüksekte, temiz hava ve özel toprak yapısı eşliğinde olgunlaşan elmalar, hasat sezonuyla birlikte üreticilerin yüzünü güldürmeyi başarıyor.

Elmanın Karakteristik Rengini Alması İçin Kırağı Düşmesi Bekleniyor

Üreticiler meyvenin iç kısmının o meşhur kırmızı rengine bürünmesi için doğa olaylarını yakından takip ediyor. Eylül ayı sonu itibarıyla düşen ilk kırağı ve ardından gelen güneş ışığı, elmanın kendine has aromasını ve rengini kazanmasında kritik bir rol oynuyor. Hasat edilen elmalar, toplandıktan sonra yaklaşık iki hafta boyunca serin alanlarda dinlendirilme sürecine tabi tutuluyor. Bu bekleme süresi boyunca meyvenin içindeki antioksidan miktarı en üst seviyeye çıkarken, dokusundaki kırmızı ton tam kıvamına ulaşıyor.

Yüksek Antosiyanin İçeriği Sayesinde Bağışıklık Sistemine Büyük Destek Sağlıyor

Fonksiyonel gıda sınıfında yer alan Posof elması, içerdiği yoğun antosiyanin bileşenleri sayesinde sağlık açısından pek çok avantaj sunuyor. Özellikle bağışıklık sistemini güçlendirme özelliğiyle bilinen bu meyve, yüksek şifa değeri nedeniyle kanser hastaları ve sağlıklı beslenmeye önem veren bireyler tarafından yoğun talep görüyor. İlçenin dokuz farklı köyünde yoğunlaşan üretim faaliyetleri, asırlık ağaçların korunması ve bu nadide türün gelecek nesillere aktarılması açısından büyük önem taşıyor.

2018'de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022'de tamamladım. 2024'te Ege Üniversitesi'nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio'da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
