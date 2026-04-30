Dünya'da Sadece Türkiye'de Yetişiyor: Ülkemize Tescilli Bu Elmanın Eşi Benzeri Yok

Üreticiler meyvenin iç kısmının o meşhur kırmızı rengine bürünmesi için doğa olaylarını yakından takip ediyor. Eylül ayı sonu itibarıyla düşen ilk kırağı ve ardından gelen güneş ışığı, elmanın kendine has aromasını ve rengini kazanmasında kritik bir rol oynuyor. Hasat edilen elmalar, toplandıktan sonra yaklaşık iki hafta boyunca serin alanlarda dinlendirilme sürecine tabi tutuluyor. Bu bekleme süresi boyunca meyvenin içindeki antioksidan miktarı en üst seviyeye çıkarken, dokusundaki kırmızı ton tam kıvamına ulaşıyor.