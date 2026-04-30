article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Türkiye'nin 'Kara Elması' Yüzünü Göstermeye Başladı: Kilosu Binlerce Liraya Satılıyor

Türkiye'nin 'Kara Elması' Yüzünü Göstermeye Başladı: Kilosu Binlerce Liraya Satılıyor

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
30.04.2026 - 11:58

Manisa’nın Demirci ilçesinde, mevsim normallerindeki sağanak yağışları takip eden güneşli hava, doğada nadir bulunan kuzugöbeği mantarının verimini artırdı. Halk arasında 'kara elmas' ve 'altınbaşlı' isimleriyle de anılan bu değerli tür, ilçenin yüksek rakımlı ormanlık alanlarında ve yayla kesimlerinde görülmeye başlandı. Bölgedeki kırsal mahalle sakinleri için önemli bir gelir kapısı haline gelen mantar, ekonomik değeriyle yerel ekonomiye ciddi katkı sağlıyor.

Detaylar 👇

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Köylüce ve Çevre Mahallelerde Yaşayan Vatandaşlar Günün İlk Işıklarıyla Birlikte Hasat İçin Dağlara Çıkıyor

Köylüce ve Çevre Mahallelerde Yaşayan Vatandaşlar Günün İlk Işıklarıyla Birlikte Hasat İçin Dağlara Çıkıyor

Kuzugöbeği toplamak amacıyla sabahın erken saatlerinde arazilere çıkan mahalle sakinleri, çalılıkların arasını ve ağaç diplerini büyük bir titizlikle tarıyor. Sürdürülebilir hasat bilinciyle hareket eden toplayıcılar, mantarları kök yapısına zarar vermeden bıçak yardımıyla keserek toplama işlemini gerçekleştiriyor. Bu yöntem sayesinde mantar sporlarının toprakta kalması hedeflenirken, gelecek yıllarda aynı bölgelerden tekrar ürün alınmasına olanak tanınıyor. Hasat sürecine katılan gençler, doğada adım adım iz sürerek gerçekleştirilen bu faaliyetin hem fiziksel bir uğraş hem de büyük bir heyecan kaynağı olduğunu ifade ediyor.

Gastronomi Dünyasının Vazgeçilmezi Olan Bu Nadide Tür Yüksek Piyasa Değeriyle Dikkat Çekiyor

Gastronomi Dünyasının Vazgeçilmezi Olan Bu Nadide Tür Yüksek Piyasa Değeriyle Dikkat Çekiyor

Dünya mutfağında prestijli bir yere sahip olan ve bağışıklık sistemini destekleyici özellikleriyle bilinen kuzugöbeği, az bulunması nedeniyle oldukça yüksek fiyatlardan alıcı buluyor. Demirci’de kilogram fiyatı 2 bin Türk Lirası seviyelerine kadar yükselen mantar, köylülerden toplanarak tüccarlar aracılığıyla ihracat kanallarına aktarılıyor. Boyutu, kalitesi ve tazelik durumuna göre çeşitli sınıflara ayrılan ürünler, özellikle Avrupa’daki lüks restoranlarda ve ilaç sanayisinde hammadde olarak kullanılıyor. Türkiye genelinde yüksek talep gören bu stratejik ürünün yetiştiriciliği ve ihracatında, büyük firmaların siparişleri yetiştirmekte güçlük çektiği gözleniyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın