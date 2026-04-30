Türkiye'nin 'Kara Elması' Yüzünü Göstermeye Başladı: Kilosu Binlerce Liraya Satılıyor

Kuzugöbeği toplamak amacıyla sabahın erken saatlerinde arazilere çıkan mahalle sakinleri, çalılıkların arasını ve ağaç diplerini büyük bir titizlikle tarıyor. Sürdürülebilir hasat bilinciyle hareket eden toplayıcılar, mantarları kök yapısına zarar vermeden bıçak yardımıyla keserek toplama işlemini gerçekleştiriyor. Bu yöntem sayesinde mantar sporlarının toprakta kalması hedeflenirken, gelecek yıllarda aynı bölgelerden tekrar ürün alınmasına olanak tanınıyor. Hasat sürecine katılan gençler, doğada adım adım iz sürerek gerçekleştirilen bu faaliyetin hem fiziksel bir uğraş hem de büyük bir heyecan kaynağı olduğunu ifade ediyor.