Uyanır Uyanmaz Akıllı Saate Bakanlar Uyarıldı: Saatiniz Beyninizi Manipüle Ediyor

Uyanır Uyanmaz Akıllı Saate Bakanlar Uyarıldı: Saatiniz Beyninizi Manipüle Ediyor

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
29.04.2026 - 16:39

Sabah saatlerinde akıllı saat verilerini kontrol etme alışkanlığı, bireyin gün içindeki performansını belirleyen psikolojik bir tuzağa dönüşebiliyor. Uyku kalitesini ölçen bu skorlar, biyolojik gerçeklikten ziyade zihinsel bir illüzyon yaratarak kişinin bilişsel kaynaklarını yönetme biçimini doğrudan etkiliyor.

Kaynak: https://x.com/aakashgupta/status/2048...
Colorado College tarafından yürütülen çalışma algının performansı nasıl şekillendirdiğini ortaya koyuyor

Colorado College tarafından yürütülen çalışma algının performansı nasıl şekillendirdiğini ortaya koyuyor

Colorado College bünyesinde gerçekleştirilen bir araştırma, uyku kalitesi hakkındaki inancın bilişsel beceriler üzerindeki baskın rolünü kanıtlıyor. Deney kapsamında 164 katılımcıya beyin dalgalarının ölçüldüğü söylenerek sahte ekipmanlar bağlanıyor. Katılımcıların bir kısmına REM uykusu oranlarının %28,7 gibi ideal bir seviyede olduğu, diğer kısmına ise %16,2 gibi düşük bir seviyede kaldığı yönünde gerçeği yansıtmayan veriler sunuluyor. Analiz sonuçları, katılımcıların o sabahki gerçek yorgunluk hissinin performans üzerinde bir etkisi olmadığını gösteriyor.

Sahte veriler zihinsel kapasiteyi belirleyen temel bir etkene dönüşüyor

Sahte veriler zihinsel kapasiteyi belirleyen temel bir etkene dönüşüyor

Katılımcılara uygulanan klinik nöroloji testlerinde, yüksek skor aldığını düşünen grubun tüm alanlarda diğer grubu geride bıraktığı gözlemleniyor. Dikkat ve yönetici işlevleri ölçen sınavlarda elde edilen bu fark, bireyin uykusunu 'iyi' olarak etiketlemesinin bilişsel çabayı daha agresif şekilde harcamasını sağladığına işaret ediyor. Kötü uyku çektiğine inanan birey, performansını koruma içgüdüsüyle bilişsel bir geri çekilme yaşıyor.

Takip cihazlarının sunduğu skorlar gerçek dinlenme hissinden daha baskın hale geliyor

Takip cihazlarının sunduğu skorlar gerçek dinlenme hissinden daha baskın hale geliyor

Araştırma verileri, teknolojik cihazların sunduğu sayısal değerlerin bireyin kendi vücudundan aldığı sinyalleri gölgelediğini açıkça sergiliyor. Kontrol koşullarıyla desteklenen çalışma, performans değişiminin sadece bir beklentiden ibaret olmadığını, ölçülebilir bir bilişsel kaymaya yol açtığını doğruluyor. Bu durum, her sabah teknolojik verilere başvurmanın, aslında gün boyu ihtiyaç duyulacak olan zihinsel enerjiyi henüz başlangıç aşamasında manipüle ettiğini kanıtlıyor. Sayıların gücü, gecenin gerçekliğinin önüne geçerek bireyin potansiyelini bir algoritmanın sınırlarına hapsediyor.

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
