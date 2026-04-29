Uyanır Uyanmaz Akıllı Saate Bakanlar Uyarıldı: Saatiniz Beyninizi Manipüle Ediyor

Colorado College bünyesinde gerçekleştirilen bir araştırma, uyku kalitesi hakkındaki inancın bilişsel beceriler üzerindeki baskın rolünü kanıtlıyor. Deney kapsamında 164 katılımcıya beyin dalgalarının ölçüldüğü söylenerek sahte ekipmanlar bağlanıyor. Katılımcıların bir kısmına REM uykusu oranlarının %28,7 gibi ideal bir seviyede olduğu, diğer kısmına ise %16,2 gibi düşük bir seviyede kaldığı yönünde gerçeği yansıtmayan veriler sunuluyor. Analiz sonuçları, katılımcıların o sabahki gerçek yorgunluk hissinin performans üzerinde bir etkisi olmadığını gösteriyor.