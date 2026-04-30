Gördüğü Kırmızı Kartla Fenerbahçelileri Çıldırtan Ederson'un Cezası Açıklandı

Gördüğü Kırmızı Kartla Fenerbahçelileri Çıldırtan Ederson'un Cezası Açıklandı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
30.04.2026 - 19:25

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, haftaya ilişkin disiplin kararlarını duyurdu. GalatasarayFenerbahçe derbisinde hakem Yasin Kol tarafından kırmızı kartla oyun dışı bırakılan kaleci Ederson hakkında verilen ceza da açıklandı.

Reklam

3 maç ceza aldı.

3 maç ceza aldı.

Fenerbahçeli Ederson hakkında PFDK tarafından 3 maç men ve 480.000 TL para cezası verildiği açıklandı. Süper Lig’de bitime 3 hafta kala gelen bu karar sonrası Brezilyalı kalecinin sezonu kapattığı belirtildi.

İstediği ceza bu muydu?

İstediği ceza bu muydu?

Sosyal medyada Ederson'un tavırlarını ve kart sonrası hareketlerini 'sezonu kapatmak istiyor' diye niteleyen birçok kişi vardı. Bu sebeple hayli tepki çeken Brezilyalı yıldız bu cezayla birlikte sezonu kapatmış oldu.

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
