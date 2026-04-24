NASA İsminizi Uzaydan Yazdı: Adınızın Uydu Görüntüsüne Hemen Bakın!

NASA İsminizi Uzaydan Yazdı: Adınızın Uydu Görüntüsüne Hemen Bakın!

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
24.04.2026 - 19:53

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), büyüleyici uzay fotoğraflarıyla  şaşırtmaya devam ediyor. Ancak bu kez sadece izleyici değil, sürecin bir parçası olmamızı sağlıyor. Dünya Günü kutlamaları kapsamında özel bir araç erişime açan NASA, kişilerin isimlerini dünyanın dört bir yanındaki uydu görüntüleriyle yazmasına olanak tanıyor.

E tabi hemen ismimi denemekten geri durmadım...

E tabi hemen ismimi denemekten geri durmadım...

NASA’nın kullanıma sunduğu bu yeni araç, aslında devasa bir görsel arşivin eğlenceli bir yansıması. Sistem, 1972’den bu yana dünyayı gözlemleyen Landsat uydularından gelen gerçek fotoğrafları kullanıyor. Kullanıcılar, platform üzerindeki arama kutucuğuna isimlerini veya diledikleri bir kelimeyi yazdıklarında; sistem saniyeler içinde yeryüzü şekillerinden (nehirler, dağlar, bulutlar veya vadiler) oluşan harfleri bir araya getiriyor.

Siz de adınızı görmek istiyorsanız tıklayın!

Siz de adınızı görmek istiyorsanız tıklayın!

Bu yaratıcı projenin arkasında, Dünya’nın karasal alanlarına dair en uzun süreli kesintisiz kayıt olan Landsat programı yatıyor. On yıllardır biriken milyonlarca kare arasından seçilen bu görüntülerle, kendi isminizi adeta doğanın bir parçası gibi görebiliyorsunuz. NASA'nın web sitesi üzerinden ücretsiz olarak erişilebilen bu araç, hem eğitici hem de görsel bir şölen sunuyor.

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
