Bilim İnsanları Virüsleri Parçalayan Yeni Yöntem Geliştirdi

Advanced Science dergisinde yayımlanan çalışmada uluslararası ekip, esnek akrilik film üzerine yerleştirilmiş son derece sık nano sütunlar tasarladı. Her diken arasında yaklaşık 60 nanometrelik mesafe bulunuyor. İnsan saç telinden yaklaşık bin kat daha ince olan yapılar, virüs yüzeye temas ettiğinde onu birkaç noktadan aynı anda geriyor.

Ortaya çıkan baskı sonucunda virüsün dış kabuğu yırtılıyor ve etkisiz hale geliyor. Araştırmacılar yöntemi polislerin araç lastiğini patlatmak için kullandığı dikenli şeritlere benzetiyor.

Fark şu ki burada hedef kaçan otomobil değil, mikroskobik tehditler. Laboratuvar testlerinde insan parainfluenza virüsünün yüzde 94’ünün yalnızca bir saat içinde etkisiz hale geldiği açıklandı.