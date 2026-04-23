Bilim İnsanları Virüsleri Parçalayan Yeni Yöntem Geliştirdi

Gökçe Cici - Yaşam Editörü
23.04.2026 - 21:00

Virüslerden korunmak denince akla hep spreyler, dezenfektanlar ve kimyasal temizlik ürünleri geliyor. Ancak araştırmacılar şimdi çok daha sert bir yöntem geliştirdi. Üstelik ortada kimyasal da yok. Virüs yüzeye temas ediyor ve resmen parçalanıyor. İlk sonuçlar ise oldukça dikkat çekici.

Virüs yüzeye konuyor, nano dikenler tarafından parçalanıyor

Advanced Science dergisinde yayımlanan çalışmada uluslararası ekip, esnek akrilik film üzerine yerleştirilmiş son derece sık nano sütunlar tasarladı. Her diken arasında yaklaşık 60 nanometrelik mesafe bulunuyor. İnsan saç telinden yaklaşık bin kat daha ince olan yapılar, virüs yüzeye temas ettiğinde onu birkaç noktadan aynı anda geriyor.

Ortaya çıkan baskı sonucunda virüsün dış kabuğu yırtılıyor ve etkisiz hale geliyor. Araştırmacılar yöntemi polislerin araç lastiğini patlatmak için kullandığı dikenli şeritlere benzetiyor. 

Fark şu ki burada hedef kaçan otomobil değil, mikroskobik tehditler. Laboratuvar testlerinde insan parainfluenza virüsünün yüzde 94’ünün yalnızca bir saat içinde etkisiz hale geldiği açıklandı.

Telefon ekranından hastanelere kadar her yerde kullanılabilir

Araştırmanın en dikkat çekici taraflarından biri de malzemenin ucuz, esnek ve seri üretime uygun olması. Mevcut üretim sistemleriyle hazırlanabilen yüzeylerin telefon ekranları, hastane ekipmanları, toplu taşıma alanları ve ortak kullanım noktalarına uygulanabileceği düşünülüyor. Virüslerin en sık dolaştığı alanların artık pasif değil aktif koruma sağlaması hedefleniyor.

Üstelik yöntem kimyasal içermediği için toksik atık, çevresel zarar ve mikrop direnci gibi sorunları da azaltabilir. Şimdilik yalnızca tek virüs türünde test edilmiş durumda. 

Araştırmacılar şimdi farklı virüsler üzerinde sonuçları görmek ve günlük yaşam koşullarında sistemi denemek istiyor. Sonuçlar aynı şekilde devam ederse gelecekte yüzeyler insanları koruyan sessiz savaşçılara dönüşebilir.

Gökçe Cici
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
