Haberler
Gündem
Mehmet Şef'in Oğlu Siyasete Girdi: Katıldığı Parti Twitter'dan Açıklama Yaptı

Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
24.04.2026 - 20:57

Ünlü televizyon programı MasterChef’in ünlü jürisi Mehmet Yalçınkaya’nın oğlu Emre Yalçınkaya siyasete girdi. Emre Yalçınkaya siyasete atılırken katıldığı parti, Twitter (X) hesabından bir açıklama paylaştı.

Mehmet Şef'in oğlu siyasete girdi.

MasterChef jüri üyesi Mehmet Yalçınkaya’nın oğlu siyasete atıldı. Babası gibi şef olan Emre Yalçınkaya, Anahtar Parti’ye katıldı. Mehmet Şef’in oğlu Emre Yalçınkaya’nın rozeti Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu tarafından takıldı. 

Yavuz Ağıralioğlu, İYİ Parti'den ayrıldıktan sonra Anahtar Parti'yi kurmuştu.

Parti, Twitter'dan açıklama yaptı.

Anahtar Parti'nin Twitter (X) hesabından şu açıklama yapıldı: 

'Gastronomi ve sanat dünyasının iki önemli ismi, Şef Sayın Emre Yalçınkaya ve Yönetmen Sayın İsmail Güneş, Anahtar Parti’ye katıldı.

Yalçınkaya ve Güneş’e rozetleri, Genel Başkanımız Sayın Yavuz Ağıralioğlu tarafından takdim edildi.'

Mehmet Şef'in Oğlu Emre Yalçınkaya kim?

Mehmet Yalçınkaya'nın oğlu Emre Yalçınkaya, şef kimliğiyle tanınıyor. Gastronomi dünyasının tanınan ismi olan Emre Yalçınkaya, 25 Ekim 1995 yılında dünyaya geldi.

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
