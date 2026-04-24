İstanbul TOKİ Kiralık Konut Projesi Başlıyor: Tarih Belli Oldu!

Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
24.04.2026 - 22:10

TOKİ 500 Bin Konut Projesi’nde sona gelindi. Projenin son kura çekimi 25 Nisan’da İstanbul için yapılacak. Megakent İstanbul’da 100 bin sosyal konut projesi heyecanı devam ederken Bakan Murat Kurum, yeni gelişmeyi duyurdu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul’da kiralık konut projesini açıkladı.

TOKİ 500 bin konut projesinin teslim tarihi belli oldu.

TOKİ 500 bin konut projesinde merakla beklenen İstanbul kurası 25 Nisan’da gerçekleşecek. 80 ilde tamamlanan kura çekilişinin son adresi İstanbul oldu. Dev projede kura çekimi 25 Nisan Cumartesi saat 14.00’te gerçekleşecek. 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, ilk konutların 2027 Mart ayında teslim edileceğini açıkladı. Bakan Murat Kurum, “2028 yılında da 500 bin sosyal konutu 81 ilde inşasını bitirip vatandaşlarımıza teslim etmiş olacağız” ifadelerini kullandı.

İstanbul'da kiralık konut projesi başlıyor: Tarih belli oldu!

Bakan Murat Kurum, İstanbul'da kiralık konut projesinin başlayacağını açıkladı. Ağustos ayında 2 bin kiralık konutun teslim edileceğini duyuran Bakan Kurum, şöyle konuştu:

'İstanbul'da vatandaşımızın kira fiyatlarıyla ilgili bir sorunu var. Biz de ilk defa Anadolu ve Avrupa Yakası'nda 15 bin kiralık sosyal konut yapıyoruz. Ağustos ayında 2 bin konutu vatandaşlara kiralık konutu teslim edeceğiz.

Kiralık konutlar dağda bayırda olmayacak, şehir merkezinde olacak. Hak sahibi vatandaş 3 yıl orada oturabilecek. 15 bin konut 3 yıl içinde tamamlanacak.'

Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
