İstanbul TOKİ Kiralık Konut Projesi Başlıyor: Tarih Belli Oldu!

Bakan Murat Kurum, İstanbul'da kiralık konut projesinin başlayacağını açıkladı. Ağustos ayında 2 bin kiralık konutun teslim edileceğini duyuran Bakan Kurum, şöyle konuştu:

'İstanbul'da vatandaşımızın kira fiyatlarıyla ilgili bir sorunu var. Biz de ilk defa Anadolu ve Avrupa Yakası'nda 15 bin kiralık sosyal konut yapıyoruz. Ağustos ayında 2 bin konutu vatandaşlara kiralık konutu teslim edeceğiz.

Kiralık konutlar dağda bayırda olmayacak, şehir merkezinde olacak. Hak sahibi vatandaş 3 yıl orada oturabilecek. 15 bin konut 3 yıl içinde tamamlanacak.'