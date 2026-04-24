Dev Destek Verilecek 18 İl Belli Oldu: Yatırım Yapana 301 Milyon TL Nakit!

Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
24.04.2026 - 23:40

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Karadeniz Bölgesi’nin ekonomik çehresini değiştirecek 'Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı' için düğmeye bastı. Bölgedeki 18 şehri kapsayan devasa yatırım hamlesiyle; turizmden savunma sanayisine, tarımdan yüksek teknolojiye kadar pek çok alanda milyarlık desteklerin yolu açılıyor. Yatırım yapana 301 milyon TL destek verileceği belirtildi. Öte yandan destek alacak 18 il belli oldu.

Yatırım yapana 301 milyon nakdi destek.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı oordinasyonunda yürütülen program, atıl kaynakların ekonomiye kazandırılmasını ve iller arasındaki gelişmişlik farkının kapatılmasını hedefliyor. Yatırımcıları heyecanlandıran paket kapsamında; 301 milyon liraya kadar nakdi destek, yatırım tutarının yüzde 50’si oranında vergi indirimi, sigorta primi desteği ve faiz katkısı gibi çok kritik kalemler yer alıyor.

Destek verilecek 18 il belli oldu. İşte il il yatırım listesi:

Rize ve Samsun: Silah ve mühimmat üretimi, su ürünleri işleme ve turizm.

Trabzon: Modüler mobilya imalatı, alternatif turizm ve tıbbi-aromatik bitkiler.

Ordu ve Giresun: Fındık işleme tesisleri, bal üretimi, yaşlı bakım merkezleri ve doğa turizmi.

Artvin ve Bolu: Ağaç ve orman ürünleri, doğa temelli turizm projeleri.

Gümüşhane ve Bayburt: Maden işleme, doğal taş, hayvancılık ve kayak merkezi konaklama yatırımları.

Amasya ve Tokat: Jeotermal seracılık, entegre hayvancılık tesisleri ve endüstriyel süt üretimi.

Çorum: Savunma sanayisi bileşenleri, mühimmat kimyasalları ve iklimlendirme teknolojileri.

Karabük ve Zonguldak: Yüksek performanslı çelik, titanyum alaşımları ve yassı çelik üretimi.

Sinop ve Kastamonu: Beş yıldızlı konaklama tesisleri, mermer işleme ve tarımsal katma değer.

Bartın ve Düzce: Manda yetiştiriciliği, otomotiv sektörü yüksek teknoloji ürünleri ve kompozit üretimi.

Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
