Dev Destek Verilecek 18 İl Belli Oldu: Yatırım Yapana 301 Milyon TL Nakit!

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Karadeniz Bölgesi’nin ekonomik çehresini değiştirecek 'Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı' için düğmeye bastı. Bölgedeki 18 şehri kapsayan devasa yatırım hamlesiyle; turizmden savunma sanayisine, tarımdan yüksek teknolojiye kadar pek çok alanda milyarlık desteklerin yolu açılıyor. Yatırım yapana 301 milyon TL destek verileceği belirtildi. Öte yandan destek alacak 18 il belli oldu.