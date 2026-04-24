Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Vergi Açıklaması: “İndirim Oranını Yüzde 100’e Çıkarıyoruz”

Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
24.04.2026 - 18:13

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Türkiye Yüzyılı Yatırım İçin Güçlü Merkez Programı'nda açıklamalarda bulundu. Erdoğan, yeni vergi düzenlemelerine dair konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, transit ticaret veya yurt dışında gerçekleşen mal alım satımlarına aracılık faaliyetlerindeki kazançlarda indirim oranının yüzde 100'e çıkarılacağını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vergi açıklaması.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni vergi düzenlemelerine dair açıklamalarda bulundu. Erdoğan, yurt dışında bulunan para, altın, menkul kıymetler gibi varlıkların bir süreliğine düşük vergi oranıyla Türkiye’ye getirilebileceğini söyledi. 

Erdoğan, “Transit ticaret veya yurt dışında gerçekleşen mal alım satımlarına aracılık faaliyetlerindeki kazançlarda indirim oranını yüzde 100'e çıkarıyoruz” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Vergi avantajını genişletiyoruz.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamasından satır başları şöyle:

“Uluslararası doğrudan yatırımları destekleyecek hukuki, idari, mali ve kurumsal adımları atıyoruz.

Yapacağımız düzenlemelerle İstanbul Finans Merkezi’nde faaliyet gösteren kurumlara sağlanan vergi avantajını genişletiyoruz. Genel Kurumlar Vergisi oranımızı imalatçı ihracatçılarımızda yüzde 9'a indiriyoruz. Diğer ihracatçı kurumlarımızda ise yüzde 14'e çekiyoruz.

Vatandaşlarımızın ve şirketlerimizin yurt dışında bulunan varlıklarını ekonomimize kazandıracak düzenlemeleri hayata geçiriyoruz. Yurt dışında bulunan para, altın ve menkul kıymetlerin belirli bir süre içinde düşük vergiyle Türkiye'ye getirilmesine imkan sağlıyoruz.”

Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
