Futbolcu Cinayeti: Aleyna Kalaycıoğlu'na Müebbet Hapis İstendi

Futbolcu Cinayeti: Aleyna Kalaycıoğlu'na Müebbet Hapis İstendi

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
24.04.2026 - 17:41

İstanbul Ümraniye'de 21 yaşındaki futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın araç içerisinde uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürüldüğü olayda iddianame hazırlandı. Gazeteci Ceylan Sever’in paylaşımına göre Alaattin Kadayıfçıoğlu ve Aleyna Kalaycıoğlu hakkında müebbet hapis istendi.

Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde iddianame hazırlandı.

Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde iddianame hazırlandı.

İstanbul Ümraniye’de 21 yaşındaki futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirmişti. Cinayetle ilgili iddianame tamamlandı. 

Alaattin Kadayıfçıoğlu, ünlü armatör babası Bilal Kadayıfçıoğlu, kız arkadaşı Aleyna Kalaycıoğlu, şarkıcı İzzet Yıldızhan’ın da arasında bulunduğu 10 kişi hakkında iddianame düzenlendi.

Aleyna Kalaycıoğlu hakkında müebbet hapis istendi.

Aleyna Kalaycıoğlu hakkında müebbet hapis istendi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Alaattin Kadayıfçıoğlu hakkında “kasten öldürme” suçundan, Aleyna Kalaycıoğlu ve annesi Zuhal Kalaycıoğlu’na “kasten öldürmeye azmettirme” suçundan ayrı ayrı müebbet hapis cezası talep edildi.

Şarkıcı İzzet Yıldızhan hakkında ise “suçluyu kayırma” suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası istendi.

Ünlü iş insanı baba Bilal Kadayıfçıoğlu’na ise “kasten öldürmeye yardım etme” suçundan 10 yıldan 15 yıla kadar hapis istendi.

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
