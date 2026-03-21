Silahlı Saldırıda Hayatını Kaybeden Kubilay Kaan Kundakçı'nın Ailesine Tehdit Mesajları

Olay, 19 Mart gecesi İstanbul Ümraniye Sıddık Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre rapçi Vahap Canbay, bir süre önce ayrıldığı Aleyna Kalaycıoğlu ile yeniden iletişime geçmek istedi. Bu süreçte taraflarla iyi ilişkileri olduğu belirtilen 21 yaşındaki futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı’dan arabuluculuk yapması istendi.

Kundakçı, Canbay ve arkadaşlarıyla birlikte Kalaycıoğlu’nun Dudullu’daki stüdyosunun önüne gitti. Ancak gece, beklenmedik bir şekilde trajediye dönüştü. İddiaya göre stüdyo önünde araç içinde bekleyen gruba, olay yerine gelen lüks araçlardaki kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi.