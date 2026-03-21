onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Silahlı Saldırıda Hayatını Kaybeden Kubilay Kaan Kundakçı'nın Ailesine Tehdit Mesajları

Silahlı Saldırıda Hayatını Kaybeden Kubilay Kaan Kundakçı'nın Ailesine Tehdit Mesajları

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
21.03.2026 - 17:43

Genç futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı, uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi. Saldırının rapçi Canbay'ın aracına yönelik olduğu ortaya çıktı, ünlü rapçinin eski sevgilisi Aleyna Kalaycıoğlu gözaltına alındı. Türkiye'nin gündemine oturan olayda, yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Halil Sadri Yılmaz, Kundakçı'nın ailesinin tehdit mesajları almaya başladığını açıkladı.

Kaynak: Halil Sadri Yılmaz

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

21 yaşındaki Kubilay Kaan Kundakçı'nın vefatı, Türkiye'nin gündemine oturdu.

21 yaşındaki Kubilay Kaan Kundakçı'nın vefatı, Türkiye'nin gündemine oturdu.

Genç futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı, uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi. Ağır yaralanan Kundakçı, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Saldırının ardından, Rapçi Canbay’ın eski sevgilisi Aleyna Kalaycıoğlu gözaltına alındı. 

Baba Cemil Kundakçı, oğlunun olayla hiçbir ilgisinin olmadığını söyleyerek “Oğlum arabuluculuk yapmak için gitmişti” dedi.

Kundakçı’dan arabuluculuk yapması istenmişti.

Kundakçı'dan arabuluculuk yapması istenmişti.

Olay, 19 Mart gecesi İstanbul Ümraniye Sıddık Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre rapçi Vahap Canbay, bir süre önce ayrıldığı Aleyna Kalaycıoğlu ile yeniden iletişime geçmek istedi. Bu süreçte taraflarla iyi ilişkileri olduğu belirtilen 21 yaşındaki futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı’dan arabuluculuk yapması istendi. 

Kundakçı, Canbay ve arkadaşlarıyla birlikte Kalaycıoğlu’nun Dudullu’daki stüdyosunun önüne gitti. Ancak gece, beklenmedik bir şekilde trajediye dönüştü. İddiaya göre stüdyo önünde araç içinde bekleyen gruba, olay yerine gelen lüks araçlardaki kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi.

"Aileyi tehdit etmeye başladı."

"Aileyi tehdit etmeye başladı."
twitter.com

Gazeteci Halil Sadri Yılmaz, 'Çakarlı araçla olay yerine gelerek 21 yaşındaki futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı’yı öldürenler şimdi de aileyi tehdit etmeye başladı.' diyerek sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
26
2
2
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın