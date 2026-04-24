Samet Liçina'nın Yasaklı Madde Test Sonucu Belli Oldu

Ünlülere yönelik yürütülen yasaklı madde soruşturmasında geçen haftalarda pek çok kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan isimlerden biri de Samet Liçina olarak tanınan Samet Demirok olmuştu. Liçina’nın firari Kasım Garipoğlu’nun partilerine katıldığı ileri sürülürken ünlü fenomen bu iddiaları reddetmişti.

Saç, kan ve idrar testi alınan Samet Demirok, ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı.

Yaşanan yeni gelişmeyle ünlü fenomen Samet Liçina’nın yasaklı madde test sonuçları pozitif çıktı.