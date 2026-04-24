article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Kafalar'ın Dağılmasının Ardından Bilal Hancı'nın İmalı Paylaşımı Dikkat Çekti

youtuber
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
24.04.2026 - 17:21

YouTube camiasının önde gelenlerinden Kafalar uzun süredir alışılmış temposunun dışında bir sessizliğe bürünmüş durumdaydı. Yeni videoların seyrekleşmesi ve ekip üyelerinin bireysel içeriklere yönelmesi zaten dikkat çekiyordu. Son günlerde sosyal medyada yeniden alevlenen “dağıldılar mı?” sorusu ise bu tabloyu daha da görünür hale getirdi.

Kafalar'dan Fatih Yasin, yayınladığı bir video ile grubun yollarını ayırdığını açıkça dile getirirken, Bilal Hancı cephesinden gelen imalı paylaşım büyük bir sorun olduğu yönündeki iddiaları güçlendirdi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

YouTube'un en sevilen üçlüsü Kafalar grubu dağıldı.

Atakan Özyurt, Fatih Yasin ve Bilal Hancı'nın bir araya gelerek oluşturduğu Kafalar yıllardır YouTube'da izlenme rekorları kıran videolara imza atıyor. Kafalar'ın video paylaşma sıklığı giderek azalırken Fatih Yasin, yayınladığı bir videoyla Kafalar'ın dağıldığını açıkladı. Fatih Yasin'in “Bu saatten sonra Kafalar’dan eskisi gibi bir şey olmaz” sözleri gündem olurken Kafalar'ın neden dağıldığına dair kafalar iyice karıştı.

Fatih Yasin'in açıklaması sosyal medyayı karıştırırken Bilal Hancı cephesinden beklenmedik bir hamle geldi.

Kafalar'dan Bilal Hancı, YouTuber Burak Güngör'ün 'Bu hayatta yapılan tüm fedakarlıklar eninde sonunda 'yapmasaydın'a dönüşür.' yazılı bir gönderisini X profilinde yeniden paylaştı. Öte yandan Kafalar'ın diğer üyesi Atakan Özyurt'tan hala bir açıklama gelmedi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
7
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın