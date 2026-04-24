Evleniyorlar: Harry Styles ve Zoë Kravitz Nişanlandı!

Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
24.04.2026 - 12:59

Dünyaca ünlü şarkıcı Harry Styles ile oyuncu Zoë Kravitz cephesinden gelen iddialar magazin dünyasını karıştırdı. Yaklaşık 8 aydır birlikte olan çiftin nişanlandığı öne sürülürken, ortaya çıkan detaylar sosyal medyada gündem oldu.

Kaynak: https://pagesix.com/2026/04/23/celebr...
Dünya müzik sahnesinin en dikkat çeken isimlerinden biri olan Harry Styles, yalnızca hit şarkılarıyla değil, özel hayatıyla da her daim magazin gündeminin merkezinde yer almayı başarıyor.

Harry Styles ile Zoë Kravitz cephesindeki aşk iddiaları aslında 2025 yazına dayanıyor. İkili, ilk kez Ağustos 2025’te birlikte görüntülenmiş ve samimi halleriyle dikkat çekmişti. O dönem kulislerde ilişkinin yeni başladığı konuşulurken, bazı kaynaklar tanışıklıklarının daha eskiye dayandığını ve yaz aylarında yakınlaştıklarını öne sürmüştü.

Styles’ın 2024’te Taylor Russell ile yollarını ayırmasının ardından başlayan bu ilişki, kısa sürede ciddileşti.

Nişan iddiaları, 21 Nisan 2026’da Londra’da baş başa görüntülenen çiftin fotoğraflarıyla başladı.

Page Six'in haberine göre, Zoë Kravitz’in parmağındaki devasa pırlanta yüzük, kısa sürede tüm dikkatleri üzerine çekti. Bu kareler sonrası sosyal medyada “evlilik mi geliyor?” soruları peş peşe sorulmaya başladı.

Çifte yakın kaynakların aktardığına göre Harry Styles’ın Zoë Kravitz’e oldukça aşık olduğu ve “onun için uçurumdan atlayacak kadar” bağlı olduğu söylendi. Zoë’nin de ilişkide oldukça mutlu olduğu öğrenildi.

Çiftten henüz resmi bir doğrulama gelmemiş olsa da, Page Six başta olmak üzere Daily Mail ve Elle Australia gibi pek çok uluslararası kaynak ikilinin nişanlandığını iddia etti.

İlginizi Çekebilir:

İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
