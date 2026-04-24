Drake Yeni Albüm Tarihini Buzların İçine Sakladı: Hayranları Çözmek İçin Seferber Oldu!

Sanatçı, merakla beklenen yeni albümünün çıkış tarihini Toronto'nun merkezine yerleştirdiği devasa buz bloklarının içine gizledi.

Toronto'nun simge noktalarından biri olan Bond Place Hotel yakınındaki bir otoparka yerleştirilen yaklaşık 7,5 metre yüksekliğindeki dev buz heykeli, hayranlar için adeta bir hazine avına dönüştü. Sabırsız hayranlar yanlarında getirdikleri balyozlar, kazmalar ve çekiçlerle buz kütlelerini kırmaya çalıştı.

Bazılar ise süreci hızlandırmak için pürmüz (alev makinesi) ve yanıcı maddeler kullanarak buzu eritmeye çalıştı.

Oluşan kalabalık ve tehlikeli aktiviteler nedeniyle Toronto itfaiyesi duruma müdahale ederek buz kütlelerini sıcak suyla eritip alanı boşaltmak zorunda kaldı.

Gizemi çözen isim, Twitch yayıncısı Kishka oldu. Buzun içinden çıkan mavi bir çanta ve zarfın içindeki '15 Mayıs' notuna ulaşan yayıncı, Drake tarafından bizzat evine davet edilerek ödüllendirildi.