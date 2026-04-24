Drake Yeni Albüm Tarihini Buzların İçine Sakladı: Hayranları Çözmek İçin Seferber Oldu!

Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
24.04.2026 - 12:17

Dünya rap sahnesinin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Drake, hem müziğiyle hem de pazarlama hamleleriyle gündem yaratmaya devam ediyor. Her albüm döneminde farklı bir stratejiyle karşımıza çıkan ünlü rapçi, bu kez yeni projesi için oldukça sıra dışı bir yöntem seçti.

Yıllardır çıkardığı hit parçalar, rekor kıran albümler ve sürpriz projeleriyle müzik dünyasında adından söz ettiren Drake, özellikle son dönemde yaptığı yaratıcı lansman fikirleriyle öne çıkıyor.

Sosyal medyayı ustaca kullanan ve hayran kitlesini sürekli etkileşimde tutan rapçi, yeni albüm sürecinde de klasik tanıtım yollarının dışına çıkmayı tercih etti.

Drake'in yeni albümünün adı resmen 'ICEMAN' olarak açıklandı. Uzun süredir gizemini koruyan albümün çıkış tarihi ise 15 Mayıs 2026 olarak belirlendi.

Dünyaca ünlü rapçi Drake, dokuzuncu stüdyo albümü için müzik dünyasında eşine az rastlanan bir tanıtım stratejisine imza attı.

Sanatçı, merakla beklenen yeni albümünün çıkış tarihini Toronto'nun merkezine yerleştirdiği devasa buz bloklarının içine gizledi.

Toronto'nun simge noktalarından biri olan Bond Place Hotel yakınındaki bir otoparka yerleştirilen yaklaşık 7,5 metre yüksekliğindeki dev buz heykeli, hayranlar için adeta bir hazine avına dönüştü. Sabırsız hayranlar yanlarında getirdikleri balyozlar, kazmalar ve çekiçlerle buz kütlelerini kırmaya çalıştı.

Bazılar ise süreci hızlandırmak için pürmüz (alev makinesi) ve yanıcı maddeler kullanarak buzu eritmeye çalıştı.

Oluşan kalabalık ve tehlikeli aktiviteler nedeniyle Toronto itfaiyesi duruma müdahale ederek buz kütlelerini sıcak suyla eritip alanı boşaltmak zorunda kaldı.

Gizemi çözen isim, Twitch yayıncısı Kishka oldu. Buzun içinden çıkan mavi bir çanta ve zarfın içindeki '15 Mayıs' notuna ulaşan yayıncı, Drake tarafından bizzat evine davet edilerek ödüllendirildi.

İlginizi Çekebilir:

İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
