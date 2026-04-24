Aylar Sonra İlk Paylaşım Geldi: Mika Raun Tahliye Olduğunu Duyurdu!

Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
24.04.2026 - 14:00

Sosyal medya fenomeni Mika Raun, 2026 başında yaşanan operasyon sonrası tutuklanmasıyla gündeme gelmişti. Nisan 2026 itibarıyla tahliye edildiğine dair iddialarla gündeme gelen Mika'dan sosyal medya paylaşımıyla açıklama geldi.

Sosyal medya fenomeni Mika Raun, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ünlülere yönelik yürüttüğü yasaklı madde operasyonu kapsamında 31 Ocak 2026 tarihinde tutuklanmıştı.

Soruşturma kapsamında, özellikle “yasaklı madde kullanımını kolaylaştırmak” suçlaması öne çıkmış iddialara göre, yurt dışındaki kullanıma dair beyanlar ve test sonuçları dosyada yer almıştı.

Savcılık ifadesinde, Amsterdam'da yasaklı madde kullandığını itiraf eden Mika'nın test sonuçları da pozitif çıkmıştı.

Mika Raun, Marmara Kadın Cezaevi'ne yerleştirilmiş ve güvenliği için özel bir koğuşa alınmıştı. Tutuklama sürecinde yalnızca “yasaklı madde” dosyası değil, sosyal medya paylaşımları da gündeme gelen Mika Raun hakkında “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçlamasıyla da işlem yapıldığı ortaya çıkmıştı.

Öte yandan Nisan 2026’da hazırlanan yeni iddianamede, geçmiş paylaşımları nedeniyle “cinsiyet farklılığı üzerinden aşağılama” suçlamasıyla da 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası istendiği öğrenilmişti.

Mika Raun'dan "tahliye edildi" iddialarına dair açıklama geldi.

'Bir 'merhaba' demek istedim size. İyi olduğumu söylemek istedim. Çünkü çok fazla mesaj vardı. Evimdeyim çok şükür, ailemleyim. Biliyorsunuz, uzun bir süre burada değildim. Hayatımın zor bir döneminden geçtim. Bir süre uzak kalmam gerekti. Bu süreç bana çok şey öğretti. Kendimi toparladım, dinledim, düşündüm. Çok şükür şu an çok iyiyim. Şimdi yanınızdayım. Yeni başlangıçlara niyet ediyorum.' şeklinde konuşan Mika Raun sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
