Ruhun Matematiği ve Kuantumun Sokağı: Sevcan Türkel ile Hakikate Yolculuk

Ruhun Matematiği ve Kuantumun Sokağı: Sevcan Türkel ile Hakikate Yolculuk

Seslenen Adam
Seslenen Adam - Yazio
06.03.2026 - 10:53

Şehrin Kalbinde Bir Eşik, Ruhun Derinliğinde Bir Uyanış

İstanbul... Binlerce yılın yorgunluğunu omuzlarında taşıyan, gürültüsüyle insanın kendi sesini bastıran o devasa kaos. Bu kaotik ormanın içinde, tabelaların ve korna seslerinin arasında sessiz bir eşik duruyor: Kuantum İstanbul Akademi. Burası, spiritüalizmin sadece tütsü kokulu odalara veya ulaşılmaz zirvelere mahsus olduğu yanılsamasını yıkan bir 'şifa laboratuvarı'.

Sevcan Türkel, elinde bir sarkaç ve zihninde rakamların evrensel müziğiyle, modern insanın 'neden hep ben?' sorusuna kuantumun kesinliğiyle cevap veriyor. O, Carl Jung’un bahsettiği o 'yaralı şifacı'nın günümüzdeki izdüşümü gibi; kendi karanlık dehlizlerinden çıkardığı ışığı, şimdi başkalarının bilinçaltı karanlıklarını aydınlatmak için kullanıyor. Bu bir röportajdan ziyade; etten ve kemikten sıyrılıp rakamlara, frekanslara ve atalardan miras kalan o görünmez iplere doğru yapılan derin bir kazı çalışmasıdır. Şimdi, zihninizin perdelerini aralayın; çünkü Sevcan Türkel’in dünyasında 'tesadüf' yoktur, sadece henüz çözülmemiş birer matematiksel denklem olan 'bizler' varız.

İnsanın kendi içine dönme süreci genellikle büyük bir sarsıntıyla başlar. Sizin bilinçaltı, rakamlar ve evrensel enerji üçgeninde kurduğunuz bu yolculuğun sıfır noktası neydi? Kuantum İstanbul Akademi fikri, hangi kişisel yaranın şifası veya hangi toplumsal ihtiyacın yansıması olarak doğdu?

İnsan, içine çoğu zaman meraktan değil, mecburiyetten döner. Benim sıfır noktam da hayatın tüm cevaplarını bildiğimi sandığım bir dönemde, aslında kendime dair hiçbir şey bilmediğimi farkettiğim andı. Dışarıdan güçlü görünen ama içten içe tükenen insanların görünmeyen hikâyesini önce kendi içimde yaşadım. Güçlü duruyordum ama içimde cevaplanmamış sorular vardı.

Bilinçaltı, rakamlar ve evrensel enerjiyle tanışmam bir arayıştan çok bir uyanıştı. Çünkü bazı kırılmalar insanı ya kapatır ya da hakikate açar. Ben açılmayı seçtim. O süreçte şunu gördüm: İnsanların yaşadığı döngüler tesadüf değil. Bilinçaltı kayıtları, aileden aktarılan kalıplar ve enerji alanı aslında aynı dili konuşuyor.

Kuantum İstanbul Akademi bir proje olarak değil, bir ihtiyaç olarak doğdu. Önce kendi yarama temas etti, sonra benim gibi güçlü görünmek zorunda kalan ama içten içe tükenen insanların sessiz çağrısına cevap oldu. Burası bir eğitim kurumu değil; bir fark ediş ve hatırlayış alanı.

Bugün yaptığım şey insanlara yeni bir yol öğretmekten ziyade onlara, zaten içlerinde var olan gücü hatırlatmak. Çünkü gerçek dönüşüm öğrenmekle değil, özünü hatırlamakla başlar. Ve insan özünü hatırladığında, hayat da yönünü değiştirir.

Modern insan kilo verememesini yemeğe, parasız kalmasını ekonomiye bağlıyor. Zihnimizin farkında olmadığımız o görünmeyen yazılımı; bedenimizi, cüzdanımızı ve fiziksel gerçekliğimizi nasıl bu kadar kesin bir şekilde yönetebiliyor?

Modern insan sonucu görünür sebeplerle açıklamaya alışkın. Kilo verememeyi beslenmeye, para sorununu ekonomik koşullara bağlar. Oysa davranışlarımızın büyük bölümü bilinçli kararlarımızdan değil, otomatik çalışan bilinçaltı kalıplarımızdan yönetilir.

Beyin, tanıdık olanı güvenli kabul eder. Çocuklukta oluşan “değerliyim”, “güvendeyim”, “yeterliyim” inançları; hem bedenimizi hem para ile kurduğumuz ilişkiyi hem de risk alma cesaretimizi etkiler. Bu nedenle kişi mantıksal olarak değişmek istese bile, sinir sistemi bunu tehdit olarak algılar ve sabotaj başlar.

Bunu kendi hayatımda yaşadım. Bir dönem 120 kiloydum. Bu sadece fiziksel bir durum değildi; zihinsel ve duygusal yüklerin bedendeki yansımasıydı. Beden aslında zihnin çözülmemiş kayıtlarını taşır. Aynı şey finansal alanda da geçerlidir. Para kazanma ve tutma kapasitesi çoğu zaman bilgiyle değil, kişinin kendini ne kadar güvende ve değerli hissettiğiyle ilgilidir.

Dönüşümüm diyetle değil, içsel kodları dönüştürmekle başladı. Sinir sistemi güven sinyali aldığında, beden değişime izin verir. Kararlar farklılaşır, davranışlar değişir ve kişi yeni bir gerçeklik üretmeye başlar. 

Özetle; hayatımızı yöneten yaptıklarımızdan çok, farkında olmadan inandıklarımızdır.

Çağımızın sinsi hastalığı olan “erteleme” (procrastination), aslında tembellik değil de neyin korkusudur? Kişi kendi içine dönmeye başladığında, zihnindeki o görünmez frenleri indiren mekanizma nasıl çalışır?

İnsan en çok da istediği şeyleri erteler, çünkü mesele işin kendisi değil; o işi yaptığında görünür olacak hâlidir. 

Erteleme, disiplin eksikliği değildir. Bilinçaltının algıladığı bir tehdide karşı geliştirdiği koruyucu bir mekanizmadır. Şöyle ki bir adımla eğer başarısızlık, yetersizlik, eleştirilme ya da görünür olma korkusu tetikleniyorsa, sinir sistemi bunu risk olarak algılar ve beyin “kaçınma” moduna geçer. Bu durumda zihin  “yapmalıyım” derken, beden görünmez bir fren uygular.

Bu yüzden erteleme tembellik de değildir; çoğu zaman mükemmeliyetçilik baskısının, değersizlik inancının ya da performans kaygısının dışa yansımasıdır. Kişi işi değil, o işin sonucunda kendisiyle yüzleşmeyi erteler. 

Görünmez fren ancak güven duygusu oluştuğunda bırakılır. Kişi içine dönüp korkusunu fark ettiğinde, onu bastırmak yerine anlamlandırdığında sinir sistemi sakinleşir. Tehdit algısını bıraktığında, eylem doğal hâle gelir.

Çünkü insanın doğasında üretmek, ilerlemek ve görünür olmak vardır. Onu durduran şey tembellik değil; korunma ihtiyacıdır. 

Bu nedenle çalışmalarımda ertelemeyi “disiplin eksikliği” olarak değil, çözülmemiş içsel çatışmaların işareti olarak ele alıyorum. Korunma duygusu çözüldüğünde, potansiyel zaten kendiliğinden harekete geçer.

Hep aynı tarz yanlış ilişkileri seçen veya kariyerini sabote eden insanlar için bu tekrarlar bir ceza mı, yoksa bilinçaltının "hadi bunu artık gör ve çöz" deme şekli midir? Bu döngü kırıldığında geriye ne kalır?

Tekrarlayan yanlış ilişkiler ya da kariyer sabotajları bir ceza değildir. Bilinçaltının çözülmemiş bir kaydı görünür kılma çabasıdır. Psikolojide buna “tekrar zorlantısı” denir. Daha önce de belirttiğim gibi zihin tanıdık olanı güvenli kabul eder ve çocuklukta öğrenilen ilişki dinamiklerini yetişkinlikte yeniden üretir. Çünkü çoğu zaman bilinmeyen iyidense, bilinen zor tercih edilir.

İnsan aslında aynı hatayı değil, aynı duyguyu tekrar yaşar. Değersizlik, terk edilme, yetersizlik ya da kontrol kaybı korkusu… Zihin, “bu sefer farklı olacak” umuduyla benzer sahneleri kurar. Bu yüzden döngüler kader değil, fark edilmemiş bir iç programın sonucudur.

Bu tekrarlar doğru okunduğunda bir uyarıdır: “Burada görülmesi gereken bir şey var.” Kişi kendi içindeki kalıbı fark edip dönüştürdüğünde, dış dünyadaki seçimleri de değişir. Çünkü artık tanıdık olan değil, sağlıklı olan güvenli hissettirmeye başlar.

Döngü kırıldığında geriye boşluk değil, özgürlük kalır. İnsan ilk kez otomatik tepkiler yerine bilinçli seçimler yaptığını fark eder. Ve o noktada hayat, tekrar eden bir senaryo olmaktan çıkıp gerçek bir yaratım alanına dönüşür.

Zamanın da rakamlardan oluşan bir karakteri ve ritmi mi var? Bir insan kendi kişisel yılını veya gününü bildiğinde, hayatın sert dalgalarına karşı yüzmek yerine o akıntıyla birlikte sörf yapmayı nasıl öğrenir? 

Zaman sadece takvim yapraklarından ibaret değildir; her döngünün kendine ait bir ritmi vardır. Numeroloji, bu ritmi okumayı sağlayan bir farkındalık dilidir. Doğada nasıl mevsimler varsa, insanın hayatında da genişleme, içe çekilme, tamamlama ve yeniden başlama dönemleri vardır.

Sorun şu ki çoğu insan ekim zamanında hasat bekler ya da kapanış zamanında ısrarla büyümeye çalışır. İşte o zaman hayat zorlayıcı görünür.

Kişisel yıl ve gün hesaplamaları, kişinin hangi döngüde olduğunu anlamasına yardımcı olur. Bazı dönemler cesaretle adım atmayı ve görünür olmayı isterken, bazıları içsel hazırlık ve sadeleşme ister. Bu ritim bilinmediğinde kişi hayatın akışına karşı kürek çeker ve bunu “şanssızlık” olarak yorumlar.

Bu döngüyü fark ettiğinizde ise stratejiniz değişir. Ne zaman hızlanmanız, ne zaman sabretmeniz ve ne zaman bırakmanız gerektiğini bilirsiniz. Sert dalgalarla savaşmak yerine, dalganın yönünü okuyup onunla birlikte hareket etmeyi öğrenirsiniz. Bu da çabayı azaltmak değil, doğru zamana yerleştirmektir.

Benim çalışmalarımda amaç kaderi tahmin etmek değil; kişinin kendi zamanını doğru kullanmasını sağlamak. Çünkü doğru zamanda atılan küçük bir adım, yanlış zamanda verilen büyük bir mücadeleden çok daha etkili olabilir.

Sarkaç (Pandül) ile kayıp eşya bulma gibi somut sonuçları olan bir alanınız var. Enerji görünmezdir; peki bir sarkaç, kullanıcısının bilinçaltı ile kuantum alanı arasındaki o köprüyü kurarak fiziksel bir maddeyi nasıl bulabilir?

Sarkaç, kendi başına gizemli bir güç taşıyan bir nesne değildir. O, bedenin verdiği küçük sinyalleri görünür hâle getiren bir araçtır. İnsan zihni farkında olmasa bile pek çok bilgiyi işler ve bunu beden üzerinden ifade eder. Kişi sakinleşip odaklandığında, farkında olmadan yaptığı küçük kas hareketleri sarkaca yansır. Yani hareket eden aslında sarkaç değil, zihnin bedene verdiği yönlendirmelerdir.

Kayıp bir eşya söz konusu olduğunda kişi çoğu zaman son gördüğü yerle ilgili bilgiyi zaten içinde taşır. Ancak zihinsel gürültü, stress ve acelecilik bu bilgiyi bastırır. Sarkaç çalışması dikkati tek bir niyete odaklar ve zihni sakinleşirir. Bu da sezgisel bilginin yüzeye çıkmasını kolaylaştırır.

Bu nedenle sarkacı “mucize aracı” olarak değil, kişinin kendi iç algısını eğiten bir yöntem olarak değerlendiriyorum. Asıl köprü nesnenin kendisi değil; odaklanma, niyet ve farkındalıktır. 

Görünmez olan enerji değil, çoğu zaman insanın kendi içsel rehberliğidir.

İnsan sadece kendi yaşamında aldığı yaralardan değil, hiç görmediği atalarının acılarından da sorumlu olabilir mi? Bugün burada iyileştiğimizde, geçmiş atalarımız ve gelecek nesillerimiz bu özgürlükten nasıl pay alır?

İnsan yalnızca kendi yaşadıklarının değil, içinde doğduğu hikâyenin de taşıyıcısıdır. Psikoloji ve epigenetik araştırmalar gösteriyor ki travmalar, stres tepkileri nesiller boyu aktarılabiliyor. Yani bazen hissettiğimiz korkular ve güvensizlikler tamamen bize ait değil, ailemizden gelen bir miras olabiliyor.

Ama bu, atalarımızın acılarından “sorumlu” olduğumuz anlamına gelmiyor. Yalnızca zinciri fark edip kırabilecek bilinç noktasına gelebilen ilk kişi biz olabiliriz. Her nesilde bir kişi uyanır ve “Bu burada bitecek” diyebilir. İşte gerçek özgürlük orada başlıyor.

Kendi yaralarımızı iyileştirdiğimizde, sadece bugünkü hayatımız değişmiyor; geçmişten gelen yüklerin etkisi de hafifliyor. Aile içinde biri değiştiğinde ilişkiler, seçimler ve hatta çocuklara aktarılan duygular da farklılaşıyor. Bu yüzden dönüşüm bireysel görünse de etkisi çok daha geniş.

Benim bakış açım şu: İyileşme zamansızdır. Geçmişi onarır, bugünü dengeler ve geleceğe daha hafif bir miras bırakır. Kendimizi özgürleştirdiğimizde, aslında yalnızca kendimiz için değil, kendimizden önce gelenler ve sonra gelecek olanlar için de yeni bir yol açıyoruz.

Farkındalık kampları veya mentorluk programları bittiğinde, katılımcıların kapıdan çıkarken gözlerindeki o ilk ifadeyi nasıl tarif edersiniz? Zihnin illüzyonlarından özgürleşen bir insan, aynı sokağa döndüğünde dünyayı nasıl farklı görür?

Program veya kamp bittiğinde katılımcıların gözlerinde gördüğüm ilk ifade genellikle coşku değil, derin bir sakinlik oluyor. İnsan gerçek dönüşümü yaşadığında heyecandan çok içsel bir denge hissediyor. Sanki zihnindeki gürültü ilk kez susmuş ve kişi kendisiyle yeniden temas kurmuş gibi…

Zihnin illüzyonları çözülmeye başladığında kişi, dış dünyayı değiştirmeye çalışmayı bırakıyor ve algısını dönüştürür. Aynı sokağa çıkıyor, aynı hayatın içine dönüyor ama artık olaylara tepki veren biri değil, onları okuyabilen biri haline geliyor. Bu da kontrol etmeye çalışmak yerine yönünü bilinçli seçebilen bir zihin demek.

Bu programların en belirgin etkisi, katılımcıların sorunlara değil, kendi iç kaynaklarına odaklanmayı öğrenmesi. Zihin kendi hikâyelerinden sıyrıldığında, hayatın aslında düşündüğünden çok daha akışkan olduğunu fark eder. O noktada mücadele yerini stratejiye, korku ise yerini içsel güvene bırakıyor.

Kapıdan çıkan kişi aslında hayatına geri dönmüyor; kendine dönmüş olarak hayatına yeniden adım atıyor. Ve kendine döndüğünde, dünya artık onun için bir savaş alanı yerine bilinçli bir seçim alanı haline geliyor.

Sizin 'Sevgi + Değer = SEN' denkleminizden yola çıkarak; insanın tüm çıplaklığıyla sadece 'kendisi' olabilmesi, bu dünyada ulaşılabilecek en yüksek kuantum sıçraması mıdır?

“Sevgi + Değer = SEN” denklemi, insanın hayatta aradığı her şeyin aslında kendi özünde saklı olduğunu hatırlatıyor. İnsan kendini sevmeden değerini hissedemez ve değerini hissetmeden de gerçek kimliğini yaşayamaz. Yani en büyük dönüşüm, dış dünyayı değiştirmek değil, kendine verdiğin anlamı değiştirmekle başlıyor.

Bence insanın tüm maskelerinden sıyrılıp sadece “kendisi” olabildiğinde, ulaşılabilecek en yüksek bilinç sıçramalarından birini gerçekleştirmiş olur. Çünkü insanın en büyük yorgunluğu hayatla mücadele etmekten değil, kendisi gibi olmaya izin vermemekten gelir. Kendi özüne dönen birinin enerjisi değişir; artık kabul görmek için çabalayan biri yerine bulunduğu ortamı dönüştüren biri haline gelir.

Kuantum sıçrama dediğimiz şey bir gecede değişen koşullardan ziyade, bir anda değişen kimliktir. İnsan kendine verdiği değeri yeniden tanımladığında, hayat ona aynı şekilde davranmayı bırakır. Çünkü dünya, insanın kendisiyle kurduğu ilişkinin aynasıdır.

Benim çalışmalarımın özü de bu: insanlara yeni bir yol göstermek değil; zaten bildikleri ama unuttukları yolu hatırlatmak. İnsan kendisi olabildiğinde, hayatla savaşmayı bırakır ve hayat onunla birlikte akmaya başlar.

Ve bence insanın ulaşabileceği en büyük özgürlük şudur: Hiçbir rolün, hiçbir korkunun, hiçbir beklentinin arkasına saklanmadan var olabilmek… Sadece kendin olarak.

**************************

Hayatında her şey yolunda görünen insanlar, dışarıdan mükemmel görünen yaşamlarına ragmen içlerinde boşluk hissettiklerinde, aslında hangi parçanın eksik olduğunu fark edemiyor olabilirler?

Aslında çoğu insanın hayatında eksik olan şey başarı, para ya da ilişki değil; kendisiyle kurduğu bağdır. Dışarıdan ne kadar dolu görünürse görünsün, iç dünyasında kendine yabancıysa o boşluk kaçınılmazdır. İnsanların en temel ihtiyacı anlaşılmak değil, önce kendini anlayabilmektir. Kendi iç dünyasıyla temas kurabilen bir kişi, hayatındaki pek çok şeyin zaten yerli yerine oturmaya başladığını fark eder.

İnsan gerçekten değişmek istediğini söylese de hayatında bir değişiklik görmüyorsak, sizce o kişi henüz neyle yüzleşmeye hazır değildir?

Evet… Çoğu zaman insan değişmek istediğini söyler ama aslında kendiyle yüzleşmeye hazır değildir. Çünkü değişim yalnızca yeni bir hayat değil, eski kimliğin bırakılması anlamına gelir. Kendi gölgesine bakmadan, içindeki dirençleri fark etmeden gerçek bir değişim yaşayamaz. Bu yüzden hayatında bir değişiklik göremediğimizde, genellikle kişi kendi içindeki kalıpları, alışkanlıkları ve kabullenmediği yönlerini henüz görmeye cesaret edememiş demektir. Gerçek dönüşüm, insanın kendisi hakkında inandığı cümleleri değiştirdiği anda başlar.

Bir insanın hayatında gerçek dönüm noktalarını yaratan şey büyük olaylar mıdır, yoksa kendisi hakkında verdiği küçük ama radikal kararlar mı?

Hayatı değiştiren şey çoğu zaman büyük olaylar değil, insanın kendisi hakkında verdiği sessiz kararlar oluyor.  Mesela “Artık böyle yaşamayacağım”, “Buna layığım” ya da “Bu döngü burada bitecek” dediği anlar… Çünkü dış dünyada görünen her değişim, aslında içeride verilen bir kararın sonucudur. İnsan kendine bakışını değiştirdiğinde, hayat da ona aynı şekilde bakmaya başlar.

Sahip olduğunuz unvanlar ve uzmanlık alanlarınız oldukça geniş. Kendinizi nasıl tanımlıyorsunuz ve çalışmalarınız hangi disiplinleri bir araya getiriyor?

Ben MYK (Mesleki Yeterlilik Kurumu) onaylı Eğitim Uzmanı, Bilinçaltı Eğitmeni, Uzman Numerolog ve Koç olarak çalışıyorum. Ama unvanların ötesinde; insanın zihinsel, duygusal ve davranışsal dönüşümünü bütüncül bir yaklaşımla ele alan bir rehberim.

Çalışmalarımda bilinçaltı kodları, insan davranışı, sayıların döngüsel dili ve farkındalık temelli koçluk yöntemlerini bir araya getiriyorum. Çünkü insanın yaşadığı sorunlar tek bir alanla sınırlı değil; zihinsel, duygusal ve yaşam stratejileri de iç içe geçmiş durumda.

Amacım insanlara yeni bir kimlik vermek değil, zaten içlerinde var olan potansiyeli ortaya çıkarabilecekleri bir zemin sunmak. Bu yüzden çalışmalarım, sadece bilgi aktarmaktan çok, kişinin kendisiyle kurduğu ilişkiyi dönüştürmeye odaklanır.

Eğer bugün insanlara tek bir cümle söyleme şansınız olsaydı, ne derdiniz?

“Kendini seçtiğin gün, hayat sana yer açmak zorunda kalır.”

İyileşmenin Poetiği ve Dönüşümün Kaçınılmaz Yankısı

Bir insanın zihninin haritasını çıkarmaya çalışmak, gökyüzündeki takımyıldızları çıplak gözle birbirine bağlamaya benzer; sabır, derin bir sezgi ve görünmeyene dair sarsılmaz bir inanç gerektirir. Sevcan Türkel ile gerçekleştirilen bu zihinsel kazı çalışmasının, kelimelerin ve soruların ötesine geçen bir titreşimi var. Kayıt cihazı kapandığında, odada asılı kalan sadece cevapların yankısı değil; o kelimelerin taşıdığı muazzam frekanstır.

Gözlemlenen odur ki Sevcan Türkel; Kuantum İstanbul Akademi'nin çatısı altında sadece eğitim veren bir eğitmen değil, modern çağın gürültüsü içinde insanın kaybettiği o en değerli pusulayı, 'öz benliğini' yeniden bulması için haritalar dokuyan bir ruh mimarıdır. O, insana bozuk bir makine muamelesi yapmaz; aksine, insanın evrenin ta kendisi olduğunu hatırlatır.

Akademinin kapısından çıkıp Gaziosmanpaşa’nın o kaotik ve hayat fışkıran sokaklarına karıştığınızda, artık dünyayı eskisi gibi algılamazsınız. Sokaktaki her insanın alnında görünmez bir rakamsal kader, her yüzde ataların izini fark edersiniz. Ve en önemlisi, o gürültünün ardında, her an yeniden şekillendirilebilen devasa bir kuantum okyanusunun titreştiğini idrak edersiniz.

Türkel’in o zarif denklemi her şeyin özetidir: 'Sevgi + Değer = SEN'. Bu, kendi hayatınızın başrolünü yeniden elinize almanız için uzatılmış bir davetiyedir. Şimdi derin bir nefes alın. Çünkü evrenin matematiği, sizin lehinize işlemek için sadece sizin izninizi bekliyor. Kendi hayatınızın mucizesini yeniden yazmaya hazır mısınız? Kelimeler hükmünü tamamladı, sarkaç merkezini buldu; şimdi sıra sadece ve sadece sizde.

Çokça hoş kalın...

Instagram: Sevcan Türkel

Engin DAL / Seslenen Adam

Instagram

Spotify

Apple Music

Youtube

