Ruhun Matematiği ve Kuantumun Sokağı: Sevcan Türkel ile Hakikate Yolculuk

İnsan, içine çoğu zaman meraktan değil, mecburiyetten döner. Benim sıfır noktam da hayatın tüm cevaplarını bildiğimi sandığım bir dönemde, aslında kendime dair hiçbir şey bilmediğimi farkettiğim andı. Dışarıdan güçlü görünen ama içten içe tükenen insanların görünmeyen hikâyesini önce kendi içimde yaşadım. Güçlü duruyordum ama içimde cevaplanmamış sorular vardı.

Bilinçaltı, rakamlar ve evrensel enerjiyle tanışmam bir arayıştan çok bir uyanıştı. Çünkü bazı kırılmalar insanı ya kapatır ya da hakikate açar. Ben açılmayı seçtim. O süreçte şunu gördüm: İnsanların yaşadığı döngüler tesadüf değil. Bilinçaltı kayıtları, aileden aktarılan kalıplar ve enerji alanı aslında aynı dili konuşuyor.

Kuantum İstanbul Akademi bir proje olarak değil, bir ihtiyaç olarak doğdu. Önce kendi yarama temas etti, sonra benim gibi güçlü görünmek zorunda kalan ama içten içe tükenen insanların sessiz çağrısına cevap oldu. Burası bir eğitim kurumu değil; bir fark ediş ve hatırlayış alanı.

Bugün yaptığım şey insanlara yeni bir yol öğretmekten ziyade onlara, zaten içlerinde var olan gücü hatırlatmak. Çünkü gerçek dönüşüm öğrenmekle değil, özünü hatırlamakla başlar. Ve insan özünü hatırladığında, hayat da yönünü değiştirir.

Modern insan kilo verememesini yemeğe, parasız kalmasını ekonomiye bağlıyor. Zihnimizin farkında olmadığımız o görünmeyen yazılımı; bedenimizi, cüzdanımızı ve fiziksel gerçekliğimizi nasıl bu kadar kesin bir şekilde yönetebiliyor?

Modern insan sonucu görünür sebeplerle açıklamaya alışkın. Kilo verememeyi beslenmeye, para sorununu ekonomik koşullara bağlar. Oysa davranışlarımızın büyük bölümü bilinçli kararlarımızdan değil, otomatik çalışan bilinçaltı kalıplarımızdan yönetilir.

Beyin, tanıdık olanı güvenli kabul eder. Çocuklukta oluşan “değerliyim”, “güvendeyim”, “yeterliyim” inançları; hem bedenimizi hem para ile kurduğumuz ilişkiyi hem de risk alma cesaretimizi etkiler. Bu nedenle kişi mantıksal olarak değişmek istese bile, sinir sistemi bunu tehdit olarak algılar ve sabotaj başlar.

Bunu kendi hayatımda yaşadım. Bir dönem 120 kiloydum. Bu sadece fiziksel bir durum değildi; zihinsel ve duygusal yüklerin bedendeki yansımasıydı. Beden aslında zihnin çözülmemiş kayıtlarını taşır. Aynı şey finansal alanda da geçerlidir. Para kazanma ve tutma kapasitesi çoğu zaman bilgiyle değil, kişinin kendini ne kadar güvende ve değerli hissettiğiyle ilgilidir.

Dönüşümüm diyetle değil, içsel kodları dönüştürmekle başladı. Sinir sistemi güven sinyali aldığında, beden değişime izin verir. Kararlar farklılaşır, davranışlar değişir ve kişi yeni bir gerçeklik üretmeye başlar.

Özetle; hayatımızı yöneten yaptıklarımızdan çok, farkında olmadan inandıklarımızdır.

Çağımızın sinsi hastalığı olan “erteleme” (procrastination), aslında tembellik değil de neyin korkusudur? Kişi kendi içine dönmeye başladığında, zihnindeki o görünmez frenleri indiren mekanizma nasıl çalışır?

İnsan en çok da istediği şeyleri erteler, çünkü mesele işin kendisi değil; o işi yaptığında görünür olacak hâlidir.

Erteleme, disiplin eksikliği değildir. Bilinçaltının algıladığı bir tehdide karşı geliştirdiği koruyucu bir mekanizmadır. Şöyle ki bir adımla eğer başarısızlık, yetersizlik, eleştirilme ya da görünür olma korkusu tetikleniyorsa, sinir sistemi bunu risk olarak algılar ve beyin “kaçınma” moduna geçer. Bu durumda zihin “yapmalıyım” derken, beden görünmez bir fren uygular.

Bu yüzden erteleme tembellik de değildir; çoğu zaman mükemmeliyetçilik baskısının, değersizlik inancının ya da performans kaygısının dışa yansımasıdır. Kişi işi değil, o işin sonucunda kendisiyle yüzleşmeyi erteler.

Görünmez fren ancak güven duygusu oluştuğunda bırakılır. Kişi içine dönüp korkusunu fark ettiğinde, onu bastırmak yerine anlamlandırdığında sinir sistemi sakinleşir. Tehdit algısını bıraktığında, eylem doğal hâle gelir.

Çünkü insanın doğasında üretmek, ilerlemek ve görünür olmak vardır. Onu durduran şey tembellik değil; korunma ihtiyacıdır.

Bu nedenle çalışmalarımda ertelemeyi “disiplin eksikliği” olarak değil, çözülmemiş içsel çatışmaların işareti olarak ele alıyorum. Korunma duygusu çözüldüğünde, potansiyel zaten kendiliğinden harekete geçer.