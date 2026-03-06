Ruhun Matematiği ve Kuantumun Sokağı: Sevcan Türkel ile Hakikate Yolculuk
Şehrin Kalbinde Bir Eşik, Ruhun Derinliğinde Bir Uyanış
İstanbul... Binlerce yılın yorgunluğunu omuzlarında taşıyan, gürültüsüyle insanın kendi sesini bastıran o devasa kaos. Bu kaotik ormanın içinde, tabelaların ve korna seslerinin arasında sessiz bir eşik duruyor: Kuantum İstanbul Akademi. Burası, spiritüalizmin sadece tütsü kokulu odalara veya ulaşılmaz zirvelere mahsus olduğu yanılsamasını yıkan bir 'şifa laboratuvarı'.
Sevcan Türkel, elinde bir sarkaç ve zihninde rakamların evrensel müziğiyle, modern insanın 'neden hep ben?' sorusuna kuantumun kesinliğiyle cevap veriyor. O, Carl Jung’un bahsettiği o 'yaralı şifacı'nın günümüzdeki izdüşümü gibi; kendi karanlık dehlizlerinden çıkardığı ışığı, şimdi başkalarının bilinçaltı karanlıklarını aydınlatmak için kullanıyor. Bu bir röportajdan ziyade; etten ve kemikten sıyrılıp rakamlara, frekanslara ve atalardan miras kalan o görünmez iplere doğru yapılan derin bir kazı çalışmasıdır. Şimdi, zihninizin perdelerini aralayın; çünkü Sevcan Türkel’in dünyasında 'tesadüf' yoktur, sadece henüz çözülmemiş birer matematiksel denklem olan 'bizler' varız.
İnsanın kendi içine dönme süreci genellikle büyük bir sarsıntıyla başlar. Sizin bilinçaltı, rakamlar ve evrensel enerji üçgeninde kurduğunuz bu yolculuğun sıfır noktası neydi? Kuantum İstanbul Akademi fikri, hangi kişisel yaranın şifası veya hangi toplumsal ihtiyacın yansıması olarak doğdu?
Hep aynı tarz yanlış ilişkileri seçen veya kariyerini sabote eden insanlar için bu tekrarlar bir ceza mı, yoksa bilinçaltının "hadi bunu artık gör ve çöz" deme şekli midir? Bu döngü kırıldığında geriye ne kalır?
İnsan sadece kendi yaşamında aldığı yaralardan değil, hiç görmediği atalarının acılarından da sorumlu olabilir mi? Bugün burada iyileştiğimizde, geçmiş atalarımız ve gelecek nesillerimiz bu özgürlükten nasıl pay alır?
Hayatında her şey yolunda görünen insanlar, dışarıdan mükemmel görünen yaşamlarına ragmen içlerinde boşluk hissettiklerinde, aslında hangi parçanın eksik olduğunu fark edemiyor olabilirler?
