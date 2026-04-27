Psikolojiye Göre Düzenli İnsanlarla Dağınık İnsanlar Arasındaki Beyin Farkı

Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
27.04.2026 - 16:14

Düzenli olmak mı yoksa dağınık çalışmak mı daha verimli? Bu soru, yalnızca kişisel alışkanlıklarla ilgili değil; aynı zamanda beynin nasıl çalıştığıyla da doğrudan bağlantılı. Psikoloji araştırmaları, çalışma ortamının düzen seviyesinin hem odaklanma hem de yaratıcılık üzerinde belirleyici bir rol oynadığını gösteriyor.

Çalışma ortamının düzenli ya da dağınık olması, yalnızca estetik bir tercih değil; bilişsel performans ve düşünme biçimi üzerinde ölçülebilir etkiler yaratabiliyor.

Psikoloji literatüründe yer alan bazı deneysel çalışmalar, fiziksel çevrenin zihinsel süreçlerle doğrudan ilişkili olduğunu ortaya koyuyor.

Dağınıklık Yaratıcılığı Tetikleyebilir mi?

Kathleen Vohs liderliğinde University of Minnesota bünyesinde 2013 yılında yürütülen deneysel araştırma, bu alandaki en çok referans verilen çalışmalardan biri. Katılımcılar düzenli ve dağınık olmak üzere iki farklı ortama yerleştirildi ve yaratıcı düşünme testlerine tabi tutuldu.

Elde edilen bulgular, dağınık ortamda bulunan katılımcıların alternatif fikir üretme ve sıra dışı çözümler geliştirme konusunda daha yüksek performans sergilediğini gösterdi. Ancak burada sıkça dolaşıma giren “%23 daha yaratıcı” gibi kesin oranlar, çalışmanın orijinal raporunda standart bir metrik olarak yer almıyor. Araştırma, nicel farktan ziyade anlamlı eğilim farklarına işaret ediyor.

Bu durumun olası açıklaması, beynin yürütücü işlevlerinden sorumlu olan prefrontal cortex ile ilişkilendiriliyor. Düzenli ortamlarda bu bölge daha yoğun çalışarak kurallı, lineer ve hedef odaklı düşünmeyi destekliyor. Buna karşılık daha az yapılandırılmış (dağınık) çevreler, bilişsel kontrolün nispeten gevşemesine ve serbest çağrışım süreçlerinin artmasına zemin hazırlayabiliyor.

Düzenin Sağladığı Avantajlar

Aynı araştırma dizisi, düzenli ortamların da belirgin avantajlar sunduğunu ortaya koyuyor. Özellikle rutin görevler, dikkat gerektiren işler ve karar alma süreçlerinde düzenli alanlar daha yüksek verimlilik sağlıyor. Ayrıca bazı deneylerde düzenli ortamda bulunan katılımcıların daha “geleneksel” ve sağlıklı seçimlere yönelme eğilimi gösterdiği de gözlemlenmiş durumda.

Bu bulgu, düzenin yalnızca performans değil, davranışsal tercihler üzerinde de etkili olabileceğini düşündürüyor.

Nörobilim Perspektifi: Kontrollü Kaos

Robert Sapolsky gibi nörobilimciler, beynin belirsizlik içeren ortamlarda daha fazla alternatif senaryo üretmeye meyilli olduğunu vurguluyor. Bu yaklaşım, “kontrollü kaos” kavramını öne çıkarıyor: Tamamen düzensiz değil ama katı kurallarla da sınırlanmayan bir çevre.

Bu tür ortamlar, özellikle yaratıcı üretim gerektiren alanlarda (yazarlık, tasarım, fikir geliştirme) avantaj sağlayabiliyor.

Aşırılıklar: Her İki Uç da Sorunlu

Dağınıklık romantize ediliyor ama sınırsız düzensizlik her zaman avantaj değil. Özellikle Obsessive Compulsive Disorder(OKB) eğilimi olan bireylerde çevresel düzensizlik, stres tepkisini tetikleyebiliyor ve dikkat dağınıklığını artırabiliyor.

Öte yandan aşırı düzen ihtiyacı da esnek düşünmeyi sınırlayabiliyor. David Veale tarafından yürütülen klinik gözlemler, katı düzen alışkanlıklarının bilişsel esnekliği baskılayabileceğini ortaya koyuyor.

Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
