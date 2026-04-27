Psikolojiye Göre Düzenli İnsanlarla Dağınık İnsanlar Arasındaki Beyin Farkı

Psikoloji literatüründe yer alan bazı deneysel çalışmalar, fiziksel çevrenin zihinsel süreçlerle doğrudan ilişkili olduğunu ortaya koyuyor.

Dağınıklık Yaratıcılığı Tetikleyebilir mi?

Kathleen Vohs liderliğinde University of Minnesota bünyesinde 2013 yılında yürütülen deneysel araştırma, bu alandaki en çok referans verilen çalışmalardan biri. Katılımcılar düzenli ve dağınık olmak üzere iki farklı ortama yerleştirildi ve yaratıcı düşünme testlerine tabi tutuldu.

Elde edilen bulgular, dağınık ortamda bulunan katılımcıların alternatif fikir üretme ve sıra dışı çözümler geliştirme konusunda daha yüksek performans sergilediğini gösterdi. Ancak burada sıkça dolaşıma giren “%23 daha yaratıcı” gibi kesin oranlar, çalışmanın orijinal raporunda standart bir metrik olarak yer almıyor. Araştırma, nicel farktan ziyade anlamlı eğilim farklarına işaret ediyor.

Bu durumun olası açıklaması, beynin yürütücü işlevlerinden sorumlu olan prefrontal cortex ile ilişkilendiriliyor. Düzenli ortamlarda bu bölge daha yoğun çalışarak kurallı, lineer ve hedef odaklı düşünmeyi destekliyor. Buna karşılık daha az yapılandırılmış (dağınık) çevreler, bilişsel kontrolün nispeten gevşemesine ve serbest çağrışım süreçlerinin artmasına zemin hazırlayabiliyor.